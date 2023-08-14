Что выявила проверка меда на ярмарках: не у всех «правильный» состав

82% россиян покупают и едят мед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое главное: ничего особенно опасного или плохого нет. Но есть факт обмана. Самые дорогие сорта меда – монофлерные (с одного вида растений), то есть гречишный, липовый, акациевый и так далее. Зачастую они стоят едва ли не 5-10 раз дороже обычных полифлерных - цветочных. Но, к сожалению, ни один из продавцов на рынке не предоставил документы, которые подтвердили бы факт того, что у него именно мед с одного цветоноса. То есть можно выдать обычный цветочный (разнотравный) за липовый. И только специалист-дегустатор сможет их отличить.

А между тем, по результатам опроса Роскачества, 82% россиян покупают и едят мед: 16% ежедневно, остальные реже, причем треть – всего несколько раз в год, когда заболевают. А значит, верят в целебные свойства.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, на данный момент в России 110 тысяч пчеловодов и хозяйств, официально производящих 65 тысяч тонн меда в год. Выбор самых разных сортов на рынках огромный.

Как рассказала, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, проверили ярмарки Республик Башкортостан и Татарстан, Алтайского и Краснодарского края, Орловской области и Москвы. Качественным оказался мед на Ярмарках Москвы, Барнаула и Татарстана. Что порадовало: у всех продавцов были ветеринарные документы, то есть мед был безопасен. Но далеко не у всех были протоколы испытания, говорящие о «правильном» составе.

Следовые количества пестицида Тиаклоприд (используется для борьбы с насекомыми-вредителями) нашли в меде из Орла. Также в меде из Орла и Краснодара нашли нехарактерное соотношение фруктозы и глюкозы (можно заподозрить добавление пчелам сахара).

Вроде бы мелочи, которые не причинят вреда, но как говорится, осадочек остается… Не удивительно, что согласно опросу, 57% россиян покупают мед у частников, у знакомых, которым доверяют.

КСТАТИ

На что обращать внимание при покупке на ярмарке

* Консистенция: не должен быть слишком жидким или неравномерно кристаллизованным. Хороший свежий мед стекает густой струйкой.

* Обращайте внимание на цвет: акациевый – почти прозрачный, липовый – янтарно-желтый, цветочный – светло-желтый, гречишный – коричневый.

* Привкус – яркий, чуть горьковатый, немного даже дерет горло. Кисловатый привкус говорит о начале процесса брожения. Излишне карамельный привкус – о возможном нагреве, чтобы «омолодить» мед. А из-за высокой температуры, свойства меда изменяются, часть полезных веществ разрушаются.

Тогда мед отдаст все свои самые полезные свойства: он отличный пробиотик, который оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, супер-средство для бодрости и энергии («топливо» для спортсменов), богат антиоксидантами, необходимыми для здоровья и молодости.