«Не начинай это кино голливудское»: Агутин осадил американскую дочь, пожаловавшуюся на жизнь за границей без родителей

24-летняя Лиза недавно получила американское гражданство. Фото: соцсети.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка. 24-летняя Лиза недавно получила американское гражданство. Как и родители, она выбрала карьеру музыканта. В свое время в Майами уехал отец Анжелики, композитор Юрий Варум. Вместе со своей женой Любовью (мачехой певицы) он взял на себя все заботы о маленькой Лизе, фактически вырастив ее.

Формальным поводом для эмиграции девочки стали проблемы со здоровьем – мол, российский климат не подходил для нее. На деле же звездные супруги были слишком заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания. В новом интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец Леонид Агутин рассказал, что дочь была очень недовольна тем, что растет без родителей за океаном.

По слова певца, Лиза подросла и начала высказывать претензии отцу. Девочка сетовала, что редко видится с родителями, и что в отличие от семей одноклассников они практически не бывают вместе. В ответ Агутин резко возразил дочери: они с женой заботятся о ней даже на расстоянии и обеспечивают всем необходимым.

«Я помню, Лизон как-то пыталась войти в образ одинокого ребёнка и говорит: "Вот родители у всех, а у меня…". Я говорю: "Лиза, ты же неглупая девочка, не начинай это кино голливудское". Любимая тема американских фильмов: папа работает, спасает мир, но не пришёл на бейсбольный матч своего сына, и тот смотрит несчастно на это пустое место, и у него не получается играть из-за этого. В последний момент он появляется, и жизнь удалась. Старик мир спасает, понимаешь? Он - вся твоя жизнь, чем ты гордишься. Ты его любишь, он тебя поддерживает. Не пришёл на этот матч - придёт на следующий», - рассказал Агутин.

Леонид Агутин и Анжелика Варум еще в детстве отправили дочь жить за океан. Фото: соцсети.

Музыкант уверен, что дал дочери достаточно внимания, даже несмотря на нечастые встречи и жизнь на разных континентах. Он убежден в том, что полностью выполнил свою отцовскую миссию.

«Скажем, ты бросил ребёнка вообще и не интересуешься его судьбой, тем, на что он живёт и как, - это плохо, это неправильно, это преступно, это некрасиво, не по-мужски. Это невозможно для меня», - подчеркнул певец.

У Леонида Агутина есть две дочери. Старшую, Полину, ему родила балерина Мария Воробьёва. Они расстались в 1997 году, Воробьева с дочкой почти сразу уехала жить в Италию. Полина выросла в Европе и, как и Лиза, редко виделась с отцом.

Елизавета Агутина очень отличается от других звездных наследников. Девушка почти не рассказывает о своей личной жизни, не хвастается славой родителей и сама зарабатывает себе на жизнь. Наследница артистов пишет песни и исполняет их в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. У Лизы есть бойфренд-американец, он играет в той же группе.

В одном из интервью Анжелика Варум вспоминала, что с годами дочь отстранилась от них с мужем. В подростковом возрасте Елизавета начала проявлять характер, и матери пришлось заново выстраивать отношения с ней. Девочка отличалась строптивым нравом и зачастую игнорировала слова своих родителей.

«Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку. Но выбора не было. Все вокруг белые и пушистые, не возьмись я за кнут, бог знает, чем это закончится. Как такое допустить?» - рассказывала певица в одном из интервью. В воспитательных целых артистка поставила дочь перед выбором: продолжать учиться в школе или идти зарабатывать самостоятельно.