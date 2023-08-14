Похожа на личинок монстров из фильмов про «чужих»: У берегов Антарктиды поймали существо с 20 конечностями

Существо, ставшее добычей криптозоологов, выглядит внеземным

Океанологи из Австралии и США с 2008 по 2017 год вели себя словно криптозоологи – охотились на неизвестных науке существ. На тех, которые обитают в морской пучине, а не на суше - как неуловимый йети.

«Подводникам» повезло больше, чем их сухопутным коллегам – однажды, забросив сети у берегов Антарктиды, они обнаружили в них нечто неизвестное науке.

- Существо выглядело совершенно потусторонним, будто бы инопланетным, — отметили ученые, которые описали улов почему-то только сейчас в журнале Invertebrate Systematics. Коротко о находке рассказал портал ScienceAlert.

Тело у добычи было похоже на крупную клубнику, из которой росли 20 конечностей с каким-то оперением.

Назвали существо сообразно внешности — Promachocrinus fragarius (Антарктической пернатой клубникой), которую причислили к виду Promachocrinus kerguelensis - антарктических пернатых звёзд.

Волосатый краб охотно отращивает волосы

Обитают «пернатая клубника» на глубинах от 20 до 2000 метров.

По моему — сугубо обывательскому — мнению, более всего обнаруженное существо похоже на личинок монстров из фильмов про «чужих». На ту отвратительную гадость, которая вылуплялась из яиц и вцеплялась в людей, оказавшихся поблизости.

В МИРЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ТАКОЕ ЧУДО

Краб-йети

Кстати, об экзотических обитателях глубин. В свое время экологи из Орегонского университета (Oregon State University) во время экспедиции в окрестностях Коста-Рики обнаружили волосатого краба - прямо йети подводного мира. Он вошел в десятку самых удевительных открытий 2011 года по версии журнала Nature.

Краб-йети крупный, глубоководный. Волосы на нем местами длинные. Но не родные. Так, на самом деле, выглядят колонии особых бактерий. Они хоть и растут на панцире, но не являются частью тела краба. Краб не пытается от них избавиться. Наоборот, выращивает, подкармливает. А потом сам этими бактериями питается. В трудные времена.