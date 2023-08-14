Что сказали члены экипажа "Алеша" после разгрома бронетехники ВСУ: танкисты описали бой четырьмя фразами

Двое танкистов из экипажа легендарного танка "Алеша" родом из Якутии.

В субботу, 5 августа, стало известно, что экипаж танка «Алеша», разгромившего бронетанковую колонну укронацистов, представили к государственным наградам. Звание Героев России получат Расим Баксиков, Александр Леваков и Алексей Неустроев.

А в понедельник, 14 августа, мне удалось узнать новые подробности о составе героического экипажа - о них мне рассказал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Впрочем, привожу наш разговор полностью…

…- Айсен Сергеевич, как наш Герой Алеша, не объявлялся, не звонил вам? Какие новости от него?

- С Алексеем мы созванивались пару дней назад.

- Вы сами с ним говорили?

- Да, Александр. Он у нас сейчас, надеемся, уже в Москве.

- Расскажите, о чем был разговор.

- Ну, у нас сейчас радостная новость. Там же исследование боя шло, и выяснилось, что в этом бою у нас в экипаже был еще один наш земляк, Филипп Евсеев, тоже якутянин.

Глава Якутии Айсен Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

То есть, четыре человека, в общей сложности, участвовали в этом бою, на этом танке. Ну, сменялись, и двое из них – наши земляки. Я с обоими ними и разговаривал.

- И с Филиппом, и с Алешей.

- Да.

- Простые якутские имена.

- Да, это абсолютно обычные якутские имена, это точно так.

- Я без всякой иронии. Скажите, что ребята рассказывают?

- Они очень скромные, очень простые, говорят: «Мы выполняли свой долг, мы сражались на том участке, где нам определили. Ну, враг наступал, мы отпор им дали. Хороший отпор, как потом выяснилось, дали. Хорошо выполнили свою работу по уничтожению врага».

- Теперь откройте секрет, как вы с ними соединялись? Вам дали их номера или они вам звонили?

- Мы отработали там через военных, уточнились по номерам. Им сообщили, что я буду выходить на них, они ждали, и мы поговорили.

- А о других ещё подробностях того боя ваши парни вам не рассказывали?

- Ну, я не сильно расспрашивал. Я больше им приветы передавал с малой родины, благодарность, восхищение от земляков. О семьях их разговаривали, как, что, какая помощь, может быть, нужна.

- Вы на родном языке с ними разговаривали или у вас русский язык тоже родной?

- Конечно, на родном языке.

- На якутском?

- Да, на якутском.

- Скажите, а им сколько лет? У них кроме родителей есть, может быть… Они не женаты?

- Слушай, Александр, я у Филиппа возраст, честно говоря, даже не спрашивал. А Алексею сейчас 36.

- Они женатые люди?

- У Филиппа жена есть, а у Алексея, как мне помнится, жены нет.

- Ну, тогда я представляю, он завидный жених, теперь, наверное, все невесты Якутии в очередь к нему встанут. А главу республики позовут на свадьбу. Или я слишком размечтался?

- Мы сейчас молимся, чтобы ребята живые и здоровые с Победой домой вернулись. А свадьба – это дело такое, наживное.

- Они сейчас по пути в Москву? Они за наградами, что ли, едут?

- Всех этих вещей мне же не говорят тоже. Ну, мы знаем, что их представили к высоким наградам. Предполагаем, что, скорее всего, какое-то мероприятие может быть.

- А с родителями вы тоже уже поговорили?

- Я разговаривал с родителями Алексея, с матерью. Она пенсионерка, ветеран труда, живут они в деревне простой якутской. Поговорили, как живут, какие вопросы, как им нужно помочь по-деревенски, про детей ее поговорил. У нее, кроме Алексея, еще трое сыновей.

- А они где?

- Кто студент, кто работает на железной дороге. Отец у них болеет сильно, и за отцом ухаживает один сын. А Алексей у них старший.

- Будете помогать во всех делах?

- Конечно, будем помогать. Я уже поручение дал по результатам разговора. Там помощь уже оказывалась, но мы сейчас такие более точечные вещи обозначили.

- Филипп и Алеша вам не говорили, они потом снова вернутся на линию соприкосновения?

- Александр, когда я с ними разговаривал, они еще в воинской части были. Это мы предполагаем, что они, наверное, на пути в Москву, а когда я с ними разговаривал, они были еще…

- …в зоне СВО.

- Да.

- Вы как-то думаете, как будете их встречать, когда они вместе приедут?

- Александр, я сейчас все не могу вам рассказать. Конечно, будем достойно встречать. Герои – это Герои.

- Я надеюсь, что вы предупредите «Комсомолку», чтобы и мы тоже… Это и ваши Герои, они и наши Герои, Айсен Сергеевич, они Герои России.

- Да.