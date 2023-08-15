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15 августа 2023 0:00

88 тысяч рублей за ночь и гости королевских кровей: как левитановский Плес стал пристанищем для богачей

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в старинный городок на Волге, чтобы узнать рецепты возрождения русской глубинки
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Корреспондент «Комсомолки» отправилась в старинный городок на Волге, чтобы узнать рецепты возрождения русской глубинки

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в старинный городок на Волге, чтобы узнать рецепты возрождения русской глубинки

Фото: Оксана ЗУЙКО

Маленький городок Плес на берегу Волги стал известен всему миру благодаря картинам Исаака Левитана. Мастер живописи провел в Плесе три летних сезона и создал целую серию шедевров. Сегодня Плес – место паломничества туристов. За последние годы город буквально ожил – здесь открылись хорошие кофейни и рестораны, преобразились дома – это уже не покосившиеся избушки, а образцовые русские избы. Во многом это дело рук бизнесмена из Орска Алексея Шевцова, который скупил в Плесе недвижимость и занимается ее восстановлением.

Маленький городок Плес на берегу Волги стал известен всему миру благодаря картинам Исаака Левитана.

Маленький городок Плес на берегу Волги стал известен всему миру благодаря картинам Исаака Левитана.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Собираемся в гости к меценату. Пытаюсь забронировать отель средней категории. Мест нет! Все забронировано до конца августа. Предложений всего два: убитый пансионат Актер-Плес с единственным украшением в номере в виде двух граненых стаканов по цене 4 тысячи рублей в сутки и бутик-отель «Соборная слобода» - по цене от 28 до 88 тысяч рублей за ночь (при обязательном условии – бронь не менее двух ночей). Этот бутик отель как раз и принадлежит Олегу Шевцову. Ну и ну, вот тебе и русская глубинка!

- Да за такие цены у них сам Левитан, Царствие небесное, должен на пороге встречать, - смеется мой редактор.

А я поскорее бронирую номер в неизменившемся с советских времен санатории (пока и эти номера не разобрали), и покупаю билеты на «Ласточку» до Иваново. Оттуда всего час езды – и мы в Плесе.

Мастер живописи провел в Плесе три летних сезона и создал целую серию шедевров.

Мастер живописи провел в Плесе три летних сезона и создал целую серию шедевров.

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Левитан не может открыть кофейню, а его муза – может!»

Алексея Шевцова мы поджидаем в его же заведении – кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой. Она была ученицей, музой и возлюбленной Левитана и вместе с художником приезжала в Плес. В доме-музее Левитана можно увидеть и оригиналы картин Кувшинниковой.

- У меня возникла идея из чисто музейного сознания внедрить Софью Кувшинникову в широкий обиход, чтобы все, приезжающие в город туристы, о ней знали, а не только те, кто посещает музей Левитана. Самого гения мы не можем связывать с кофейнями, Левитан не может быть учредителем заведения общепита, а вот его муза – вполне может. Поэтому мы придумали легенду, что Кувшинникова не умерла в 1907 году, а что она даже пережила НЭП и открыла в Плесе эту кофейню. У нас Кувшинникова незримо присутствует, и нами руководит: мы подаем гостям каждый день завтрак от Софьи Петровны. Мы ее ежедневно таким образом реанимируем. Туристам не важно, действительно она основала кофейню или нет, - рассказывает Алексей Шевцов.

Бизнесмен Алексей Шевцов

Бизнесмен Алексей Шевцов

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Но вы же искажаете исторические факты, а турист у нас неграмотный, верит, – замечаю я.

- Ну а что в этом такого? Проблема лежит глубже. Вот тут одна сотрудница наша у меня спросила: «А Тарковский приедет на устраиваемый нами фестиваль?». Я говорю: «Он же умер в 1986 году». Вот это грустное. Ну а Кувшинникова… Мифология при развитии туризма должна присутствовать в больших дозах. Это как Шерлок Холмс, - поясняет мне бизнесмен.

Восстановлением Плеса он занялся больше 20 лет назад. Родился Алексей Шевцов в Орске, окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Какое-то время торговал ценными бумагами, совместно с братом владел металлургическим заводом в Орске, но потом завод продал и решил посвятить себя благоустройству Плеса.

Сегодня Плес – место паломничества туристов.

Сегодня Плес – место паломничества туристов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Когда я был маленьким, то часто бывал в Плесе. Моя бабушка жила в соседнем Приволжске, в райцентре. Поэтому многое у меня базируется на детских воспоминаниях. Плес - это часть малой родины, это исходный мотив, - поясняет мне Шевцов.

Первым делом они с супругой построили в Плесе дом для себя, а потом занялись покупкой других объектов недвижимости.

- Оглядевшись, решил ликвидировать разруху вокруг, - поясняет мне бизнесмен.

Так появился целый семейный проект восстановления Плеса «Потаенная Россия», к которому Шевцов привлек и других своих родственников.

За последние годы город буквально ожил – здесь открылись хорошие кофейни и рестораны, преобразились дома – это уже не покосившиеся избушки, а образцовые русские избы.

За последние годы город буквально ожил – здесь открылись хорошие кофейни и рестораны, преобразились дома – это уже не покосившиеся избушки, а образцовые русские избы.

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Приподнимите рюмочку!»

В общей сложности Шевцов за 20 лет купил в Плесе больше 100 различных объектов недвижимости, половину из них отреставрировал. Часть объектов потом продавал обновленными, часть – в первозданном виде, но уже по более высокой цене. Сейчас, по словам Алексея Шевцова, в его собственности остается «30-40 различных объектов плесской недвижимости». Например, бизнесмену практически полностью принадлежит одна из самых красивых улиц города – Никольская.

В общей сложности за 20 лет предприниматель вложил в гостиничные, ресторанные и культурные проекты в Плесе около 1 млрд. рублей.

Кофейня Кувшинниковой

Кофейня Кувшинниковой

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Деньги не безграничны и не велики, поэтому вложения должны окупаться. Мы вдыхаем в старину жизнь, превращаем здания, имеющие историческую ценность, в гостиницы и рестораны, чтобы эти объекты стали самоокупаемыми. В обратном случае, деньги на поддержание старины могут закончиться, и она погибнет. Не хочу, чтобы мне пришлось у кого-то просить деньги на содержание этих объектов, - на пальцах объясняет мне Шевцов.

В пример он приводит созданную им закусочную «Рыбный угол». Когда-то на этом месте находились мучные ряды, а теперь популярнейшее заведение общепита, где можно купить пирожки с лещом и различные настойки.

Кофейня Кувшинниковой

Кофейня Кувшинниковой

Фото: Оксана ЗУЙКО

- В наше заведение стоят очереди, а значит, будущее памятника архитектуры гарантированно, - говорит Шевцов.

Кстати, бизнесмен сам придумал форму пирожка в виде треугольника (напоминает свернутый конвертик) и год назад запатентовал название «рыбный угол».

- Как-то я узнал, что одна ресторанная группа в Нижнем Новгороде торгует «традиционным русским пирожком рыбный угол». Беззастенчивое воровство! Мы послали к ним человека за покупкой образцов, думали, придется судиться, но они быстро одумались и заменили «угол» на расстегай, - рассказывает Алексей Шевцов.

Закусочная «Рыбный угол»

Закусочная «Рыбный угол»

Фото: Оксана ЗУЙКО

Теперь он хочет создать всероссийскую франшизу по производству рыбных углов.

- Я пришел к выводу, что в каждом регионе должен быть свой угол: плесский с лещом, тотемский со щукой (в Тотьме хозяйка реки - щуки), архангельский с треской и картошкой. Сейчас в Плесе продает три вида этих углов, обкатываем. А зимой с братом были в Сочи и подумали: а почему бы там не открыть заведение по продаже черноморских рыбных углов, - говорит бизнесмен.

А потом рассказывает мне забавную историю.

- Как-то перед закрытием в наш «Рыбный угол» приходят мужчина и женщина, заказывают углы и настойки и садятся перекусить на улице за складными столиками. Такие столики, кстати, я увидел в Дюссельдорфе. Время работы заведения заканчивается, пора закрываться. К мужчине подходит наша сотрудница и говорит: «приподнимите, пожалуйста, рюмочку!» Он приподнимает, она из-под него выхватывает этот столик, складывает. Мужчина расхохотался и дал ей пять тысяч рублей чаевых. Оказалось, это был миллиардер из молодого поколения. Мне эту историю один важный человек рассказал. Я вначале хотел отругать персонал, а потом решил, что это просто у нас закусочная такая крутая. Миллиардер ты или нет, ты получаешь свой угол и настойку, и здесь не важно, кто ты. У нас все равны, и в этом есть некое величие, - говорит Алексей Шевцов.

В общей сложности Шевцов за 20 лет купил в Плесе больше 100 различных объектов недвижимости, половину из них отреставрировал.

В общей сложности Шевцов за 20 лет купил в Плесе больше 100 различных объектов недвижимости, половину из них отреставрировал.

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Инвестора надо напоить, накормить и спать уложить»

И все же цены в большинстве заведений Шевцова и в гостиницах рассчитаны явно не на середнячков.

- Мы исходили из того, что туризм всегда начинался сверху. То есть сначала едут взыскательные состоятельные путешественники, а потом туристическая машина раскручивается, и приезжают люди среднего достатка. У меня есть свой алгоритм возрождения глубинки. Как проверить, купил ли малый город лотерейный билет на выигрыш? Сначала задаемся вопросом: «есть ли в городе хотя бы один приятный гостевой дом, хотя бы на две комнатки, где бы с удовольствием остановился на ночь высокий гость - условный губернатор или министр?». Затем: есть ли у вас в городишке какая-то кофейня, где интеллигентная семья могла бы помыть руки и выпить чашку кофе. И наконец третье: есть ли в городе заведение, где интеллигентная семья с ребенком может поужинать в приятной обстановке в пятницу вечером, или у вас везде дом коромыслом по случаю свадеб и банкетов и некуда приткнуться? Если город отвечает этим трем условиям, то перспективы для развития есть, - считает Шевцов. А потом припоминает, как много лет назад в Плес заезжал один высокопоставленный чиновник.

- Черные «Волги» пронеслись к музею Левитана, а через 15 минут – на выезд из города. Нормальных туалетов в Плесе тогда не было, прилично поесть было негде. Можно было только зафиксировать: «Плес, Левитан.. и уехать в какую-нибудь резиденцию», - замечает Шевцов.

Дом, в котором жил и работал Левитан

Дом, в котором жил и работал Левитан

Фото: Оксана ЗУЙКО

- И поэтому вы решили сделать левитановскую глубинку для богачей?

- Да, наш отель занимает верхнюю строчку пирамиды плесской индустрии гостеприимства, но здесь есть большой частный сектор, где цены на жилье - 3-4 тысячи рублей в сутки. Мы же такой ценовой политикой занимаемся осознанно, привлекаем таким образом в Плес инвесторов и людей, которые будут финансово участвовать в развитии города. Я могу точно сказать, что все плесские деятели, кто вкладывает сюда свои деньги, на начальном этапе проходили через наш отель. У нас с братом своя статистика: если человек 4 раза пожил в одном из наших домов, значит, его любовь к Плесу необратима, надо ему звонить и предлагать купить недвижимость, - рассказывает Алексей Шевцов.

По его словам, в маленьком городе всегда надо думать о месте размещения для инвесторов.

- Это разумная стратегия. Надо, чтобы инвесторы полюбили ваш маленький городок не холодной любовью к деньгам, а чтобы захотели в нем останавливаться. Для этого инвестора нужно культурно напоить, накормить, спать уложить. Чтобы он здесь переночевал и наконец, понял, о какой такой красоте вы ему говорите, - замечает Шевцов.

Мы заглядываем в одну из самых бюджетных русских изб, входящую в систему бутик- отеля «Соборная слобода». Такая сейчас сдается по цене около 30 тысяч в сутки, разместиться в ней может 4 человека. Внутри уютно, все сделано с любовью и со вкусом. Из одиннадцати домов бутик-отеля десять оказываются заняты гостями: высокий сезон! И это не смотря на аховые цены.

Кстати, именно в этой избе как-то останавливался помощник президента Максим Орешкин, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Говорят, она даже посетила в Плесе мастер-класс по живописи, и из-под ее кисти вышел отличный пейзаж.

По словам Алексея Шевцова, когда он только приехал в Плес, местные газеты писали, что «происходят жуткие вещи - чужаки тут все скупают».

- Но потом местные жители осознали, что благодаря моей деятельности их недвижимость выросла в цене в разы. Если раньше за домик просили 3-5 миллионов, то теперь уже 20 миллионов! И это вовсе не хоромы. Теперь житель Плеса при желании может себе позволить переезд не только в Иваново и в Кострому, но и в Москву. У людей прибавилось уверенности в завтрашнем дне. Проблем с работой у плессян тоже никакой нет. Они, как жители Монте Карло, – редкостные люди, которые пожизненно обеспечены работой. Их очень мало, и их всегда везде примут. Проблема лишь в том, за какие деньги они согласны работать, - замечает Шевцов и добавляет, что персонал, работающий в его гостиницах и заведениях общепита приходилось приглашать в том числе из других городов.

Дом, в котором останавливались Кентские

Дом, в котором останавливались Кентские

Фото: Оксана ЗУЙКО

Принцесса из Кении?! Из Англии!

В Плесе к какому приличному на вид зданию не подойди, всюду таблички «Потаенная Россия». На одном из них видим мемориальную доску: «их Королевские Высочества Принц и Принцесса Кентские останавливались в этом доме 13-14 октября 2005 г».

У таблички застаем двух туристок.

- Это из Кении что ли принцесса? – замечает вслух одна из женщин.

- Из Англии, - поясняет Шевцов. – Принц - двоюродный брат королевы, покойницы.

- Надо же! Понравилось им здесь, наверное!

- Конечно! Но всего одна ночь у них была, некогда было насладиться! – замечает Шевцов. Он признается, что во время визита в Плес высоких гостей (чета путешествовала по Золотому кольцу), он всю ночь не спал, переживал, а вдруг во всем Плесе выключат свет или воду, тут такое бывает. Но обошлось без происшествий. Сейчас этот дом не сдается, Шевцов живет в нем сам или размещает своих родственников.

- По маминой линии я из крестьян, и мне было важно, что я принимаю у себя дома Виндзорскую династию. Больше в личном разговоре мне никогда не доводилось говорить: «Ваше королевское высочество». Алексей Шевцов лично провел для высоких гостей экскурсию. Со школы он блестяще знает английский, его мама была преподавателем в школе.

Как только Кентские уехали, Шевцов для поднятия престижа города тут же заказал памятную табличку об их визите.

- Табличка очень фотографируемая. Вот выходят люди с теплохода, они такие из себя москвичи, оказались в некоем городишке, на лицах соответствующая мина, и тут они узнают, что здесь останавливались принц и принцесса. И взгляд их меняется, вроде дыра, а такие высокопоставленные особы приезжали, - делится Шевцов.

Кстати, именно принцесса Кентская и надоумила бизнесмена назвать свой проект «Потаенная Россия». Она рассказала, что есть такая небольшая территория в центре Англии – Hidden England, где нет особых исторических достопримечательностей, но можно отдыхать душой и наслаждаться красотой. По мнению Шевцова, это очень подходит для Плеса и Ивановской области, где нет таких исторических достопримечательностей, как в Суздале и Костроме, но есть природная красота.

Половину времени Шевцов с супругой проводят в Плесе, половину – в Москве. Летний дом семьи - один из самых примечательных в Плесе. Бизнесмен назвал его «Дом о семи окнах».

Половину времени Шевцов с супругой проводят в Плесе, половину – в Москве. Летний дом семьи - один из самых примечательных в Плесе. Бизнесмен назвал его «Дом о семи окнах».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Министр по туризму Плеса

Половину времени Шевцов с супругой проводят в Плесе, половину – в Москве. Летний дом семьи - один из самых примечательных в Плесе. Бизнесмен назвал его «Дом о семи окнах».

Заходим во дворик.

- На этом месте раньше стояла уродливая избушка, повернутая к Волге. А мы с помощью местных архитекторов создали собирательный образ плесских дач рубежа веков, - говорит Шевцов.

Высоченных заборов в Плесе нет даже у миллиардеров – ходи, любуйся.

Виды Плеса

Виды Плеса

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Те, кто в Подмосковье живут за огромными заборами в коттеджных поселках, здесь наслаждаются собственной открытостью и низким штакетником. Здесь рождается ощущение, что ты в настоящей России. И в Плес в каком-то смысле идеал. Многие приезжают в Плес, чтобы показать детям, что такое родина, привить чувство русскости, чтобы дети почувствовали, как пахнет трава, здесь много садово-огородного, домашнего. Многие изысканные москвичи нигде в России не были: Москва, Питер, потом сразу Лазурный берег. Говорят нам: «а тут в Плесе, оказывается, как хорошо, надо же!», - рассказывает Шевцов.

- Вас за глаза называют «хозяином Плеса»… – замечаю я.

- Это все злые языки. Не я один владею большим количество городской недвижимости, просто я занимаюсь ее восстановлением, а у других эти объекты стоят в прежнем виде. Я стараюсь сохранять старину и не уплотнять застройку. Но даже среди моих покупателей были те, кто домики в 60 «квадратов» превращал в дома размером 180 «квадратов». Дома распухли и стали еле умещаться на участках, появились богатые дубовые наличники, а аутентичность пропала. У многих нет понимания, что старина – это капитал. Но упор надо делать не на запреты, а на просвещение, объяснять прелесть старины, - замечает Шевцов.

- Если вы здесь не хозяин, тогда кто? – не отстаю я.

- Я чувствую себя ответственным за вопросы гостеприимства...

- Министр по туризму Плеса?

- Не признанный, но фактический. Если я занимаю места на набережной, владея здесь недвижимостью, то у нас должно быть хорошо, прилично.

Виды Плеса

Виды Плеса

Фото: Оксана ЗУЙКО

По словам Шевцова, большинство представителей муниципальной власти в России «невосприимчивы к развитию малых городов».

- Считается, что гораздо безопаснее отпугнуть и прогнать странного инвестора, чем дать ему что-то развивать, - замечает бизнесмен. – Но малые города требуют новых подходов. И в нынешней ситуации, при закрытых границах, власти все больше будут приходить к этому пониманию.

По словам Шевцова, одна из проблем в том, что частные домики, имеющие историческую и культурную ценность очень сложно реставрировать, для этого требуется множество согласований, и небогатым хозяевам таких домов это сложно потянуть. И вот тут гайки надо раскручивать, чтобы сохранить ту самую русскую идентичность.

- В стране в целом нет механизма, позволяющего сделать так, чтобы домик с наличниками обновлялся, восстанавливался. В итоге вместо русского домика у нас получается обшитый сайдингом дом. Хозяева не идут ни за какими согласованиями, делают вид, что старинные наличники ночью сами отвалились, а чиновники делают вид, что ничего не заметили, - говорит Шевцов.

Еще один проект Шевцова – избинг. Название он придумал сам.

Еще один проект Шевцова – избинг. Название он придумал сам.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Избинг – это русский глэмпинг

Еще один проект Шевцова – избинг. Название он придумал сам.

- У меня с детства богатая фантазия, - улыбается бизнесмен. - Избинг - это русифицированный глэмпинг. Глэмпинг в культурном русском пейзаже, всякие пузыри, шатры - это уродливо, а мы делаем быстровозводимые строения в виде избушек.

Они хорошо вписываются в среднерусский пейзаж, и все довольны, включая тех, кто следит за тем, чтобы капитальные строения в заповедных местах не возникали. Ускоренное расширение фонда приема туристов может быть через эти избинги, - рассказывает мне Шевцов.

При этом замечает, что туристические возможности Плеса не безграничны и уже используются по максимуму. Поэтому Шевцов уже который год пытается пробить идею города-спутника – Плеса 2. По его мнению, для этого подойдет соседнее село Утес, где раньше был птицесовхоз. Шевцовым там уже куплена и арендована земля.

- Нужно идти вдоль берега Волги, развивать соседние территории и именно там открывать более бюджетные туристические объекты. К тому же это шаляпинские места. Я люблю сравнивать Плес с Венецией. У них много общего. Так вот в Венеции, те, кто хочет остаться ночевать на Гранд-канале, должны заплатить за это большие деньги. Поэтому большинство туристов приезжают в Венецию на теплоходах, а ночевать едут в соседний Лидо-ди-Езоло. Так должно быть и здесь. Мы либо должны строить в Плесе многоэтажные отели, чтобы разместить всех желающих, но тогда мы тут все раскурочим, хоть и неплохо заработаем, либо идти вглубь, - поясняет Шевцов.

По его словам, все упирается в то, что генплан развития Утеса пока не принят и вести масштабную стройку там не получается.

Виды Плеса

Виды Плеса

Фото: Оксана ЗУЙКО

В ПУТЬ! Как добраться из Москвы

1. На автомобиле

Расстояние от Москвы 370 км, в пути 5-6 часов.

2. На общественном транспорте

- Поезд Москва-Иваново. Быстрее всего ехать «Ласточкой»: в пути 4 часа, цена - от 1700 рублей. Затем (на выбор):

- Автобус Иваново – Плес. В пути от 1 часа 20 минут до 2 часов 20 минут в зависимости от количества остановок, цена 245 рублей, билет можно купить онлайн.

- Такси до Плеса. Дорога займет около часа, цена поездки от 1700 до 2500 рублей.

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