88 тысяч рублей за ночь и гости королевских кровей: как левитановский Плес стал пристанищем для богачей

Корреспондент «Комсомолки» отправилась в старинный городок на Волге, чтобы узнать рецепты возрождения русской глубинки Фото: Оксана ЗУЙКО

Маленький городок Плес на берегу Волги стал известен всему миру благодаря картинам Исаака Левитана. Мастер живописи провел в Плесе три летних сезона и создал целую серию шедевров. Сегодня Плес – место паломничества туристов. За последние годы город буквально ожил – здесь открылись хорошие кофейни и рестораны, преобразились дома – это уже не покосившиеся избушки, а образцовые русские избы. Во многом это дело рук бизнесмена из Орска Алексея Шевцова, который скупил в Плесе недвижимость и занимается ее восстановлением.

Маленький городок Плес на берегу Волги стал известен всему миру благодаря картинам Исаака Левитана. Фото: Оксана ЗУЙКО

Собираемся в гости к меценату. Пытаюсь забронировать отель средней категории. Мест нет! Все забронировано до конца августа. Предложений всего два: убитый пансионат Актер-Плес с единственным украшением в номере в виде двух граненых стаканов по цене 4 тысячи рублей в сутки и бутик-отель «Соборная слобода» - по цене от 28 до 88 тысяч рублей за ночь (при обязательном условии – бронь не менее двух ночей). Этот бутик отель как раз и принадлежит Олегу Шевцову. Ну и ну, вот тебе и русская глубинка!

- Да за такие цены у них сам Левитан, Царствие небесное, должен на пороге встречать, - смеется мой редактор.

А я поскорее бронирую номер в неизменившемся с советских времен санатории (пока и эти номера не разобрали), и покупаю билеты на «Ласточку» до Иваново. Оттуда всего час езды – и мы в Плесе.

Мастер живописи провел в Плесе три летних сезона и создал целую серию шедевров. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Левитан не может открыть кофейню, а его муза – может!»

Алексея Шевцова мы поджидаем в его же заведении – кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой. Она была ученицей, музой и возлюбленной Левитана и вместе с художником приезжала в Плес. В доме-музее Левитана можно увидеть и оригиналы картин Кувшинниковой.

- У меня возникла идея из чисто музейного сознания внедрить Софью Кувшинникову в широкий обиход, чтобы все, приезжающие в город туристы, о ней знали, а не только те, кто посещает музей Левитана. Самого гения мы не можем связывать с кофейнями, Левитан не может быть учредителем заведения общепита, а вот его муза – вполне может. Поэтому мы придумали легенду, что Кувшинникова не умерла в 1907 году, а что она даже пережила НЭП и открыла в Плесе эту кофейню. У нас Кувшинникова незримо присутствует, и нами руководит: мы подаем гостям каждый день завтрак от Софьи Петровны. Мы ее ежедневно таким образом реанимируем. Туристам не важно, действительно она основала кофейню или нет, - рассказывает Алексей Шевцов.

Бизнесмен Алексей Шевцов Фото: Оксана ЗУЙКО

- Но вы же искажаете исторические факты, а турист у нас неграмотный, верит, – замечаю я.

- Ну а что в этом такого? Проблема лежит глубже. Вот тут одна сотрудница наша у меня спросила: «А Тарковский приедет на устраиваемый нами фестиваль?». Я говорю: «Он же умер в 1986 году». Вот это грустное. Ну а Кувшинникова… Мифология при развитии туризма должна присутствовать в больших дозах. Это как Шерлок Холмс, - поясняет мне бизнесмен.

Восстановлением Плеса он занялся больше 20 лет назад. Родился Алексей Шевцов в Орске, окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Какое-то время торговал ценными бумагами, совместно с братом владел металлургическим заводом в Орске, но потом завод продал и решил посвятить себя благоустройству Плеса.

Сегодня Плес – место паломничества туристов. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Когда я был маленьким, то часто бывал в Плесе. Моя бабушка жила в соседнем Приволжске, в райцентре. Поэтому многое у меня базируется на детских воспоминаниях. Плес - это часть малой родины, это исходный мотив, - поясняет мне Шевцов.

Первым делом они с супругой построили в Плесе дом для себя, а потом занялись покупкой других объектов недвижимости.

- Оглядевшись, решил ликвидировать разруху вокруг, - поясняет мне бизнесмен.

Так появился целый семейный проект восстановления Плеса «Потаенная Россия», к которому Шевцов привлек и других своих родственников.

За последние годы город буквально ожил – здесь открылись хорошие кофейни и рестораны, преобразились дома – это уже не покосившиеся избушки, а образцовые русские избы. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Приподнимите рюмочку!»

В общей сложности Шевцов за 20 лет купил в Плесе больше 100 различных объектов недвижимости, половину из них отреставрировал. Часть объектов потом продавал обновленными, часть – в первозданном виде, но уже по более высокой цене. Сейчас, по словам Алексея Шевцова, в его собственности остается «30-40 различных объектов плесской недвижимости». Например, бизнесмену практически полностью принадлежит одна из самых красивых улиц города – Никольская.

В общей сложности за 20 лет предприниматель вложил в гостиничные, ресторанные и культурные проекты в Плесе около 1 млрд. рублей.

Кофейня Кувшинниковой Фото: Оксана ЗУЙКО

- Деньги не безграничны и не велики, поэтому вложения должны окупаться. Мы вдыхаем в старину жизнь, превращаем здания, имеющие историческую ценность, в гостиницы и рестораны, чтобы эти объекты стали самоокупаемыми. В обратном случае, деньги на поддержание старины могут закончиться, и она погибнет. Не хочу, чтобы мне пришлось у кого-то просить деньги на содержание этих объектов, - на пальцах объясняет мне Шевцов.

В пример он приводит созданную им закусочную «Рыбный угол». Когда-то на этом месте находились мучные ряды, а теперь популярнейшее заведение общепита, где можно купить пирожки с лещом и различные настойки.

Кофейня Кувшинниковой Фото: Оксана ЗУЙКО

- В наше заведение стоят очереди, а значит, будущее памятника архитектуры гарантированно, - говорит Шевцов.

Кстати, бизнесмен сам придумал форму пирожка в виде треугольника (напоминает свернутый конвертик) и год назад запатентовал название «рыбный угол».

- Как-то я узнал, что одна ресторанная группа в Нижнем Новгороде торгует «традиционным русским пирожком рыбный угол». Беззастенчивое воровство! Мы послали к ним человека за покупкой образцов, думали, придется судиться, но они быстро одумались и заменили «угол» на расстегай, - рассказывает Алексей Шевцов.

Закусочная «Рыбный угол» Фото: Оксана ЗУЙКО

Теперь он хочет создать всероссийскую франшизу по производству рыбных углов.

- Я пришел к выводу, что в каждом регионе должен быть свой угол: плесский с лещом, тотемский со щукой (в Тотьме хозяйка реки - щуки), архангельский с треской и картошкой. Сейчас в Плесе продает три вида этих углов, обкатываем. А зимой с братом были в Сочи и подумали: а почему бы там не открыть заведение по продаже черноморских рыбных углов, - говорит бизнесмен.

А потом рассказывает мне забавную историю.

- Как-то перед закрытием в наш «Рыбный угол» приходят мужчина и женщина, заказывают углы и настойки и садятся перекусить на улице за складными столиками. Такие столики, кстати, я увидел в Дюссельдорфе. Время работы заведения заканчивается, пора закрываться. К мужчине подходит наша сотрудница и говорит: «приподнимите, пожалуйста, рюмочку!» Он приподнимает, она из-под него выхватывает этот столик, складывает. Мужчина расхохотался и дал ей пять тысяч рублей чаевых. Оказалось, это был миллиардер из молодого поколения. Мне эту историю один важный человек рассказал. Я вначале хотел отругать персонал, а потом решил, что это просто у нас закусочная такая крутая. Миллиардер ты или нет, ты получаешь свой угол и настойку, и здесь не важно, кто ты. У нас все равны, и в этом есть некое величие, - говорит Алексей Шевцов.

В общей сложности Шевцов за 20 лет купил в Плесе больше 100 различных объектов недвижимости, половину из них отреставрировал. Фото: Оксана ЗУЙКО

«Инвестора надо напоить, накормить и спать уложить»

И все же цены в большинстве заведений Шевцова и в гостиницах рассчитаны явно не на середнячков.

- Мы исходили из того, что туризм всегда начинался сверху. То есть сначала едут взыскательные состоятельные путешественники, а потом туристическая машина раскручивается, и приезжают люди среднего достатка. У меня есть свой алгоритм возрождения глубинки. Как проверить, купил ли малый город лотерейный билет на выигрыш? Сначала задаемся вопросом: «есть ли в городе хотя бы один приятный гостевой дом, хотя бы на две комнатки, где бы с удовольствием остановился на ночь высокий гость - условный губернатор или министр?». Затем: есть ли у вас в городишке какая-то кофейня, где интеллигентная семья могла бы помыть руки и выпить чашку кофе. И наконец третье: есть ли в городе заведение, где интеллигентная семья с ребенком может поужинать в приятной обстановке в пятницу вечером, или у вас везде дом коромыслом по случаю свадеб и банкетов и некуда приткнуться? Если город отвечает этим трем условиям, то перспективы для развития есть, - считает Шевцов. А потом припоминает, как много лет назад в Плес заезжал один высокопоставленный чиновник.

- Черные «Волги» пронеслись к музею Левитана, а через 15 минут – на выезд из города. Нормальных туалетов в Плесе тогда не было, прилично поесть было негде. Можно было только зафиксировать: «Плес, Левитан.. и уехать в какую-нибудь резиденцию», - замечает Шевцов.

Дом, в котором жил и работал Левитан Фото: Оксана ЗУЙКО

- И поэтому вы решили сделать левитановскую глубинку для богачей?

- Да, наш отель занимает верхнюю строчку пирамиды плесской индустрии гостеприимства, но здесь есть большой частный сектор, где цены на жилье - 3-4 тысячи рублей в сутки. Мы же такой ценовой политикой занимаемся осознанно, привлекаем таким образом в Плес инвесторов и людей, которые будут финансово участвовать в развитии города. Я могу точно сказать, что все плесские деятели, кто вкладывает сюда свои деньги, на начальном этапе проходили через наш отель. У нас с братом своя статистика: если человек 4 раза пожил в одном из наших домов, значит, его любовь к Плесу необратима, надо ему звонить и предлагать купить недвижимость, - рассказывает Алексей Шевцов.

По его словам, в маленьком городе всегда надо думать о месте размещения для инвесторов.

- Это разумная стратегия. Надо, чтобы инвесторы полюбили ваш маленький городок не холодной любовью к деньгам, а чтобы захотели в нем останавливаться. Для этого инвестора нужно культурно напоить, накормить, спать уложить. Чтобы он здесь переночевал и наконец, понял, о какой такой красоте вы ему говорите, - замечает Шевцов.

Мы заглядываем в одну из самых бюджетных русских изб, входящую в систему бутик- отеля «Соборная слобода». Такая сейчас сдается по цене около 30 тысяч в сутки, разместиться в ней может 4 человека. Внутри уютно, все сделано с любовью и со вкусом. Из одиннадцати домов бутик-отеля десять оказываются заняты гостями: высокий сезон! И это не смотря на аховые цены.

Кстати, именно в этой избе как-то останавливался помощник президента Максим Орешкин, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Говорят, она даже посетила в Плесе мастер-класс по живописи, и из-под ее кисти вышел отличный пейзаж.

По словам Алексея Шевцова, когда он только приехал в Плес, местные газеты писали, что «происходят жуткие вещи - чужаки тут все скупают».

- Но потом местные жители осознали, что благодаря моей деятельности их недвижимость выросла в цене в разы. Если раньше за домик просили 3-5 миллионов, то теперь уже 20 миллионов! И это вовсе не хоромы. Теперь житель Плеса при желании может себе позволить переезд не только в Иваново и в Кострому, но и в Москву. У людей прибавилось уверенности в завтрашнем дне. Проблем с работой у плессян тоже никакой нет. Они, как жители Монте Карло, – редкостные люди, которые пожизненно обеспечены работой. Их очень мало, и их всегда везде примут. Проблема лишь в том, за какие деньги они согласны работать, - замечает Шевцов и добавляет, что персонал, работающий в его гостиницах и заведениях общепита приходилось приглашать в том числе из других городов.

Дом, в котором останавливались Кентские Фото: Оксана ЗУЙКО

Принцесса из Кении?! Из Англии!

В Плесе к какому приличному на вид зданию не подойди, всюду таблички «Потаенная Россия». На одном из них видим мемориальную доску: «их Королевские Высочества Принц и Принцесса Кентские останавливались в этом доме 13-14 октября 2005 г».

У таблички застаем двух туристок.

- Это из Кении что ли принцесса? – замечает вслух одна из женщин.

- Из Англии, - поясняет Шевцов. – Принц - двоюродный брат королевы, покойницы.

- Надо же! Понравилось им здесь, наверное!

- Конечно! Но всего одна ночь у них была, некогда было насладиться! – замечает Шевцов. Он признается, что во время визита в Плес высоких гостей (чета путешествовала по Золотому кольцу), он всю ночь не спал, переживал, а вдруг во всем Плесе выключат свет или воду, тут такое бывает. Но обошлось без происшествий. Сейчас этот дом не сдается, Шевцов живет в нем сам или размещает своих родственников.

- По маминой линии я из крестьян, и мне было важно, что я принимаю у себя дома Виндзорскую династию. Больше в личном разговоре мне никогда не доводилось говорить: «Ваше королевское высочество». Алексей Шевцов лично провел для высоких гостей экскурсию. Со школы он блестяще знает английский, его мама была преподавателем в школе.

Как только Кентские уехали, Шевцов для поднятия престижа города тут же заказал памятную табличку об их визите.

- Табличка очень фотографируемая. Вот выходят люди с теплохода, они такие из себя москвичи, оказались в некоем городишке, на лицах соответствующая мина, и тут они узнают, что здесь останавливались принц и принцесса. И взгляд их меняется, вроде дыра, а такие высокопоставленные особы приезжали, - делится Шевцов.

Кстати, именно принцесса Кентская и надоумила бизнесмена назвать свой проект «Потаенная Россия». Она рассказала, что есть такая небольшая территория в центре Англии – Hidden England, где нет особых исторических достопримечательностей, но можно отдыхать душой и наслаждаться красотой. По мнению Шевцова, это очень подходит для Плеса и Ивановской области, где нет таких исторических достопримечательностей, как в Суздале и Костроме, но есть природная красота.

Половину времени Шевцов с супругой проводят в Плесе, половину – в Москве. Летний дом семьи - один из самых примечательных в Плесе. Бизнесмен назвал его «Дом о семи окнах». Фото: Оксана ЗУЙКО

Министр по туризму Плеса

Половину времени Шевцов с супругой проводят в Плесе, половину – в Москве. Летний дом семьи - один из самых примечательных в Плесе. Бизнесмен назвал его «Дом о семи окнах».

Заходим во дворик.

- На этом месте раньше стояла уродливая избушка, повернутая к Волге. А мы с помощью местных архитекторов создали собирательный образ плесских дач рубежа веков, - говорит Шевцов.

Высоченных заборов в Плесе нет даже у миллиардеров – ходи, любуйся.

Виды Плеса Фото: Оксана ЗУЙКО

- Те, кто в Подмосковье живут за огромными заборами в коттеджных поселках, здесь наслаждаются собственной открытостью и низким штакетником. Здесь рождается ощущение, что ты в настоящей России. И в Плес в каком-то смысле идеал. Многие приезжают в Плес, чтобы показать детям, что такое родина, привить чувство русскости, чтобы дети почувствовали, как пахнет трава, здесь много садово-огородного, домашнего. Многие изысканные москвичи нигде в России не были: Москва, Питер, потом сразу Лазурный берег. Говорят нам: «а тут в Плесе, оказывается, как хорошо, надо же!», - рассказывает Шевцов.

- Вас за глаза называют «хозяином Плеса»… – замечаю я.

- Это все злые языки. Не я один владею большим количество городской недвижимости, просто я занимаюсь ее восстановлением, а у других эти объекты стоят в прежнем виде. Я стараюсь сохранять старину и не уплотнять застройку. Но даже среди моих покупателей были те, кто домики в 60 «квадратов» превращал в дома размером 180 «квадратов». Дома распухли и стали еле умещаться на участках, появились богатые дубовые наличники, а аутентичность пропала. У многих нет понимания, что старина – это капитал. Но упор надо делать не на запреты, а на просвещение, объяснять прелесть старины, - замечает Шевцов.

- Если вы здесь не хозяин, тогда кто? – не отстаю я.

- Я чувствую себя ответственным за вопросы гостеприимства...

- Министр по туризму Плеса?

- Не признанный, но фактический. Если я занимаю места на набережной, владея здесь недвижимостью, то у нас должно быть хорошо, прилично.

Виды Плеса Фото: Оксана ЗУЙКО

По словам Шевцова, большинство представителей муниципальной власти в России «невосприимчивы к развитию малых городов».

- Считается, что гораздо безопаснее отпугнуть и прогнать странного инвестора, чем дать ему что-то развивать, - замечает бизнесмен. – Но малые города требуют новых подходов. И в нынешней ситуации, при закрытых границах, власти все больше будут приходить к этому пониманию.

По словам Шевцова, одна из проблем в том, что частные домики, имеющие историческую и культурную ценность очень сложно реставрировать, для этого требуется множество согласований, и небогатым хозяевам таких домов это сложно потянуть. И вот тут гайки надо раскручивать, чтобы сохранить ту самую русскую идентичность.

- В стране в целом нет механизма, позволяющего сделать так, чтобы домик с наличниками обновлялся, восстанавливался. В итоге вместо русского домика у нас получается обшитый сайдингом дом. Хозяева не идут ни за какими согласованиями, делают вид, что старинные наличники ночью сами отвалились, а чиновники делают вид, что ничего не заметили, - говорит Шевцов.

Еще один проект Шевцова – избинг. Название он придумал сам. Фото: Оксана ЗУЙКО

Избинг – это русский глэмпинг

Еще один проект Шевцова – избинг. Название он придумал сам.

- У меня с детства богатая фантазия, - улыбается бизнесмен. - Избинг - это русифицированный глэмпинг. Глэмпинг в культурном русском пейзаже, всякие пузыри, шатры - это уродливо, а мы делаем быстровозводимые строения в виде избушек.

Они хорошо вписываются в среднерусский пейзаж, и все довольны, включая тех, кто следит за тем, чтобы капитальные строения в заповедных местах не возникали. Ускоренное расширение фонда приема туристов может быть через эти избинги, - рассказывает мне Шевцов.

При этом замечает, что туристические возможности Плеса не безграничны и уже используются по максимуму. Поэтому Шевцов уже который год пытается пробить идею города-спутника – Плеса 2. По его мнению, для этого подойдет соседнее село Утес, где раньше был птицесовхоз. Шевцовым там уже куплена и арендована земля.

- Нужно идти вдоль берега Волги, развивать соседние территории и именно там открывать более бюджетные туристические объекты. К тому же это шаляпинские места. Я люблю сравнивать Плес с Венецией. У них много общего. Так вот в Венеции, те, кто хочет остаться ночевать на Гранд-канале, должны заплатить за это большие деньги. Поэтому большинство туристов приезжают в Венецию на теплоходах, а ночевать едут в соседний Лидо-ди-Езоло. Так должно быть и здесь. Мы либо должны строить в Плесе многоэтажные отели, чтобы разместить всех желающих, но тогда мы тут все раскурочим, хоть и неплохо заработаем, либо идти вглубь, - поясняет Шевцов.

По его словам, все упирается в то, что генплан развития Утеса пока не принят и вести масштабную стройку там не получается.

Виды Плеса Фото: Оксана ЗУЙКО

В ПУТЬ! Как добраться из Москвы

1. На автомобиле

Расстояние от Москвы 370 км, в пути 5-6 часов.

2. На общественном транспорте

- Поезд Москва-Иваново. Быстрее всего ехать «Ласточкой»: в пути 4 часа, цена - от 1700 рублей. Затем (на выбор):

- Автобус Иваново – Плес. В пути от 1 часа 20 минут до 2 часов 20 минут в зависимости от количества остановок, цена 245 рублей, билет можно купить онлайн.

- Такси до Плеса. Дорога займет около часа, цена поездки от 1700 до 2500 рублей.