91% россиян занимаются самолечением

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Правила продажи лекарств могут сильно ужесточить с 1 сентября. Чтобы люди не занимались самолечением, все препараты с пометкой «рецептурные» теперь можно будет купить только по назначению врача. При этом изменения коснутся почти всех россиян, ведь, как казалось, самолечением в стране занимается более 91% населения. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Так, 17% россиян говорят, вообще никогда не ходят к врачу, а лечатся на свое усмотрение. Сами ставят себе диагноз, сами подбирают лекарства, ими и лечатся.

«Пока до врача дойдешь, совсем сляжешь, да и врачи ничего нового не выпишут, уже сама лучше них знаю, чем лечиться», - говорит участница опроса.

Еще 74% говорят, что к врачам обращаются, но только в самых крайних случаях, а с любым обычным заболеванием справляются своими силами: и с простудой, и с растяжением, и с головной болью.

«Какой смысл проходить квест по попаданию на прием к врачу, чтобы он тебе выдал заранее распечатанный список препаратов, которые выписывает всем и всегда. В некоторых случаях лучше самолечение», - уверенно заявляет респондентка.

Более того, еще 2% говорят, что не просто занимаются самолечением, но и к лекарственным препаратам стараются не прибегать, а отдают предпочтение рецептам народной медицины: лекарственным травяным сборам, фруктам, ягодам, кореньям.

«Лук, чеснок, мед, малина и лимон - вот самый лучший доктор всех времен», - делится рецептом крепкого здоровья один из участников исследования.

И только 6% опрошенных признались, что не занимаются самолечением, а всегда при любом недомогании обращаются к врачу.

Оставшийся 1% россиян выбрали вариант «другое», заявив, что они вообще не болеют или, например, ходят к врачу не за лечением, а за оформлением больничного.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,5 тысячи человек.