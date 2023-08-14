Жара туристам не помеха! Количество отдыхающих на юге России бьет все рекорды

Турсезон в Крыму не задался, но отдыхающих все равно много Фото: Александра Тимощенко

Погода на юге страны бьет все рекорды - здесь сейчас за 40 градусов. Аномальное пекло накрыло Сочи, Анапу, Геленджик, курорты Крыма.

Из-за жары в Краснодарском крае не справляются коммуникации и случаются аварии на электросетях. Поэтому и туристов, и жителей Краснодарского края попросили включать по одному кондиционеру в квартире. Спасаться от пекла народ ринулся на пляжи. И сейчас курорты Кубани просто забиты народом – свободных мест мало, лежаки и зонты отдыхающие разбирают с раннего утра.

Этим августом турпоток бьет все рекорды. Только в Сочи сейчас на каникулах находятся более 200 тысяч человек: под жилье сдан почти каждый номер.

Море — лучшее спасение от жары Фото: Анна КИРИЕНКО

- Городские гостиницы, пансионаты и санатории заполнены на 98%. Средства размещения в горном кластере - на 76%, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Геленджик и Анапа тоже не отстают. На побережье свободных мест не осталось. Единовременно здесь прибывает порядка 170 тысяч человек, средняя заполняемость гостиниц 98 %. Причем горячий не только воздух. Море в августе прогрелась до +28. Чтобы охладиться, туристы разгребают холодную минералку в прибрежных кафе и магазинах.

Аншлаг в этом сезоне и на Южном берегу Крыма. Крупные города вроде Ялты и Алушты привлекают туристов специальными предложениями и скидками на отдых - до 50% от привычных цен. Тем не менее, как поясняет президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, после июльских событий на Крымском мосту темпы бронирования отелей, безусловно, сократились. Эксперты считают, что этим летом на полуострове отдохнут около трех миллионов человек (против прошлогоднего показателя в 4,2 млн).

Найти место под солнцем на загруженных пляжах - еще полбеды. Ведь сначала до полуострова нужно добраться. Из-за регулярных атак со стороны киевского режима на Крымский мост, российские власти усилили меры безопасности - тщательный досмотр проходит каждый автомобиль. Поэтому «проскочить» без пробок удается лишь глубокой ночью.

Курорты юга России забиты под завязку даже в аномальную жару Фото: Олег УМАРОВ

Так, чтобы попасть в Крым, в пробке сейчас придется простоять плюс-минус три часа - очередь на пунктах досмотра - около тысячи автомобилей. На выезд пробка немного меньше - 700 машин и два часа ожидания.

Кстати, бархатный сезон на курортах Черного моря будет в этом году довольно долгим. По сообщениям Гидрометцентра России, он продлится как минимум до 10 октября, но возможно и дольше. Синоптики прогнозируют спад пекла только к середине сентября. Когда и температура воздуха и вода в море будут комфортными для отпуска.