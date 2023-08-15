Красная поляна: Лучше гор могут быть только горы у моря

Фото: Олег УМАРОВ

Но при чем здесь море, спросите вы? А при том, что, оказывается, в разгар пляжного сезона можно великолепно отдохнуть в горах, смешав животворящий коктейль из морских купаний и горного воздуха.

Знаем, знаем, вы нам уже завидуете. Да мы и сами себе завидуем, что попробовали на себе такой экзотический микс.

Совершенно другой отдых начинается уже по дороге из Сочи. После пробок, многоэтажек и веселой пляжной кутерьмы выезжаешь на трассу в сторону Красной Поляны — и как-то сразу становится легче дышать. Ну а вынырнули мы из туннеля в какой-то совершенно другой мир — неописуемая красота, голубая горная река, вантовый мост, прохлада, спокойствие.

Фото: Олег УМАРОВ

Курортный поселок Эстосадок всего-то в 40 километрах от побережья, но уже на высоте 540 метров над уровнем моря. Он обжился и разросся за прошедшие после Олимпиады 9 лет, но все еще выглядит очень необычно, даже идеально. Как с картинки.

- Мы точно в России?

- Да, Оксан!

- А разве летом в горах отдыхают? Я думала, только зимой на лыжах...

Можно! Я тоже впервые побывала летом в горах. И это оказалось что-то совершенно потрясающее: жить в роскошном отеле «Марриотт» с видом на реку, гонять по горам на электровелике, бродить по зеленым тропам, пить воду из чистейших водопадов, топтать снег в жару, катиться знойным полднем на кресельном подъемнике, наслаждаясь свежим ветром и видами! А потом…

Так, ладно, давайте по порядку.

ПРОКАТИТЬСЯ НАД ПРОПАСТЬЮ НА ОГРОМНОЙ СКОРОСТИ И НА ТЮБИНГЕ В КУПАЛЬНИКЕ

Фото: Олег УМАРОВ

Все подъемники Курорта Красная Поляна летом работают в том же режиме, что и зимой. Билет «День в горах» на все про все — от 2500. И входит не только подъем на все смотровые площадки, даже на самую верхнюю, у горы Черная пирамида. Но и «перчинки» в виде экстремальных развлечений — пройтись по подвесному мосту над пропастью, полазить в веревочном парке, сходить в музей Олимпиады, прогуляться к самому высокому водопаду в окрестностях Сочи — Поликаря, что в переводе с греческого «богатыри». Две мощные струи падают с высоты 72 метра с грохотом, образуя вокруг себя прохладный туман.

Фото: Олег УМАРОВ

– Ого! А это что такое? – показывает Оксана на мчащегося на огромной скорости человека прямо над нами.

Оказался это зиплайн (спуск по скоростному канату). Как передать эмоции, когда несешься со скоростью под 80 км/ч над высотой в 2300 метров? У меня нет таких слов. Просто дам совет всем рискнувшим — не закрывайте от страха глаза, с этого стального троса открывается такая красотища! Просто дух захватывает. Кстати, зиплайн работает только летом.

А еще только летом можно прогуляться по снегу в сандалиях. Тут же, неподалеку, прямо в горном цирке (это не то что вы подумали, в лощина в виде амфитеатра). Снег тут лежит до середины августа. Летний снег совсем не обжигает ноги и такой мягкий, необычный. Кто посмелее — может прокатиться на тюбинге прямо в купальнике. Жалко, я не взяла свой, такие бы кадры получились. Представьте, снег, тюбинг, а вокруг альпийские луга, усыпанные цветами.

Фото: Олег УМАРОВ

В цирке стоят палатки — шатры. В них можно остаться на ночь. Зачем? Чтобы на звезды любоваться!

– Как круто!

– Не просто круто! В горах звезды очень близко, это просто вау, – рассказывает наш гид Владимир. – Если никогда не видели звезды в горах, то обязательно надо! Мало того, именно в августе супер-зрелище — звездопад! Метеоритный поток со стороны созвездия Персей очень хорошо виден. У нас тут на Курорте Красная Поляна с 12 по 14 августа фестиваль «Звездопад Персеиды», съезжаются люди со всей страны посмотреть на это зрелище. Да еще и астрономы из обсерватории Кубанского госуниверситета рассказывают все самое интересное про созвездия и космос. До того, как построили подъемник к Олимпиаде, все эти места были неизведанными. Подняться сюда могли только профессиональные альпинисты.

Владимир Древятников и Дина Карпицкая. Фото: Олег УМАРОВ

Владимир Древятников, как и многие умные люди (ну почему я не оказалась в их числе?), переехал сюда, в Красную Поляну, жить сразу, как узнал, что Сочи станет олимпийской столицей. До этого жил в Мурманске. Теперь горный человек.

– Я жить не могу без гор и моря, – рассказывает он. – Даже в выходные или на хайкинге (пешие прогулки), или на яхте в море. Вы, кстати, не хотите на лодке прокатиться? У нас на курорте самые доступные цены на это развлечение — от 1500 рублей.

– Хотим! Мы все хотим! – кричу я.

– А еще бы поесть, – ворчит голодная Оксана. Она проспала завтрак.

КРАСНОПОЛЯНСКАЯ КУХНЯ

Пообедать мы спустились чуть ниже Черной пирамиды, в ресторан «Вершина». Наесться можно только одним видом из его окон (я уже еле сдерживаюсь, чтобы не написать про виды в каждом предложении). Но не только, естественно! Шеф-повар Владимир Куликов и бренд-шеф Андрей Савенков взялись и осуществили сложную задачу — показать миру, что такое краснополянская кухня. Для этого им пришлось и пыль смахнуть с музейных архивов, и с бабушками местными пообщаться, собирая легенды, предания, тосты. И рынки обойти в поисках самых душистых специй. В Красной Поляне в разное время жили греки, эстонцы (потому и Эстосадок), кавказцы, русские. Поэтому меню получилось совершенно необычное, хоть и привычное, на первый взгляд. Мое сердце покорил «Дуэт из рапанов» — нежный паштет из морских гадов, взбитый со сливками, белым вином и сочным яблоком плюс рапаны фри. Такой вот дуэт. Этим блюдом, кстати, восхитился принц Монако Альберт. Нет, нет, на Курорте Красная Поляна он еще не бывал, а зря. Андрей ездил в эту маленькую европейскую страну со своими блюдами.

Фото: Олег УМАРОВ

А еще, если будете здесь, обязательно попробуйте козленка по-гречески, томленого в курином бульоне и сливочном масле. И сытные клецки по-эстонски, подают их с филе утки и луковым мармеладом. Божественная высокая кухня, да еще и на высоте 2200.

Меню только-только представлено публике. К зимнему сезону добавятся еще блюда. И десерты, рецепты которых пока проходят обкатку в недрах кухни.

ЗОЖ. ОБЛЕГЧЕННАЯ ВЕРСИЯ

Мы же приехали в Красную поляну на электрокаре. И, конечно же, услышав про электровелосипеды, тут же решили испытать и их.

– После такого сытного обеда хорошо бы педали покрутить, а не просто на кнопочки нажимать и ехать, – ворчала Оксана.

– Ты не современная девушка все-таки. Педали придется крутить, особенно в горку. Но электровелосипед — умная вещь, он адаптируется под твой стиль езды и помогает. Кататься будет намного веселее, – уговаривала ее.

Фото: Олег УМАРОВ

Долго убеждать ее не пришлось, после 15 минут езды Оксану, да и меня, уже с этого велосипеда было не прогнать. Мы объехали все окрестности, забирались в горы по самому бездорожью. На таком велосипеде можно себя почувствовать опытным спортсменом, которому никакие подъемы и спуски не страшны. А если забыли воду с собой взять, то не страшно. Вокруг Курорта Красная Поляна столько чистейших водопадиков. Мы пили прямо из них.

Скажу честно, это велопрогулка стала одним из самых счастливых моментов в моей жизни. Спуски с гор были похожи на полет. А красота вокруг захватывает дух (опять я про виды, простите).

«МУЗЕЙ ДРУЗЕЙ»

Валяться на пляже — очень классный вид отдыха. И у курорта он есть свой — в Имеретинской низменности. Ехать совсем недалеко — около 40 минут. Но мы с Оксаной вдоволь наплавались на пляжах Анапы, Геленджика, Сочи. Поэтому решили в последний день пойти погулять по горам пешком. На курорте проложено 20 экотроп самой разной сложности. Общая их протяженность 60 километров. За весь отпуск не обойти. Мы же замахнулись на поход на водопад Поликаря. И хотя первые минут 10 (особенно после вчерашнего скоростного велосипеда) черепашья скорость немного смущала, но потом вошли во вкус. По дороге ели ежевику с куста, рассматривали деревья, покрытые мягким мхом. А у водопада я просто упала в шезлонг, тут они расставлены так, чтобы любоваться падающей с высоты водой, и почувствовала себя такой крутой. Это же я сюда сама дошла! Пешком! Крутое ощущение.

Фото: Олег УМАРОВ

Вечером в Эстосадке бурлит жизнь. Кафе, рестораны, летние веранды. Дети катаются на скейтах и роликах. Тут есть, кстати, школа по обучению юных экстремалов. Но нам экстрима было уже достаточно! И мы направились в необычный музей, он же клуб по интересам, он же бар. Называется «Музей друзей». Его собрали энтузиасты со всей России. И это единственный в России музей истории горнолыжного спорта. Его основатель и идейный вдохновитель — Виталий Михайлов, сам горнолыжник со стажем, катается с 1993-го. И тоже счастливый человек, перебравшийся жить в Красную Поляну.

«Музей друзей». Фото: Олег УМАРОВ

Экспонатов в «Музее друзей» больше 4000! Они развешаны по всем стенам и перемещаются даже на потолок. Есть и первые горные лыжи 1895-го года выпуска, и первые летние лыжероллеры, и личные вещи выдающихся спортсменов. А еще мне запомнилась забавная вырезка из журнала «Юный техник» от 1980-го года. В статье советских людей учили, как сделать самодельный сноуборд. И народ делал! Варил палки в кастрюле по 1,5 часа (так написано в инструкции), чтобы загнуть передний край. Самые удачные образцы тут же, на стене. Как я уже говорила, это не просто музей, а музей-клуб. Можно заказать чайку (или чего покрепче), усесться в кресло старой канатной дороги, которое сюда доставили с Чегета, и перезнакомиться со всеми. Точно найдете друзей!

Одним словом, тут, на Курорте Красная Поляна, столько развлечений. Это я еще не все перечислила. И теперь я точно знаю, что лучше гор могут быть только горы у моря. Я сюда приеду еще и еще. Тут уже я, в отличие от Оксаны, стала говорить:

– Может останемся, а?

Но Оксана была строга.