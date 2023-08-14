Россия стала второй в мире по запасу урана: о чем Путин говорил с главой Росатома

Путин принял в Кремле главу Росатома Алексея Лихачева. Фото: REUTERS

Понедельник выдался достаточно загруженным у Владимира Путина. Уже после открытия форума «Армия-2023» президент принял в Кремле главу Росатома Алексея Лихачева. Он рассказал как чувствует себя госкорпорация и отрасли в целом.

Главное из того, о чем говорил руководитель госкорпорации:

- Несмотря на внешнее давление, первое полугодие прошло хорошо, гособоронзаказ будет выполнен полностью, все федеральные проекты - тоже.

- Росатом стал вторым в мире по запасам урана. Корпорация завершила сделку по покупке Будёновского месторождения в Казахстане. Его запасы там оцениваются в 250 тысяч тонн.

- Растут поставки топлива за границу. Как правило это страны Азии, Китай, Ближний Восток, Африка.

- В Египте начинается стройка новой станции на четыре реактора. Она станет крупнейшей в мире.

- Благодаря российской станции Белоруссия вошла в двадцатку атомных держав вытеснив Великобританию. Всего же у Росатома 22 проекта по всему миру.

- Реализуется проект по переходу к 25% доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны (то есть четверть энергии будут вырабатываться на АЭС). Для этого нужно нарастить генерацию в центре страны, увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток.

- В Калининграде строится завод, в Москве будет строиться по сбору электроприводов (включающих электродвигатель, коробку передач и инвертор). ГАЗ, ВАЗ, и УАЗ с интересом наблюдают и готовы покупать продукцию.

- Медицинское оборудование готово к серийному производству, корпорация удерживает долю в 30% на мировом рынке изотопов, закончена стройка, начинается запуск в корпусе ядерной медицины в Центре имени Дмитрия Рогачёва (осенью он примет первых пациентов).