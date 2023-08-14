Курсы доллара и евро резко снизились. Что происходит?

Повышение ключевой ставки в теории должно повлиять на курс рубля. В последние несколько месяцев он постоянно ослабляется. Фото: REUTERS

Напугались. Примерно так можно оценить состояние валютных спекулянтов вечером в понедельник. Центробанк объявил, что во вторник проведет внеочередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И сразу после этого курсы доллара, евро и юаня покатались вниз. Буквально за час они потеряли в среднем по 3%.

Американец опустился до 97,6 рублей, евро – до 107 рублей, китайский юань – до 13,4 рубля. Хотя в начале торгового дня вся троица активно рвалась вверх и обновляла локальные максимумы.

Скорее всего, на заседании ЦБ завтра будет принято решение о повышении ключевой ставки. На сколько именно – вопрос. Часть экспертов считают, что оно будет символическим – на 1 – 2 процентных пункта. Например, с 8,5 до 10% годовых. А другие уверены в более радикальном шаге – росте до 15% годовых.

Повышение ключевой ставки в теории должно повлиять на курс рубля. В последние несколько месяцев он постоянно ослабляется. В понедельник доллар превысил психологически важную отметку в 100 рублей. И это уже негативно сказывается на состоянии экономики. Импортные товары дорожают, инфляция ускоряется.

Спекулянты воспользовались хорошим поводом, чтобы зафиксировать прибыль, полученную в последние пару месяцев. А это около 30%. Тем более что у них есть, чего опасаться. Помимо повышения ключевой ставки, ЦБ может принять и другие валютные меры. Например, ограничения на вывод капитала или обязательную продажу выручки для экспортеров. Подобные меры Центробанк принимал в прошлом марте. И тогда они доказали свою эффективность. Курс рубля тогда резко укрепился, даже чересчур. Сейчас такая поддержка национальной валюте была бы к месту.

Напомню, сейчас курс рубля определяется рыночными факторами. Один из главных – это соотношение доходов от экспорта и расходов от импорта. И оно сейчас работает не в пользу нашей валюты. Меры, которые в последнее время пытались применять ЦБ и Минфин, особого воздействия на курс не оказали. Там решили продавать часть валютной выручки из резервов, но объемы были маленькими. Видимо, было принято решение подключать более действенные инструменты.

Курс рубля сильно отклонился от фундаментальных значений. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне говорил, что равновесный курс доллара составляет 80 – 90 рублей. А помощник президента Максим Орешкин заявил, что «слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения, в интересах российской экономики - сильный рубль». Так что есть надежда, что чиновники финансового блока все же найдут такую формулу, при которой курс нашей валюты хоть немного окрепнет и в дальнейшем не будет так скакать.