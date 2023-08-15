Плюс годовой бюджет области. В России собираются официально разрешить интернет торговлю алкоголем

Главная опасность, подстерегающая граждан при покупке алкоголя в интернете – это риск нарваться на подделку. Фото: Shutterstock

ЗАКАЗАЛ СПИРТНОЕ — ПОКАЖИ ПАСПОРТ

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект об упорядочении торговли алкоголем в интернете. Сейчас она официально запрещена, а на самом деле процветает — оказалось, что на ушлых торговцев не нашлось управы. Инициаторы нововведения (в частности, это председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас) хотят положить конец бесконтрольному сбыту спиртного в сети и создать другую систему — прозрачную и контролируемую государством.

Такая мера позволит ликвидировать процветающую сейчас в онлайне торговлю фальсификатом, прекратить спаивание несовершеннолетних, поскольку при доставке алкоголя по интернету у покупателя никогда не спрашивают документы, ну и кроме того, развернет финансовые потоки от продажи спиртного в государственную казну. Сейчас на этом наживаются недобросовестные торговцы.

Главная опасность, подстерегающая граждан при покупке алкоголя в интернете – это риск нарваться на подделку. По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, доля фальсификата в нелегальной онлайн-торговле достигает 53%. Законопроект предусматривает защиту от этой опасности с помощью ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Последняя позволит проконтролировать и возраст покупателя, подтверждая личность через сайт Госуслуг при заказе и запрашивая документы при доставке.

ЗАКРОЕШЬ ОДИН САЙТ - ОТКРЫВАЕТСЯ ДВА НОВЫХ

Возможность заказать алкоголь с доставкой на дом существует через различные нелегальные сайты. И несмотря на то, что в прошлом году службы Росалкогольрегулирования (РАР) заблокировали свыше 6,8 тыс. таких сайтов, их число растет с каждым годом. Но еще более высокими темпами растет число сайтов-двойников, которые ушлые торговцы, поднаторевшие в цифровых технологиях, открывают, как говорится, «на случай провала». В результате на месте одного закрытого появляются один-два зеркальных.

Неудивительно, что 51% россиян считает неэффективным существующий запрет на продажу алкоголя дистанционным способом. Более того, по данным ВЦИОМ, 79% опрошенных россиян вообще не знают, что такой запрет существует. Анализируешь цифры и диву даешься: о запрете онлайн-торговли спиртным знают всего 21% опрошенных россиян, а о том, что можно по интернету заказать пару бутылочек горячительного, осведомлены 42% респондентов — в два раза больше. Оно и понятно: покупателям не приходит в голову, что товар, который стоит в открытом доступе на полках любого магазина может быть запрещен в интернете, это абсолютно нелогично с точки зрения покупателей и подходов к запретам. И этим беззастенчиво пользуется теневой бизнес.

«Создание цивилизованного канала онлайн-торговли алкоголем единственно возможный путь по борьбе с нелегальной торговлей и вытеснением фальсификата, так как сам по себе алкоголь не запрещен к обороту, этот товар наряду с другими продаётся в обычных магазинах, – считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли, Артем Соколов. - Да, безусловно, эта категория требует особого обращения, но есть пример и других сложных категорий, к обороту которых предъявляются специальные требования — лекарства и ювелирные изделия: существует контролируемый государством процесс покупки в интернете этих товаров, и потребители без опасений могут приобрести их онлайн. Отсутствие регулируемой торговли алкогольной продукцией в интернете, как мы видим, приводит к удручающим последствиям».

ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВА РАВНЫ ГОДОВОМУ БЮДЖЕТУ СРЕДНЕГО РЕГИОНА

Нелегальный рынок интернет-продаж алкоголя в России оценивается в 30 млрд рублей, а по данным Ассоциации компаний интернет-торговли - в 50 млрд в год.

По вине интернет-бутлегеров с 2018 по 2022 годы общии объем выпадающих доходов бюджета составил более 50 млрд руб. Причем с каждым годом черный алкорынок растет — с 2018 по 2022 годы объем нелегальной интернет-торговли вырос в 9 раз. Если и дальше пойдет такими же темпами, то через 5 лет бюджет будет недополучать более 68 млрд руб. в год. А всего же за предстоящее пятилетие (с 2023 по 2027 годы) выпадающие доходы бюджета составят 253,7 млрд руб.

Убытки несет не только государство, но и добросовестные предприниматели — те, которые работают строго по закону. Понятно, что если человек купил бутылку вина по интернету, то ему уже не нужно будет покупать ее в легальной сети. Если не поставить заслон жуликам, то экономический ущерб добросовестным предпринимателям через 5 лет составит более 130 млрд руб.

Перевод же нелегальной торговли в законную плоскость позволит получить через 5 лет дополнительных налогов на 51,7 млрд руб. в год. Это примерно как годовой бюджет Орловской области - не самой бедной из российских регионов.

Сенатор Артем Шейкин (Амурская область) отметил, что в сложившейся ситуации эти выпадающие доходы государственного бюджета непозволительны.

«Например, бюджет Амурской области, моего региона, 91,3 млрд рублей. Область тратит эти деньги на развитие инфраструктуры, на социальные нужды — чтобы людям жить было комфортнее. К сожалению, деньги от нелегальной торговли не попали в бюджет, хотя эти 50 млрд руб. могли бы быть направлены на «социалку», — пояснил сенатор. Он также отметил, что реализация контрафактной алкогольной продукции оказывает колоссальную нагрузку на государственную систему здравоохранения. «Это те ресурсы, которые должны быть использованы более эффективно», — подчеркнул он.

ОПАСЕНИЯ НАПРАСНЫ

Противники создания системы контролируемой государством торговли алкоголем в интернете опасаются, что после этого вырастет потребление спиртного. Однако, как показало исследование социологической службы РОМИР, после официального разрешения реализации алкоголя через интернет потребление спиртного если и увеличится, то, ненамного. Так, более 87 % опрошенных заявили, что после снятия запрета не планируют выпивать алкоголя больше, чем сейчас, а 84% сказали, что объемы их заказов не увеличатся.

Возможность покупать алкоголь в интернете не влияет на увеличение его потребления — этот факт подтверждает и опыт стран, где давно разрешена его онлайн-продажа. А это почти 100 стран мира, причем самого разного экономического уклада. Тут и страны «большой семерки» (США, Канада, Япония и др.) и страны-члены БРИКС (Китай, Бразилия, ЮАР), и государства ЕАЭС (Казахстан, Армения, Киргизия). В них произошло перераспределение потока потребителей из одного канала продаж в другой, т.е. у потребителей появился максимальный выбор комфортного для себя способа совершать покупку. Изменение места приобретения продукции не влияет на количество потребления.

Кроме того, при государственном контроле с помощью систем ЕГАИС и ЕСИА будет практически исключена возможность продажи контрафакта и фальсификата. Это доказывается опытом предыдущих лет в условиях действия Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г. Сокращение нелегального сегмента рынка подтверждалось увеличением поступлений акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. С 2017 года рост поступлений составил 11,8% - в 2017 г. это 363,0 млрд руб., в 2021 – 405,1 млрд руб.

Несмотря на успешные результаты работы по сокращению объемов нелегальной и контрафактной продукции в традиционной рознице, доля фальсификата на нелегальном рынке интернет-продаж с доставкой оценивается НИФИ Минфина России в 15,9 млрд рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Дистанционная продажа алкоголя - вопрос времени и выверенных правовых решений»

- Цифровизация всех сфер жизни резонно обозначает потребность он-лайн продаж и в сегменте спиртосодержащей продукции, - отметил первый зампредседателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы РФ Геннадий Панин. - Цифровые решения сделали бы товарооборот прозрачным, оперативным, легко отслеживаемым. Я против стереотипов, что санкционированный запуск онлайн продаж алкоголя приведет к его еще большей популяризации и распространению. Сам факт продаж уже есть, и нет смысла это отрицать. Но очевидна потребность правового регулирования этой сферы: фиксация времени продаж, недопущение контрафактной продукции - создание легального проверяемого реестра продавцов, предоставление права покупки только совершеннолетним.

По мнению депутата, создание виртуальной площадки алкогольной продукции сможет создать здоровую конкуренцию офлайн-продажам, например, в ценовой политике, в развитии «белого» рынка продаж. Причем речь не о количественном увеличении алкогольного рынка, подчеркнул Панин, а о направлении его в правовое русло, подчинении цивилизованным правилам.

- Конечно, вопрос нуждается в публичном обсуждении: просто из кабинета такие решения не принимаются, - отметил Панин.