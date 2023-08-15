«Мужчина мечты» из «Секса в большом городе» признался в изменах

Сара Джессика Паркер в сериале была от Нота без ума, но в жизни его в трудную минуту не поддержала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статный красавец брюнет Джон Престон поразил в самое сердце героиню сериала «Секс в большом городе» - сыгранная Сарой Джессикой Паркер Керри Брэдшоу называла его «Мужчина моей мечты» и очень хотела стать его супругой. Персонаж Криса Нота появлялся во всех сезонах и киноверсиях сериала, но на самом старте вышедшего два года назад продолжения «Секса...» внезапно умер - по сценарию его подвело сердце. И, как по команде, сразу после этой экранной кончины на Криса посыпались обвинения в домогательствах: две женщины заявили об изнасиловании, еще две - о непристойном поведении. До суда или ареста ни в одном из случаев дело не дошло, но Криса тем не менее быстренько выперли из всех фильмов и сериалов, в которых он снимался, - по сути, он повторил судьбу Кевина Спейси. Стоит отметить, что никто из звезд «Секса в большом городе» - ни Сара Джессика Паркер, ни Синтия Никсон, ни Ким Кэттрол, ни Кристин Дэвис - коллегу не поддержали, в чем многие увидели намек на то, что дамы согласны с обвинениями.

А вот Крис, конечно, согласен не был - актер все отрицал, но подробные комментарии давать отказывался. И вот наконец после полуторагодичного молчания Нот дал интервью авторитетному изданию USA Today. Откровения Криса многих шокировали: оказывается, он долгие годы изменял жене, канадской актрисе Таре Уилсон, с разными женщинами: «В качестве оправдания я говорил себе то, что говорят и другие мужчины: мол, это все ради развлечения, никто ни о чем не узнает и никому не будет больно. Но, пусть это и не очень красиво, это все же не преступление».

Крис и Тара в браке уже 11 лет - интересно, знала ли женщина о неверности мужа? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крис и Тара, которой 18 августа исполнится 44 года, поженились в 2012-м, у них двое сыновей - Орион (15 лет) и Китс (3). Тара поддержала мужа после обвинений - не исключено, что поддержит и сейчас.

Обсуждая истории с домогательствами и изнасилованиями, Нот твердо стоит на своем, утверждая, что все они «абсурдные» и «сфабрикованные». Причиной того, что коллеги его не поддержали, Крис называет страх - дескать, люди боятся сказать то, что идет вразрез с общественным мнением. Впрочем, подробно разбирать каждое из обвинений артист не стал: «Не хочу оправдываться, иначе завтра таблоиды выдернут мои слова из контекста и мои дети это увидят».