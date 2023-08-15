Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти: Иногда я чувствую руку, которой больше нет

Старшие дети Риты приняли Максима как отца. Супруги родили совместного сына и задумываются о четвертом ребенке. Фото: vk.com/mama_transformer

В 2017-м эта история потрясла всю страну (все расследование - на сайте KP.RU). В приемное отделение подмосковного Серпухова привезли девушку... без рук. Одна кисть отсутствовала вообще. Другая висела на лоскутах кожи. Мужчина буквально выбросил 25-летнюю Риту, маму двоих детей, из машины на руки врачам. Через несколько минут он сам приехал в отдел полиции: «Меня зовут Дмитрий Грачев. Я отрубил своей жене руки»…

ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Московский нейрохирург Тимофей Сухинин спас левую руку Риты. Вместо правой - протез. Потом был долгий процесс реабилитации и суд над Грачевым. Тот заявлял: якобы жена ему изменяла и подала на развод. Доказательств измен - ноль. А вот паранойя у Грачева была очевидна. За месяц до этого он уже вывозил жену в лес, угрожал. Она писала заявление, но участковый его проигнорировал. И 11 декабря 2017 года Грачев увез жену во второй раз. Достал топор, вывел на поляну в лесу, приказал положить руки на пень...

Грачеву дали 14 лет колонии строгого режима.

А Рита переехала из Серпухова в Санкт-Петербург, снова вышла замуж, родила третьего ребенка (младшему сыну Ярославу на днях исполнилось два года). Несмотря на потерю рук, она счастлива и любима. В шутку сама себя называет «мама-трансформер» - фотографы обожают снимать Риту с эффектным бионическим протезом.

В наш предыдущий разговор Рита рассказывала, что муж Максим (он строитель) возводит в одном из пригородов Питера дом для их большой семьи.

- Дом достроили, - улыбается (это слышно даже по телефону) Рита. - Он уже на этапе отделки. Максим сейчас занимается подключением воды и системы отопления. В принципе, ночевать уже можно. Он и старшие сыновья (одному мальчику 9 лет, другому 10. - Авт.) там уже ночуют. Но в этом году пока не переедем. У детей школа - не хочется их переводить в новую посреди учебного года.

«МЕЛКАЯ МОТОРИКА МНЕ НЕДОСТУПНА»

- У тебя несколько бионических протезов для правой руки, которыми ты научилась «хватать». А у левой, которую удалось пришить, функции восстанавливаются?

- Года через полтора после трагедии процесс восстановления остановился. Больше того, что научилась делать рука, уже не будет. Я много чего могу делать спасенной рукой и протезом, но мелкая моторика мне недоступна. Пуговицы застегнуть, волосы заколоть не могу. Помогает либо муж, либо старшие ребята.

Яркую брюнетку с бионическим протезом обожают снимать фотографы. Фото: vk.com/mama_transformer

- Фантомные боли правой руки бывают?

- Иногда я как будто чувствую руку, которой больше нет. В моем случае это не фантомные боли. Мне иногда кажется, что рука чешется. Еще очень хочется костяшками хрустнуть - раньше была у меня такая особенность.

О переезде из Серпухова в Санкт-Петербург Рита рассказывала нам, как это было: погрузила в машину детей, кота и отмахала со своими руками (!) за рулем десять часов с несколькими привалами.

- В Серпухов не боишься возвращаться? Он у тебя в сознании не ассоциируется как место трагедии?

- Нет. Наоборот, люблю возвращаться в город и даже в квартиру, где мы жили с Грачевым, - это квартира моей бабушки. В этом году приезжали в Серпухов 8 марта, сейчас вот в августе снова поедем - у мамы день рождения. Единственное, просто так по улицам не погуляешь. Меня там все знают, узнают по протезу - подходят незнакомые мне люди, говорят слова поддержки. Но мне немного некомфортно.

«ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О ПАПЕ»

- Изначально твоим детям сказали, что ты потеряла руки в автоаварии. Сейчас они правду уже знают?

- Да. На тот момент им было 4 и 5 лет, поэтому мама придумала про аварию. Правду мы рассказали сыновьям около года назад. Без подробностей, конечно. Без деталей про вывоз в лес, топор и прочее. Просто начались вопросы: почему у меня столько подписчиков, почему меня часто зовут на телевидение? Вот мы и рассказали. Полагаю, что вопросы начнутся позже, через несколько лет, когда ребятам будет лет 14. Если они тогда прочтут мою книгу и посмотрят сериал, я буду не против.

«ОТЦА ОНИ ЗАБЫЛИ»

- Об отце сыновья вспоминают?

- Нет. О нем они давно уже не говорят. Они вообще как-то довольно легко его забыли.

Получивший 14 лет колонии Дмитрий Грачев должен выйти на свободу в 2031 году. Но если подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении и суд его удовлетворит - в 2027-м.

Но Рита переживает, что бывший муж может оказаться на воле и раньше.

- Знаю, одно время ты переживала, что Грачев мог отправиться в зону СВО.

- Мы делали запрос в колонию, где он сидит, нам ответили, что Грачев находится там. А где на самом деле, я не знаю. Я читала, что в зону СВО могут добровольно проситься люди, которые и за более тяжелые преступления сидели. И многие из них уже на свободе. Мне страшно, что Грачев может вернуться и попытаться нас найти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сериал по книге выйдет в сентябре

В 2019-м Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Счастлива без рук», написанную Ритой и ее мамой Инной Шейкиной (она известная в Серпухове журналистка). В начале этого года по книге был снят сериал из 7 эпизодов. Режиссер - Сарик Андреасян. Маму Риты играет Ольга Кабо, адвоката и известную правозащитницу Мари Давтян - Мария Миронова. (Часть съемок проходила в редакции «КП».)

Сериал по истории Риты Грачевой начали снимать в начале этого года. Премьеру ждут в сентябре. Фото: vk.com/mama_transformer

В разговоре с Ритой тему сериала, естественно, мы обойти вниманием не могли.

- Точную дату выхода сериала нам пока не сказали, но ждем в сентябре, - рассказала девушка. - Мне показывали смонтированные части серий. Конечно, для полного впечатления надо весь сериал посмотреть, но мне понравилось.

- Актеры, которых отобрали, похожи на реальных персонажей?

- Внешняя похожесть - это только часть работы. Главное, чтобы актеры передали эмоции этой истории.

- Ты ведь сомневалась по поводу актрисы, которая в сериале сыграет тебя?

- Когда узнала, кто меня будет играть, да. Анна Глаубэ уже была мной в телепрограмме «Док-Ток» (ток-шоу с элементами реконструкции реальных событий, которое выходило на Первом канале. - Авт.), и мне тогда не понравилось. Но после знакомства с Анной сомнения отпали. Она хорошо играет! Очень ждем выхода сериала.

P.S. - У меня есть мечта, - говорит Рита в конце нашей беседы. - Хотелось бы попробовать озвучить персонажа в каком-нибудь мультике. Мне было бы это очень интересно!