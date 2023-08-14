Как прошла премьера фильма: «Как звезды!»: Земцова повисла на шее у Бриченко, а Тонева нарядилась, как тинейджер

Актеры Надежда Иванова, Василий Бриченко и Наталья Земцова на премьере фильма "Как звезды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Марии Лойтер «Как звезды!». Картина повествует об отношениях двух подруг, которых сыграли молодые актрисы: Наталья Земцова («Эпидемия») и Надежда Иванова, известная по проектам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Пингвины моей мамы». Также в фильме снялись Юлия Снигирь, Гела Месхи, Василий Бриченко, Агата Муцениеце, Зоя Бербер.

Фильм рассказывает о случайной встрече двух абсолютно разных девушек Сони и Маши, которые вскоре становятся лучшими подругами. Обе хотят быть известными и идут к своей мечте. И вот они они уже крутят романы с известными актерами и даже снимаются в кино. Но на все ли они готовы пойти ради своей мечты, и выдержит ли их дружба проверку на прочность?

Картину представили исполнительницы главных ролей Наталья Земцова и Надежда Иванова. Для премьеры Наталья выбрала кокетливый твидовый костюм, состоящий из жакета и миниюбки, подчеркнувшей стройные ноги актрисы. Земцова почти не отходила от партнера по фильму Василия Бриченко: шепталась с ним, улыбалась, обнималась, а затем и вовсе повисла у молодого актера на шее. А что! Имеет право: пару лет назад Наталья развелась с музыкантом с Сергеем Кристовским из Uma2rman, у пары остался сын.

Наталья Земцова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Земцова и Василий Бриченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постройневшая Надежда Иванова, которая запомнилась по сериалу «Пингвины моей мамы», поддерживает отечественных производителей — актриса появилась в тотал луке (джинсы и жакет) от российского бренда российского бренда You Wanna. Кстати, за последнее время Надежда заметно похудела, скинув килограммов пять.

Надежда Иванова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер фильма Мария Лойтер пришла с мамой и рассказала о том, что верит в женскую дружбу. «Вот я пришла сюда в туфлях, которые буквально перед выходом сняла с подруги, так как они больше подходили к моему образу. Она же накрутила мне локоны. Дружба — это когда вы друг за друга переживаете и поддерживаете», — рассказала Мария.

Мария Лойтер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-солистка группы #2Маши Мария Шейх появилась в сопровождении певицы Евы Власовой, которую она сейчас продюсирует. Мария рассказала про свой новый проект, а также о переоценке ценностей, которая произошла у нее год назад после того, когда она получила тяжелую черепно-мозговую травму и девять дней провела в реанимации. «Сейчас я чувствую себя даже лучше, чем до травмы. Я стала смотреть иначе на многие вещи. У меня произошла переоценка ценностей. Все в нашей жизни происходит не просто так», — рассказала KP.RU Мария Шейх.

Ева Власова и Мария Шейх. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алана Мамаева, которая недавно вернулась из Турции, пришла на премьеру одна и рассказала, что уже вовсю собирает сыновой в школу, и что занятие это совсем недешевое.

Алана Мамаева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А солистку группы «Фабрика» Ирину Тоневу мы поначалу не узнали. Кроп-топ с декольте, джинсовые шорты и белые кроссовки на платформе — певица выглядела как тинейджер. По словам 46-летней Тоневой, на ее внешний облик отчасти повлияла новая вокалистка «Фабрики» Екатерина Москалева, которой всего 21 год. Кстати, Катя, которая родом из Белогорска, удивительным образом попала в группу — через арт-кластер «Таврида», куда она приехала учиться и прокачивать творческие скиллы. Девушка писала песни и представляла их там, а также проходила разные кастинги.

Ирина Тонева и Екатерина Москалева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я пошла в музыкальную академию Игоря Матвиенко и исполнила песню «Я с тобой», которую сама же написала. Благодаря той песне меня запомнили и спустя полгода мне пришло сообщение от Игоря Полонского, сопродюсера Матвиенко. Меня пригласили поговорить приглашают меня поговорить о сотрудничестве. А еще через какое-то время меня взяли в группу. И вот я уже год, как в «Фабрике». Мне очень нравится», — рассказала KP.RU Екатерина Москалева.