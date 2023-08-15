Военная спецоперация на Украине 15 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа в зоне СВО. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года армия ВС РФ проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2023 года.

Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Юг" поразили пункты временной дислокации двух бригад войск ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по ПВД, складу боеприпасов и двум местам скопления военной техники ВСУ в Авдеевке.

Также за прошедшие сутки российские подразделения группировки войск "Днепр" смогли ликвидировать пять лодок, пять автомобилей и 40 боевиков Вооруженных сил Украины под Херсоном и до 150 бойцов и более десяти единиц военной техники на Донецком направлении.

Системы ПВО сработали в Белгородской области. Над Белгородским районом были сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны были пресечены попытки Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками объекты на территории России.

А на Купянском направлении за минувшие сутки российские войска отразили шесть атак и контратак ВСУ, в результате которых было ликвидировано до 65 солдат Украины.