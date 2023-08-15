Российские звезды в шоке после просмотра «Барби»: Малахов сбежал из кинотеатра, Собчак пищит от восторга

Андрей Малахов сбежал из европейского кинотеатра через 30 минут после просмотра «Барби». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кино про популярную куклу Барби активно обсуждают звезды. Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг в мировом прокате с начала июля. Наши соотечественники нашли разные способы посмотреть его – большинство сделали это в заграничном отпуске на европейских курортах. Звезды поделились впечатлениями после просмотра «Барби» с нами, и в своих телеграм-каналах.

Блогер, телеведущая Милана Тюльпанова рассказала KP.RU о своих впечатлениях от фильма: «Нашумевшая «Барби», конечно, совсем не шедевр, а скорее продукт хорошего маркетинга. Потому что такого прогрева и ажиотажа до премьеры давно не было ни у одного голливудского фильма. Дошло до того, что весь мир погряз в розовом: сейчас только ленивый не примерял на себя стиль «барбикор», нейросеть «сделала» Барби из миллионов портретов, продавались дома «как у Барби» и много чего еще. Это абсолютная реклама, а фильм сам по себе – достаточно средний. Вообще, такая популярность фильма вполне объяснима. Барби - символ красоты, стройности, красивой, хоть и пластиковой жизни. Мне кажется, что каждая девочка хотела и хочет быть похожей на Барби, а многие так и не могут справиться с этими психологическими проблемами, ложатся под нож пластических хирургов, лишь бы стать такими же, как Барби. Причем не только девочки. История знает и мужчин, которые хотели быть похожими на Кена, и тоже прибегали к услугам пластики. Мир Барби – идеализированный мир, идеализированная красота. Я вообще против каких-то стандартов, которые приводят к серьезным психологическим проблемам и потере личности и индивидуальности».

Милана Тюльпанова не считает «Барби» киношедевром, успех — результат мощной рекламной компании фильма. Фото: Личный архив

Телеведущий Андрей Малахов: «Кстати, фильм, собравший в прокате $1миллиард - полнейшая чушь! Ушел, спустя тридцать минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!»

Актриса Юлия Меньшова: «Барби» - фильм страннейший с точки зрения содержания и феминистского посыла. Но Райан Гослинг оказался потрясающим комедийным артистом, когда он просто стоит в кадре - уже смешно. А Марго Робби - потрясающе красивая женщина. И артистка тоже хорошая».

Телеведущий Дмитрий Борисов: «Марго Робби прекрасна, смотреть на нее - одно удовольствие. Но больше никаких удовольствий в розовом «Барби-муви» не обнаружено. Пиар гениальный, соглашусь: все вот эти статьи, мнения, что, мол, это фильм не только для маленьких девочек, что вообще в нем глубокие мысли и так далее. Пузырь - розовый мыльный пузырь. Не тратьте время, даже если найдете, где посмотреть. «Оппенгеймер» Нолана, в отличие от розового пузыря, действительно сильное кино. За три часа, каюсь, разок уснул минут на тридцать, но в целом получил удовольствие: в основном, от монтажа и звука. Байопики совсем не мой жанр, но тут получилось интересное высказывание».

Собчак сходила на «Барби» в таком розовом наряде и с 6-летним сыном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая, журналист Ксения Собчак: «Я в полнейшем восторге от фильма «Барби». Снят красиво, шутки на любой вкус, и в нем есть смысл, хотя на первый взгляд кажется, что ты просто попадаешь в розовое и счастливое нечто. Фильм сделан и с юмором, и с хорошо поданной иронией. Например, Марго Робби от имени своей героини говорит, что никто не рассматривает ее на серьезные кинороли, считая тупой красоткой (что правда, потому что серьезные роли, не связанные с внешностью, ей действительно не дают - и это классная самоирония). Пасхалки в фильме тоже есть. К примеру, есть отсылка к «Матрице». Помните, как Нео давали на выбор таблетки? А Барби дают на выбор high heels (высокие каблуки – прим.) или уродливые биркенштоки. Интересно, кстати, они платили за такую интеграцию? По «Русалочке» тоже прошлись - тут шутки про инклюзивность вошли в чат… В итоге рассказали классную историю феминизма с монологами, журим Mattel (за деньги самого Маттела и с их одобрения) за то, что задвинули реальную изобретательницу куклы в чулан и сделали патриархальный совет директоров, восстанавливаем справедливость и немного Кена в правах и все поем! Ну и типичный феминистский спич прямо в лучших традициях «слишком толстая, слишком худая, слишком умная, слишком глупая, мечтательница, реалистка». Мне зашло. Я всю жизнь выхожу за рамки, слушаю про то, какая я страшная или глупая или неправильно мыслящая, и всех шлю с этим…».