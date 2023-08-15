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Звезды15 августа 2023 8:12

Российские звезды в шоке после просмотра «Барби»: Малахов сбежал из кинотеатра, Собчак пищит от восторга

Звезды поделились своим мнением по поводу распиаренного фильма
Ирина ВИКТОРОВА
Андрей Малахов сбежал из европейского кинотеатра через 30 минут после просмотра «Барби».

Андрей Малахов сбежал из европейского кинотеатра через 30 минут после просмотра «Барби».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кино про популярную куклу Барби активно обсуждают звезды. Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг в мировом прокате с начала июля. Наши соотечественники нашли разные способы посмотреть его – большинство сделали это в заграничном отпуске на европейских курортах. Звезды поделились впечатлениями после просмотра «Барби» с нами, и в своих телеграм-каналах.

Блогер, телеведущая Милана Тюльпанова рассказала KP.RU о своих впечатлениях от фильма: «Нашумевшая «Барби», конечно, совсем не шедевр, а скорее продукт хорошего маркетинга. Потому что такого прогрева и ажиотажа до премьеры давно не было ни у одного голливудского фильма. Дошло до того, что весь мир погряз в розовом: сейчас только ленивый не примерял на себя стиль «барбикор», нейросеть «сделала» Барби из миллионов портретов, продавались дома «как у Барби» и много чего еще. Это абсолютная реклама, а фильм сам по себе – достаточно средний. Вообще, такая популярность фильма вполне объяснима. Барби - символ красоты, стройности, красивой, хоть и пластиковой жизни. Мне кажется, что каждая девочка хотела и хочет быть похожей на Барби, а многие так и не могут справиться с этими психологическими проблемами, ложатся под нож пластических хирургов, лишь бы стать такими же, как Барби. Причем не только девочки. История знает и мужчин, которые хотели быть похожими на Кена, и тоже прибегали к услугам пластики. Мир Барби – идеализированный мир, идеализированная красота. Я вообще против каких-то стандартов, которые приводят к серьезным психологическим проблемам и потере личности и индивидуальности».

Милана Тюльпанова не считает «Барби» киношедевром, успех — результат мощной рекламной компании фильма.

Милана Тюльпанова не считает «Барби» киношедевром, успех — результат мощной рекламной компании фильма.

Фото: Личный архив

Телеведущий Андрей Малахов: «Кстати, фильм, собравший в прокате $1миллиард - полнейшая чушь! Ушел, спустя тридцать минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!»

Актриса Юлия Меньшова: «Барби» - фильм страннейший с точки зрения содержания и феминистского посыла. Но Райан Гослинг оказался потрясающим комедийным артистом, когда он просто стоит в кадре - уже смешно. А Марго Робби - потрясающе красивая женщина. И артистка тоже хорошая».

Телеведущий Дмитрий Борисов: «Марго Робби прекрасна, смотреть на нее - одно удовольствие. Но больше никаких удовольствий в розовом «Барби-муви» не обнаружено. Пиар гениальный, соглашусь: все вот эти статьи, мнения, что, мол, это фильм не только для маленьких девочек, что вообще в нем глубокие мысли и так далее. Пузырь - розовый мыльный пузырь. Не тратьте время, даже если найдете, где посмотреть. «Оппенгеймер» Нолана, в отличие от розового пузыря, действительно сильное кино. За три часа, каюсь, разок уснул минут на тридцать, но в целом получил удовольствие: в основном, от монтажа и звука. Байопики совсем не мой жанр, но тут получилось интересное высказывание».

Собчак сходила на «Барби» в таком розовом наряде и с 6-летним сыном.

Собчак сходила на «Барби» в таком розовом наряде и с 6-летним сыном.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая, журналист Ксения Собчак: «Я в полнейшем восторге от фильма «Барби». Снят красиво, шутки на любой вкус, и в нем есть смысл, хотя на первый взгляд кажется, что ты просто попадаешь в розовое и счастливое нечто. Фильм сделан и с юмором, и с хорошо поданной иронией. Например, Марго Робби от имени своей героини говорит, что никто не рассматривает ее на серьезные кинороли, считая тупой красоткой (что правда, потому что серьезные роли, не связанные с внешностью, ей действительно не дают - и это классная самоирония). Пасхалки в фильме тоже есть. К примеру, есть отсылка к «Матрице». Помните, как Нео давали на выбор таблетки? А Барби дают на выбор high heels (высокие каблуки – прим.) или уродливые биркенштоки. Интересно, кстати, они платили за такую интеграцию? По «Русалочке» тоже прошлись - тут шутки про инклюзивность вошли в чат… В итоге рассказали классную историю феминизма с монологами, журим Mattel (за деньги самого Маттела и с их одобрения) за то, что задвинули реальную изобретательницу куклы в чулан и сделали патриархальный совет директоров, восстанавливаем справедливость и немного Кена в правах и все поем! Ну и типичный феминистский спич прямо в лучших традициях «слишком толстая, слишком худая, слишком умная, слишком глупая, мечтательница, реалистка». Мне зашло. Я всю жизнь выхожу за рамки, слушаю про то, какая я страшная или глупая или неправильно мыслящая, и всех шлю с этим…».

Шоу-бизнесКультура: кино