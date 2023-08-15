Центробанк принял кардинальное решение: Ключевую ставку подняли до 12% годовых

Чем выше ставка, тем дороже кредиты Фото: ТАСС

Центробанк 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. Приняли решение поднять ключевую ставку – с 8,5 до 12% годовых. Повод – слишком резкое ослабление рубля в последние месяцы. Нужно было принимать кардинальные решения, чтобы прекратить этот процесс.

Доллар по 100 рублей – это, конечно, удобно для расчетов. Но очень неудобно для тех, кто собирается за границу, и тех, кто покупает товары за рубежом. Да и на инфляцию такой слабый курс рубля влияет однозначно. Доля импорта в нашей экономике высокая. Отсюда и разгоняющийся рост цен. Да еще и оборудование надо закупать для той самой трансформации экономики, о которой говорят в правительстве. В общем, слишком слабый рубль нам сейчас ни к чему.

Прогнозы экспертов были разные. Часть говорили, что в ЦБ пойдут на радикальные меры. Мол, ставка может вырасти и до 15%, и до 20% годовых, как это было весной прошлого года. Но большинство говорили, что в ЦБ обойдутся небольшим повышением – на пару-тройку процентных пунктов. Чтобы и на курс повлиять, и не слишком сильно ударить по экономике. Ведь чем выше ставка, тем дороже кредиты.

- Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Инфляционное давление продолжает усиливаться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год, - пояснили в ЦБ.

Для сравнения, прогноз по инфляции на этот год был в районе 5 – 6,5%. Чтобы сбить рост цен, и было принято решение повысить ключевую ставку. Действует это на курс рубля следующим образом. Чем выше ставка, тем выгоднее держать деньги в рублях. Ведь от размера ключевой ставки зависят и ставки по депозитам в банках, и ставки по государственным облигациям. Когда за рублевые сбережения дают 12 – 15% годовых, они становятся привлекательнее, чем держать деньги в долларах под 2 – 3% годовых (тем более что даже таких предложений мало). Те, кому нужно сохранить деньги, теперь будут взвешивать, что выгоднее: держать деньги в рублях и гарантированно получать хороший процент, либо держать деньги в долларах или юанях под околонулевую ставку и надеяться лишь на дальнейший рост курсов валют.

Кстати, повышаться курс рубля начал уже в понедельник. Сразу после того, как ЦБ объявил, что проведет внеочередное заседание совета директоров. Во вторник рост курса усилился. Сразу после объявления решения ЦБ доллар опустился ниже 96 рублей. Хотя утром в понедельник его курс превышал 102 рубля. Прогнозы пока давать рано, но есть большая вероятность, что в ближайшие дни курс может опуститься в довольно комфортный диапазон 80 - 90 рублей за доллар. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее начнут снижаться темпы инфляции и тем быстрее ЦБ начнет снова опускать ключевую ставку.