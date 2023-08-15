Загадочная комета явилась из «царства тьмы»: в сентябре ее можно будет увидеть на вечернем и ночном небе

Комета (у нее пока даже названия нет) отирается на небе как минимум с весны

События разворачиваются стремительно: пару дней назад японцы обнаружили на фотографиях очень яркий (по астрономическим меркам) объект, который перемещается по созвездию Близнецов. Бюрократическая машина еще не успела сработать: объект все еще числится среди «неподтвержденных». Но его наблюдают сотни астрономов по всему миру, в том числе в России. У объекта уже вырос хвост. То есть это комета. И – рассчитали его орбиту. Оказалось, уже в сентябре земляне рассмотрят ее невооруженным глазом.

Комета (у нее пока даже названия нет) отирается на небе как минимум с весны. Как такое могли не заметить – громадный вопрос. Возможная причина: комета все время была недалеко от Солнца. Она и сейчас к нему жмется, но все-таки просматривается не где-то в его лучах, а на вполне себе темном небе. А прежде она была еще дальше от Солнца. Нет, причина не в этом. Просто не замечали, вот так не везло? Резко вспыхнула? Пока ничего не понятно.

Японцы часто первыми обнаруживают новые кометы, потому что Япония – на востоке. Солнце встает сначала там, но ведь и ночь наступает в Японии, а потом уже в России и в Европе. То есть у японцев есть фора, несколько часов, чтобы что-то заметить первыми. Но здесь явно не тот случай: комету не могли приметить месяцами.

Сейчас комета неплохо наблюдается даже в слабые телескопы. Но то ли будет в сентябре. 18 сентября комета пройдет рядом с Солнцем, причем совсем рядом, практически чиркнет верхнюю солнечную атмосферу. И, когда явится после этого, станет ярче, чем звезды созвездия Большой Медведицы. В этот момент ее можно будет увидеть в созвездии Девы. Что особенно круто: условия наблюдения из России будут просто прекрасными.

Астрономы говорят: это будет непростой, но зловещий объект для наблюдателей. Комета раскинет свой хвост прямо в лучах зари, она останется верна себе и от Солнца далеко не уйдет. Заранее готовьте бинокли: кометы, которые словно купаются в сумерках, невероятно красивы.

Есть, правда, одно «но». Комета так близко пройдет от Солнца, что может не пережить свидания с ним. Развалится, сгорит. Такое бывает сплошь и рядом. Но говорят, что шансы выжить у нее все-таки очень большие.

Откуда она вообще взялась? В нашем мире она впервые. Это хорошо видно по орбите, она параболическая, то есть незамкнутая. Строго говоря, она не обращается вокруг Солнца, а мимо пролетает. Говорят, что далеко-далеко, даже за окраиной Солнечной системы, есть загадочное облако (его называют облако Оорта), где миллиарды и триллионы спящих комет. Солнце время от времени выхватывает одну, тянет к себе, и либо уничтожает, либо оставляет двигаться возле себя навечно. Может, и эта явилась из царства тьмы. Красивая гипотеза, но никто не знает, правда ли это.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А тем временем Венера, которая сияла всю весну и начало лета у западного горизонта, встретилась с Солнцем, причем на этот раз пробежала довольно далеко от него. Это дало возможность астрономам видеть планету даже тогда, когда видеть ее нельзя.

Ободок Венеры

Солнечные лучи просветили насквозь толстую атмосферу Венеры, и с Земли это выглядело как крошечный серпик с ободком. Такие наблюдения невероятно опасны, потому что приходится двигать телескопом около Солнца. Одно неверное движение, и сгорает либо оборудование, либо глаз незадачливого наблюдателя. Именно такой ободок наблюдал в свое время Михаил Ломоносов – и открыл атмосферу Венеры.