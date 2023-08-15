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Наука15 августа 2023 9:00

Загадочная комета явилась из «царства тьмы»: в сентябре ее можно будет увидеть на вечернем и ночном небе

Ее никто не замечал, потому что она двигалась возле Солнца
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Комета (у нее пока даже названия нет) отирается на небе как минимум с весны

Комета (у нее пока даже названия нет) отирается на небе как минимум с весны

События разворачиваются стремительно: пару дней назад японцы обнаружили на фотографиях очень яркий (по астрономическим меркам) объект, который перемещается по созвездию Близнецов. Бюрократическая машина еще не успела сработать: объект все еще числится среди «неподтвержденных». Но его наблюдают сотни астрономов по всему миру, в том числе в России. У объекта уже вырос хвост. То есть это комета. И – рассчитали его орбиту. Оказалось, уже в сентябре земляне рассмотрят ее невооруженным глазом.

Комета (у нее пока даже названия нет) отирается на небе как минимум с весны. Как такое могли не заметить – громадный вопрос. Возможная причина: комета все время была недалеко от Солнца. Она и сейчас к нему жмется, но все-таки просматривается не где-то в его лучах, а на вполне себе темном небе. А прежде она была еще дальше от Солнца. Нет, причина не в этом. Просто не замечали, вот так не везло? Резко вспыхнула? Пока ничего не понятно.

Японцы часто первыми обнаруживают новые кометы, потому что Япония – на востоке. Солнце встает сначала там, но ведь и ночь наступает в Японии, а потом уже в России и в Европе. То есть у японцев есть фора, несколько часов, чтобы что-то заметить первыми. Но здесь явно не тот случай: комету не могли приметить месяцами.

Сейчас комета неплохо наблюдается даже в слабые телескопы. Но то ли будет в сентябре. 18 сентября комета пройдет рядом с Солнцем, причем совсем рядом, практически чиркнет верхнюю солнечную атмосферу. И, когда явится после этого, станет ярче, чем звезды созвездия Большой Медведицы. В этот момент ее можно будет увидеть в созвездии Девы. Что особенно круто: условия наблюдения из России будут просто прекрасными.

Астрономы говорят: это будет непростой, но зловещий объект для наблюдателей. Комета раскинет свой хвост прямо в лучах зари, она останется верна себе и от Солнца далеко не уйдет. Заранее готовьте бинокли: кометы, которые словно купаются в сумерках, невероятно красивы.

Есть, правда, одно «но». Комета так близко пройдет от Солнца, что может не пережить свидания с ним. Развалится, сгорит. Такое бывает сплошь и рядом. Но говорят, что шансы выжить у нее все-таки очень большие.

Откуда она вообще взялась? В нашем мире она впервые. Это хорошо видно по орбите, она параболическая, то есть незамкнутая. Строго говоря, она не обращается вокруг Солнца, а мимо пролетает. Говорят, что далеко-далеко, даже за окраиной Солнечной системы, есть загадочное облако (его называют облако Оорта), где миллиарды и триллионы спящих комет. Солнце время от времени выхватывает одну, тянет к себе, и либо уничтожает, либо оставляет двигаться возле себя навечно. Может, и эта явилась из царства тьмы. Красивая гипотеза, но никто не знает, правда ли это.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А тем временем Венера, которая сияла всю весну и начало лета у западного горизонта, встретилась с Солнцем, причем на этот раз пробежала довольно далеко от него. Это дало возможность астрономам видеть планету даже тогда, когда видеть ее нельзя.

Ободок Венеры

Ободок Венеры

Солнечные лучи просветили насквозь толстую атмосферу Венеры, и с Земли это выглядело как крошечный серпик с ободком. Такие наблюдения невероятно опасны, потому что приходится двигать телескопом около Солнца. Одно неверное движение, и сгорает либо оборудование, либо глаз незадачливого наблюдателя. Именно такой ободок наблюдал в свое время Михаил Ломоносов – и открыл атмосферу Венеры.

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