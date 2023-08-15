Шольц и власти Германии могут поплатиться "головой" за поддержку Украины

В понедельник в Киев неожиданно приехал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: REUTERS

Человек, уверенно смотрящий в будущее, вызывает уважение. Вот приехал неожиданно в понедельник в Киев министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и заявил: немецкое правительство планирует выделять Украине по 5 млрд евро ежегодно на помощь, главным образом, военную. Причем горизонт планирования у людей, уверенных в себе, большой - аж до 2027 года. Еще в июле канцлер Олаф Шольц анонсировал поставку оружия Украине до этого срока на 17 миллиардов евро. Так что какие сомнения, что и Линднер, и тем более Шольц, так далеко заглядывающие в будущее, люди уважаемые и уверенные в себе?

А сомнения все же есть… Во-первых, столь уверенных в себе людей не все уважают в самой Германии. Около 80 процентов немцев недовольны работой правительства из-за экономического спада и постоянных дрязг внутри правящей коалиции по климатической политике и другим вопросам. А личный рейтинг Шольца, как сообщило издание Politico, просто не выдерживает испытания вопросом «Ты меня уважаешь?»: его поддерживает-уважает лишь 31 процент избирателей, а 66 процентов вовсе не уважает и не поддерживает. А как может быть по-другому, если всего пару дней назад эксперт правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм предупредила, что жителей страны ожидают тяжёлые времена и речь идёт о «реальных потерях» для граждан?

Есть вопросы и насчет твердой уверенности немецких лидеров в том, что в отношении Украины они занимают правильную позицию. Об этом тоже напоминает Politico, говоря, что «Берлин тянет время» с передачей обещанных Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus. Дескать, «необходимо сократить радиус действия поставляемых ракет, чтобы Украина не могла атаковать ими российскую территорию». Многие немцы, тут же отмечает издание, проявляют большую решимость, выступая против отправки ракет, потому что это сделает Германию активным участником конфликта в глазах Москвы. Вот и пойми этого Шольца с Линднером: так они за или против? Первый явно мнется и мямлит, второй выразился более определенно, заявив в Киеве, что «он лично поддержал поставку оружия». Но тогда такой вопрос: а кто из них двоих главный? Если все же Шольц, то Линднеру стоило бы поаккуратней «личное мнение» выражать, пока он министр в правительстве действующего канцлера.

Ну и добавляет сомнений в твердой уверенности Берлина в ближайшие годы перекачивать режиму Зеленского по 5 млрд то обстоятельство, что эти планы еще должен утвердить парламент Германии. Даже левое крыло социал-демократов - партии Шольца, - пишет пресса, не поддерживают поставок крылатых ракет на Украину.

Как же тогда понимать бодрое заявление министра финансов о том, что в бюджете ФРГ на ближайшие годы строчка безусловной и значительной финансовой поддержки Киева уже практически прописана? В военную «перемогу» Зеленского на Западе, о чем масса свидетельств в их же прессе, надежд все меньше и меньше. Что остается? Настроиться на затяжной кровавый конфликт двух славянских народов, который на руку только Западу. Тогда да, оружия ВСУ надо будет все больше и больше, вернее, «столько, сколько потребуется». Но и это сейчас тот же Запад ставит под вопрос, потому что проиграться он, при нынешних раскладах, может очень сильно.

А ведь есть и такое объяснение. Неуверенный в себе человек (или правительство) - увы, как выясняется, про уверенность мы поторопились, - чтобы убедить самого себя, что все будет у него хорошо, прибегает к психотерапии: просто повторяет себе много раз «У меня все хорошо, я уверенно смотрю в будущее…» А вдруг это как раз этот случай, когда на фоне наступающих со всех сторон проблем надо приободрить прежде всего себя: да чего там, справимся…

Правда, несравненный Ходжа Насреддин дает нам своей известной историей еще одно прочтение уверенности немецких лидеров, смело смотрящих на много лет вперед. Помните? «Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет…»

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