«Мы не можем допустить, чтобы бродячие собаки загрызли ребенка»: Что на самом деле означают изменения в законе о животных

Депутат Кобылкин: Закон о безнадзорных животных не дает права их уничтожать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет Госдумы по экологии вместе с «Комсомольской правдой» подвел итоги работы в весеннюю сессию. Всего за это время нижняя палата приняла 17 законопроектов, в том числе знаковые — о расширенной ответственности производителей, о государственной системе экомониторинга, о рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Наиболее широко, массово и громко обсуждались поправки в ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными», которые дают региональным властям некие дополнительные полномочия по обращению с бездомными животными. Регионы смогут в своих законах вводить дополнительные мероприятия, которые не прописаны в ФЗ-498 (например, идентификацию животных).

Еще один проект, который вызвал жаркие дискуссии — поправки к закону «Об охране озера Байкал». Одна из ключевых новелл документа — вопрос о сплошных санитарных рубках на берегах славного моря. Прибайкальские регионы поддерживают данные изменения, заявляя, что действующий режим экоохраны на Байкале не позволяет местным жителям лишний столб вкопать, не говоря уже о развитии туризма. Однако экологическая общественность опасается, условно говоря, что в словосочетании «сплошные санитарные рубки» ключевое слово - «сплошные». В весеннюю сессию документ прошел только первое чтение, однако не задать вопрос о нем на этой встрече с депутатами мы, конечно, не могли.

Зачем изменен закон о бездомных животных

- Ключевые законы, принятые в весеннюю сессию – это…

Отвечает председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин:

- Это развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, в нацпарках. К закону, как к штанге, «подходили» много раз, и «поднять» его было нелегко, так как было необходимо учесть интересы национальных парков, с одной стороны, и желание людей увидеть эту красоту своими глазами, показать ее своим детям, с другой. Многие особо охраняемые природные территории уже ведут эту деятельность, сегодня фиксируется около 14 миллионов посещений таких объектов ежегодно. Однако необходимо, чтобы эта деятельность осуществлялась в строгом соответствии с законом и ровно в тех объемах, которые может без последствий выдержать любая ООПТ. Есть основания полагать, что спрос на посещение национальных парков будет только расти.

На второе место я бы поставил наш один из самых тяжелых законопроектов о расширенной ответственности производителя. Документ переносит ответственность за утилизацию упаковки товаров на ее производителей. Если раньше ответственность за утилизацию стаканчиков из-под кофе нес владелец кофейни, то после вступления закона в действие отвечать за судьбу стаканчиков придется компании, которая их произвела.

Мы дали дополнительные полномочия региональным органам власти по обращению с безнадзорными животными. Тоже очень болезненная тема. Шумела вся страна. Но страна неоднородна, субъекты не похожи друг на друга. Где-то строительство приютов, отлов, стерилизация и выпуск – дали очень хорошие результаты. Это Московская область, Нижний Новгород, другие регионы центральной полосы России. Но в отдаленных территориях – на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере – совершенно другая ситуация. Вахтовики приезжают, привозят с собой крупных собак. Пока буровые бурятся, они с этими собаками живут вместе. Потом вахты меняются, собак выпускают на волю. И они сбиваются в стаи. И это угроза похлеще волка, потому что собаки не боятся человека. Мы не можем допустить, чтобы бродячие собаки загрызли ребенка. Людям в глаза смотреть невозможно после этого. Как человек, работавший губернатором, я знаю, как это тяжело. Мы дали право субъектам самостоятельно решать эту задачу. Однако это не говорит о том, что мы дали право этих животных уничтожать.

Приняты важнейшие законы о мониторинге окружающей среды. Очень важен для Крайнего Севера закон о мониторинге вечной мерзлоты.

Почему на Байкале хотят разрешить «сплошные вырубки» леса

- Закон об охране озера Байкал прошел только первое чтение, но не спросить о нем мы не можем…

Отвечает председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин:

- Долгие годы мы шли по пути запретов на Байкале. Все запреты были приняты на федеральном уровне и транслировались на территории: мы решили, приняли, а вы уже адаптируйтесь. В результате, люди, живущие там не в одном поколении, практически не имеют прав: передать по наследству свою собственность не могут, селезащиту от наводнений построить невозможно, хоронить людей негде, дороги расширять нельзя, канализацию построить не могут, деревни защитить от лесных пожаров тоже… К этому добавляется наплыв туристов на Байкал. Сегодня – более двух миллионов, прогноз – 10 миллионов. Это сравнимо с показателями Сочи. Но там инфраструктура есть, а на Байкале ее нет. И, значит, туризм будет дикий. А это - загрязнения, сброс нечистот, риски возникновения пожаров. Некоторые эксперты хотят сделать зону неприкосновенной, чтобы там никого не было, но переселить людей оттуда невозможно. Эти населенные пункты нам нужны. Как и на Крайнем Севере, они и есть истинные хранители Байкала, это их родина, их земля, их вода. Поэтому закон сложный, но мы его все равно будем прорабатывать и примем выверенные решения на благо нашей страны.

- Как я понимаю, камнем преткновения стал вопрос о возможности или невозможности массовых вырубок. Текст законопроекта, который был принят в первом чтении, многими считается компромиссным. Удастся ли сохранить компромисс в окончательной версии документа?

- Термин «сплошные вырубки» не нравится никому. Но именно он закреплен в лесном законодательстве и именно с ним необходимо работать. Мы это долго обсуждали. В Лесном Кодексе есть сплошные, санитарные, выборочные и прочие рубки. Чтобы срубить несколько деревьев подряд для строительства селезащиты, например, нужно разрешение на сплошные рубки, другого законного варианта нет. Это не означает вырубку сплошным потоком. Действуют все нормы и правила, закрепленные в лесном кодексе. Кроме того, последствия будут учтены: на одно вырубленное дерево будет посажено пять новых. То же самое касается создания рекреационной инфраструктуры, которая сможет принять прогнозные 10 миллионов человек. А вот если ее не будет, то рано или поздно возникнет пожар – и тогда деревьев не останется никаких. Я помню «битвы» за сочинские заповедники, как противились и как переживали люди. Но если бы инфраструктура там не была создана, мы бы не имели там никаких нацпарков. Все бы вытоптали. Мы на то с вами и государство, чтобы регулировать эти процессы. Это иногда бывает горькая таблетка, но ее надо принять.

- Еще из числа знаковых – закон о благоустройстве «зеленого щита» вокруг городов. Здесь удастся найти «золотую середину»?

- Законопроект приняли в трех чтениях. Договорились остановиться на создании велодорожек, лыжных и роллерных трасс. Прописали в законопроекте возможность создания объектов благоустройства, что нужно будет поставить именно там, где будут прогулочные дорожки (урны, объекты освещения, скамейки). Я был в одном из микрорайонов Одинцова, построенном на окраине леса. К лесу подойти было нельзя, но я зашел. Люди уже протоптали там тропинки, им же нужно где-то гулять с детьми. Они пошли туда, не дожидаясь государства.

Подорожают ли товары из-за новых обязанностей производителей

- Как введение ответственности производителей по утилизации упаковки отразится на ценах? Производители легко могут переложить свою расширенную ответственность на плечи потребителя...

Отвечает зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган:

- Главные конкурентные преимущества – это цена и качество. Невозможно взять и просто одномоментно поднять цену. Поэтому производители будут платить из прибыли, которую они получают. Когда шла работа над законопроектом, были проведены исследования, чтобы узнать, как изменятся цены, в первую очередь на товары первой необходимости. В среднем ожидаемый рост – 0,38%. На товары первой необходимости – 1,5-2% , и это если представить, что все одномоментно подняли цены. За депутатами закреплено право парламентского контроля, и мы будем мониторить ситуацию.