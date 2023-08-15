Вячеслав Володин: Мы на экспорте агропродукции зарабатываем больше, чем на экспорте оружия

Вячеслав Володин (в центре) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (слева) осмотрели инновационный коровник Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

«Депутаты приехали в коровник в Тверской области». Воображение, подогретое фольклором времён застоя СССР или развала 1990-х, рисует убитый колхоз, непролазную грязь, да карикатурных пьяных трактористов.

Но скотоводческое хозяйство одного из крупнейших российских агрохолдингов, куда 15 августа приехали думцы вместе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и тверским губернатором Игорем Руденей, — это по-настоящему инновационное производство с высочайшей культурой труда.

Люди в этот коровник-гигант — 7 тысяч голов крупного рогатого скота! — попадают, облачившись в медхалаты и бахилы. А автомашины сразу после ворот проезжают сквозь «помывочную канавку» с шампунем и антисептиком, чтобы не заносить грязь. Результат — везде идеальная чистота, падёж коров из-за болезней — ничтожен, и даже (извините) присущие такому месту биологические запахи — почти не чувствуются. Огромным доильным цехом управляет смена всего из четырёх человек. Механизация — максимальная!

Сотрудники чудо-объекта (он принадлежит холдингу «Агропромкоплектация») рассказывают Председателю Думы Вячеславу Володину и другим гостям, как поднимали бизнес с нуля. Четверть века назад тут был тот самый «разваленный колхоз» из анекдотов. А сейчас — не только новый коровник, но и, в том же логистическом кластере, — первичный природный ресурс, молоко, превращается в более сложные продукты. Потому что рядом, в пятнадцати минутах езды, — ещё одно высокотехнологичное предприятие: Дмитрогорский молочный завод того же агрохолдинга. Сюда поступает на переработку молоко из коровника — и сюда тоже заезжают депутаты.

Вячеслав Володин пообщался с операторами машинного доения и комбайнёрами Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— В 2016 году мы выпускали 22 тонны творога в сутки, а в 2023-м — уже 50 тонн! — докладывают заводчане.

Вот он, результат импортозамещения и контрсанкций!

— Мы на экспорте агропродукции сегодня зарабатываем больше, чем на экспорте оружия! — напоминает Володин.

Между думцами начинается небольшой спор — присутствующий здесь же бессменный глава Компартии РФ Геннадий Зюганов возражает, что «в советское время производство и подушевое потребление молока было вдвое больше, чем сейчас».

— СССР вынужден был завозить зерно, в 1985 году закупил за рубежом 47 миллионов тонн! — в ответ бьёт цифрами Володин.

В итоге думцы сходятся на том, что сельское хозяйство поднимать надо, и обычно оппозиционная КПРФ обещает поддержать соответствующие инициативы.

Готов помочь и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев — почему и присутствует на том же совещании:

— В зоне Нечерноземья располагается 32 субъекта, которые имеет свои особенности — такие как небольшую мощность пахотного слоя. Поэтому стратегически интенсификация сельского хозяйства здесь связана с повышением плодородия почвы, — рассказывает министр. — [Например благодаря таким мерам], урожай капусты, кормовой и столовой свёклы может вырасти на 70%.

В свою очередь, хозяин встречи, тверской губернатор Руденя, напоминает, что без роста демографии — добрый урожай не соберёшь:

— Главный ресурс — это люди. Будут люди — будут и сельское хозяйство, и всё остальное.

— Будем обсуждать вопрос подпрограммы развития Нечерноземья, выделения дополнительных средств, — подводит итог Володин.

Кстати, полтора месяца назад Совет Думы уже проводил похожее выездное заседание в Калининграде — и там обсуждали импортозамещение и рост промышленности. А сегодня — сельское хозяйство. То есть на Охотном Ряду, как всегда, подходят к вопросу развития страны последовательно и системно.