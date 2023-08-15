Предполагаемое место посадки российской станции «Луна-25» находится рядом с базой инопланетян

Станция «Луна-25», сядет в районе, в котором еще никому не удавалось совершить мягкую посадку

По воду лечу

Посадка российской космической станции «Луна-25», ожидается с 21 по 24 августа 2023 года в окрестностях Южного полюса нашего естественного спутника. Скорее всего она прилунится к северу от кратера Богуславский. Или в одном из двух «резервных» районов - к югу от кратера Манцини, или к югу от кратера Пентланд-А. Там – на месте – «Луна-25» будет проверять, в самом ли деле под ней есть вода.

А было бы неплохо перед этим осмотреться и проверить, сохранилась ли база инопланетян, которая тоже располагалась в полярном районе, но чуть ближе к самому полюсу - в кратере Кабеус. Она видна на одном из снимков NASA.

Базу разглядели энтузиасты, наблюдая за прямой трансляцией из исследовательского центра Эймса (NASA Ames Research Center).

История – загадочная. Её «инопланетные подробности» потерялись в буре восторгов от результатов успешно проведенного эксперимента. Точнее, в NASA сделали вид, что ничего такого и не было.

Места предполагаемых посадок «Луны-25» в южном полярном район

Двойной удар

9 октября 2009 года американцы «бомбили» Луну -кратер Кабеус на Южном полюсе. От космического аппарата LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) отделилась «бомба» - разгонная ступень ракеты Центавр (Centaur) весом более двух тонн. На огромной скорости она врезалась в Луну. Через несколько минут туда же ударил и сам аппарат LCROSS, снимавший взрыв.

Южный полюс Луны с местами залегания воды, местом американского удара по базе инопланетян, местом катастрофы индийского зонда и местами предполагаемых посадок российской станции

В облаке, которое взметнулось на высоту нескольких километров, приборы уловили пары воды. Ученые объявили, что вода имеется не только в лунном грунте - в связанном виде. Но и в виде льда, который заполняет дно некоторых кратеров.

А вот и база

В ходе репортажа о «бомбардировке», кадры которого сохранились в сети, любители аномального обнаружили объект правильной геометрической формы - некую внушительную постройку, которая ничем иным, кроме как базой пришельцев быть не могла. Снимок с ней виден в промежутке 4.22 – 4.32 минуты на имеющимся видео.

Карен Ганди-Бурлет и Энтони Колаприт со снимком инопланетной базы под левой рукой

Объект виден на снимке, который лежит на столе у одного из сотрудников центра Эймса - конкретно под левой рукой Энтони Колаприта (Anthony Colaprete). Рядом с ним сидит Карен Ганди-Бурлет (Karen Gundy-Burlet). Вместе они обрабатывают данные, полученные с аппарата LCROSS. Репортаж с участием специалистов NASA показывали по телевизору.

Рука, а под ней тот самый снимок

Репортаж записывали, рассматривая его кадры, кто-то из телезрителей и разглядел на снимке под рукой Колаприта шокирующие подробности.

Конечно же, снимок не был предназначен для посторонних. И вряд ли в центре Эймса предполагали, что на нем можно будет увидеть какую-то мелочь. Но энтузиасты снимок увеличили. И увидели.

Объект правильной формы на снимке - ну, что это, если не база пришельцев?

Прямое попадание?

По версии конспирологов, специалисты NASA специально уничтожили базу пришельцев, которую обнаружили то ли в процессе подготовки к бомбардировке, то ли раньше. Чтобы до объекта не добрались конкуренты из других стран – мы, китайцы, индусы. Или даже японцы. Индусы, кстати, уже пробовали – не получилось. Их зонд Чандраян-2 разбился при попытке сесть в этом районе. Сейчас туда же летит Чандраян-3. Удачи – и им, и нам.

Конспирологи находят странным то, что руководители эксперимента в последний момент решили «бомбить» именно Кабеус, в котором располагалась «база», хотя первоначально для удара был выбран другой кратер - Кабеус А.

Как показали анализы, помимо 100 килограммов воды в облаке взрыва содержались: 570 килограммов угарного газа, 140 кг водорода, 160 кг кальция, 120 кг ртути и 40 кг магния. Нашлись так же следы аммиака, натрия, серебра и золота. И кто знает, о чем вся эта «химия» свидетельствует - то ли о насыщенном разными элементами лунном грунте, то ли о взорванных инопланетных объектах.

В сухом остатке

Вряд ли двухтонная болванка напрочь уничтожила всю базу. Но посмотреть, осталось ли от нее хоть что-то, можно лишь одним способом: еще раз сфотографировать район кратера Кабеус. «Луна-25» на это способна - её камеры уже шлют снимки. Станция как бы озирается по сторонам, поворачивая объектив то на Луну, то на удаляющуюся Землю.

«Луна-25» шлет фото из полета

С места посадки – с любого из трех – увидеть базу скорее всего не получится. Она близко, но не на столько. Не в прямой видимости, к сожалению. Можно было бы доехать на луноходе, но у «Луны-25» его с собой нет. А вот индусы, собирая в полет Чандраян-3, прихватили.