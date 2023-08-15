Финно-угорские народы России за межнациональное согласие

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Республика Мордовия готовится принять делегации национально-культурных объединений со всей страны, включая новые субъекты на II Всероссийском форуме финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития», который состоится в Саранске с 16 по 19 августа.

Член Совета Ассамблеи народов России, Председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петр Тултаев уже назвал это событие одним из ключевых в области национальной политики.

«Количество заявленных участников говорит о том, что интерес к форуму возрос. Более того, в этом году к нам присоединяются делегации из Казахстана, Крыма, Севастополя, и, конечно, представители новых субъектов Российской Федерации, которых мы очень ждем», - отметил Петр Тултаев.

По словам сенатора, согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, финно-угорские народы проживают в 21 субъекте Российской Федерации, преимущественно в Республиках Мордовия, Карелия, Коми, Марий Эл. Их общая численность составляет почти 2 млн. человек.

«В России проживают представители 27 финно-угорских народов и между ними нет ссор, несмотря на попытки коллективного Запада вбить клин между представителями разных этнических групп. Нам известно, что у наших врагов есть реальные планы использовать финно-угорский фактор в этих грязных играх. Но мы, финно-угорские народы Российской Федерации, за единство нашей страны, и это наш многовековой выбор», - рассказал Петр Тултаев.

Всеросийский форум, прежде всего, направлен на работу в сфере сбережения и развития родных языков, традиций и нематериального культурного наследия финно-угорских народов Российской Федерации.

По информации Минпросвещения России на территории 20 субъектов Российской Федерации почти 60 тысяч российских школьников изучают 14 родных языков финно-угорских народов Российской Федерации: вепсский, карельский (ливвиковский диалект), карельский (собственно карельский диалект), коми, коми-пермяцкий, мансийский, марийский (горный), марийский (луговой), мокшанский, удмуртский, финский, хантыйский, эрзянский, эстонский. Кроме этого, 116 тысяч обучающихся изучают коми, марийский (горный), марийский (луговой), мокшанский, эрзянский, удмуртский языки как государственные языки республик Российской Федерации.

Ключевой особенностью Форума является участие большой группы студенческой молодежи, поскольку интерес к национальному движению в молодежной среде колоссально возрос в сравнении с прошлым форумом.

«Мы выделили отдельную секцию, где будут представлены очень мощные проекты, касающиеся IT-сферы, цифровизации языков, и я полагаю, что многое из того, что здесь будет озвучено, в перспективе может использоваться в масштабе всей страны, а не только для финно-угорских народов», - сказал Петр Тултаев.

Сенатор рассказал, что в Мордовии активно развивают этнотуризм, масштабно проводят национальные праздники и народные гуляния.

«Если говорить о моем любимом народном празднике, то это, пожалуй, Шумбрат – фестиваль народного творчества. Будучи министром культуры, я был его организатором и получал истинное наслаждение: когда в зале и на сцене собираются люди разных национальностей, вероисповедания, мы видим красивые национальные костюмы – это вызывает восхищение и уважение. Это вне всяких сомнений помогает укреплять наше единство», - уверен Петр Тултаев.

Ассоциация финно-угорских народов выступила одним из учредителей Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Петр Тултаев, как член Совета Ассамблеи, подчеркнул, что решение президента создать общественно-государственную организацию – «своевременное и «продиктовано самой жизнью», а формирование ее региональных отделений во всех субъектах страны, которое уже подходит к своему завершению, подтверждает необходимость и востребованность такой площадки для диалога между представителями разных народов нашей страны.

«Считаю неприемлемым, когда некоторые коллеги апеллируют к зарубежным странам и их организациям. Мы не раз убеждались в том, как под видом помощи нашим организациям преследовались совершенно другие цели: разрушительные и вражеские. Нам же необходимо стоять на собственных государственных позициях, и Ассамблея, как авторитетная организация, является тем центром многонационального сотрудничества и межэтнического диалога, без которого нам сегодня никак нельзя», - уверен Петр Тултаев.