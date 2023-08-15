Петросян сфотографировал молодую жену без нижнего белья

Татьяна Брухунова отдыхает в Сочи. Фото: соцсети.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова проводят отпуск в Сочи. Супруги арендовали шикарную виллу с бассейном и уехали на Черноморское побережье на целый месяц. На курорт Татьяна взяла с собой несколько чемоданов с нарядами, о чем она гордо объявила подписчикам в соцсетях.

Молодая супруга юмориста не устает хвастаться перед поклонниками своими обновками. Впрочем, ее мужу, похоже, все равно, что надето на Татьяне: гораздо больше его привлекает пикантная нагота, большие вырезы и глубокие декольте. На своей странице в соцсети Брухунова поделилась снимками, на которых она позирует в очень открытом платье без нижнего белья. Стоя спиной к камере, Татьяна демонстрирует полностью обнаженную спину.

«Красота в глазах смотрящего», - сообщила Татьяна в подписи к фото. Обычно так она подписывает кадры, сделанные мужем.

Петросян сделал пикантный снимок молодой жены. Фото: соцсети.

Подписчики в комментариях удивились смелости снимков, сделанных Евгением Вагановичем. Сама Татьяна не считает эти фото слишком фривольными.

«Мне 34 года, чего бояться?» - написала она в ответ на одно из замечаний подписчиков.

В отпуске Брухунова охотно общается с фолловерами и отвечает на их вопросы. Например, Татьяна объяснила, почему после свадьбы она решила не брать фамилию знаменитого супруга. Это решение она приняла после того, как несколько лет назад скончался ее отец.

«Зачем? Я дочь своего отца. И носить ее (девичью фамилию – Ред.) буду до последнего дня своей жизни», - написала жена юмориста, добавив, что считает традицию смены фамилии в браке устаревшей.

Татьяна хвастается в отпуске модными обновками. Фото: соцсети.

Модные обновки на отдыхе демонстрирует не только Татьяна, но и Петросян. В соцсетях артист поделился фото, сделанным возле бассейна. Евгений Ваганович нарядился в черные брюки, белую рубашку с длинными рукавами и удобные сандалии из коричневой кожи. Подписчики похвалили 77-летнего юмориста за цветущий вид, отметив, что на отдыхе он помолодел.

Подписчики похвалили 77-летнего юмориста за цветущий вид, отметив, что на отдыхе он помолодел. Фото: соцсети.

«Время повернули назад. Никому еще не удавалось! Выглядите просто восхитительно!», «Красавец-мужчина! Очень помолодел!» - пишут поклонницы.