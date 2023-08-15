Умер муж Натальи Рогозиной

Прошлой осенью Рогозина родила долгожданную дочь Настю. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Два года назад чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина встретила своего мужа банкира и бизнесмена Вадима. В 45 лет спортсменка узнала, что ждёт ребёнка. От первого брака у Натальи есть взрослый сын Иван, но она давно мечтала о дочке.

- Я так хотела девочку - просто не передать словами! Но долгие годы у меня не получалось. Самое главное: верить в себя и не слушать «доброжелателей». Мне порой говорили: «Ты уже бабка старая, куда тебе?» Потом поняла, что никого слушать не надо, надо пробовать. Слава богу, в 45 лет я встретила любимого мужчину - он стал самым лучшим на свете мужем и осчастливил меня, — рассказывала счастливая Наталья Рогозина.

Наталья Рогозина давно мечтала о дочке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прошлой осенью Рогозина родила долгожданную дочь Настю. Подписчики соцсетей спортсменки каждый день наблюдали за ее бытом, любовались счастливой семьей. Однако месяц назад Наталья пропала из соцсетей, подписчики спортсменки волнуются, пишут, мол, куда вы исчезли, все ли у вас хорошо.

В последней публикации Наталья отмечала в Израиле 10 месяцев дочери. На видео муж спортсменки стоит с чемоданом и шуточно прощается с ней: «Ну, что, Наташ, с чем пришел, с тем и ушел!»

Чемпионка в ответ смеется: «Ну ты вернёшься же?» На что супруг, улыбаясь говорит: «Жди меня и я вернусь!»

Особенно щемящим это выглядит в свете последних новостей. Как стало известно KP.RU, в начале июля у Рогозиной скоропостижно ушел из жизни муж. Сама спортсменка, которой мы дозвонились, была не готова к разговору, повесила трубку.

Наталью можно понять, она потеряла близкого человека, чемпионке сейчас не до разговоров с репортерами.

- Говорят, что у Вадима отказали почки, он умер в больнице, — сообщил в беседе с KP.RU знакомый покойного мужа спортсменки.

Обсуждаются и другие версии ухода супруга Рогозиной. Но семья покойного пока отказывается обсуждать печальную новость.

«КП» приносит соболезнования Наталье Рогозиной и ее семье.