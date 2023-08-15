Три августовских Спаса: в Москве проведут десятки экомероприятий к любимым летним праздникам

Фото: сайт Мосприрода

На август в народном (и православном) календаре приходятся три праздника — три Спаса. Иногда их называют просто по номерам: Первый, Второй и Третий. Хотя куда чаще можно слышать про Медовый, Яблочный и Ореховый (или Хлебный) Спас. Исторически эти дни были связаны с очередной стадией уборки урожая и подготовкой к холодному сезону.

Перед современным жителем мегаполиса такой задачи не стоит. Но торжества — все же радостный повод. Их иногда величают любимыми летними праздниками. Потому что связаны с гастрономическими традициями, погода, как правило, стоит хорошая и знаменуют некий этап окончания времени года. Еще все три Спаса — тесно связаны с родной природой. Или в широком понимании — экологией. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовили десятки мероприятий в честь примечательных дат.

— Бережное отношение к природе всегда почиталось в народе. Из практичного рационального подхода к природным ресурсам складывались традиционные экологические знания, — объясняют в ведомстве.

ПЧЕЛОСЕМЬИ В МОСКВЕ

На этой неделе начали отмечать Медовый Спас. В старину в этот день (само торжество приходится на начало Успенского поста 14 августа) было принято начинать сбор меда. Сегодня интерес к культуре пчеловодства и его продуктам — ничуть не меньше. А биологи регулярно напоминают, что пчелы — важнейший элемент экосистемы.

15 августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» Медовый спас отпразднуют циклом лекций, экскурсий и мастер-классов. «Лужники» — одна из площадок Московского урбанистического форума, который продлится в Москве до 10 сентября. Раньше это было специализированное мероприятие для экспертов, а в этом году его напротив — сделали для широкой публики.

Одно из направлений площадки — «Экология». Его курирует столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

15 августа гостям рассказывают об истории пчеловодства и биологии пчел, учат делать свечи из воска, демонстрируют историческую опытную пасеку.

Для тех, кто раньше не интересовался пчеловодством, может прозвучать странно: уместно ли в настолько урбанизированном мегаполисе говорить о древнем ремесле?

На самом деле на территории природно-исторических парков «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Битцевский лес», «Теплый Стан»находятся пять пасек. На них проживают более 130 пчелосемей.

А в экоцентре «Царская пасека» (находится в «Измайлово») расположена не только пасека, но и демонстрационный улей. Такой же есть и в экоцентре «Пчеловодство» (ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 28, павильон 28). Демонстрационные ульи функционируют в теплое время года. Специалисты наблюдают за насекомыми и знакомят посетителей с пчеловодческим ремеслом.

В «Лужниках» проводят мастер-класс «Пчелиная семья». Гостям показывают внутреннее устройство улья: без пчел, так что можно не опасаться укусов. Да и было бы неэтично демонстрировать настоящий дом насекомых. Специалисты рассказывают о биологии пчелиной семьи, главных инструментах пчеловода: особые стамески, культиваторы для распечатки сот и других.

Для тех, кто не успел посетить «Лужники», стоит обратить внимание на квест «Пчелиная семейка», который проведут 22 августа в природно-историческом парке «Битцевский лес» (нужна запись). Для тех, кто интересуется хенд-мейдом, 20 августа проводят творческую мастерскую, где научат делать пчелку из фетра («валяная ткань»). Его проведут в экоцентре «Скворечник», также нужна предварительная запись.

ПОСЛУШАТЬ РАЗБОР НАУЧНЫХ МИФОВ И ПОСАДИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛЕС

Яблочный спас (будут отмечать 19 августа) специалисты метко связали с известной легендой про Ньютона и его теорию гравитации. Поэтому просветительские торжества посвятят не только плодовым деревьям и их урожаю, а еще и науке.

Днем в «Лужниках» откроется игровая площадка «Шашки с яблоками» (игроки смогут сразиться шашками-яблоками разных цветов), проведут несколько мастер-классов. Например, по изготовлению «яблочного оберега» — сегодня это больше сувенир, который может стать отличным подарком близком. Хотя в старину на Спасы нередко делали тематические обереги, которым придавали сакральные значения.

В полдень в «Лужниках» начинают читать лекцию про академика Вернадского — неординарного мыслителя и известного ученого-естествоиспытателя. Затем расскажут про науку бионику, а другое занятие посвящено деревьям из семейства розоцветных, к которым относятся яблоня, груша, вишня и другие.

К Третьему Спасу — Ореховому (29 августа) также подготовлена обширная программа на площадке урбанфорума. На мастер-классах создадут куклу из лыка (волокна коры) и поделки из скорлупы детских орехов. На мероприятия ждут не только детей: подобный досуг полезен и взрослым — помогает эмоционально переключиться.

На лекции «Мифы о природе» разберут распространенные заблуждения людей, связанные с определением животных и растений. После расскажут о видовом разнообразии амфибий и рептилий, которые обитают на территории Москвы, а затем в целом про экологическое просвещение и его цели.

Подробное расписание мероприятий — на сайте Мосприроды. Если не успели посетить Спасы, все равно приходите. В «Лужниках» в рамках проходящего форума работают интерактивные инсталляции о природе Москвы. «Библиотека растений» позволит познакомиться с информацией и интересными фактами о фитонцидных и лечебных растениях. В «Цифровом лесу» можно изобразить виртуальные деревья и посмотреть анимацию движений эдакой «мета-рощи». У стенда «Как звучат птицы города» можно воспроизвести голоса типичных для столицы пернатых. Вход на площадку свободный.

Просветительские мероприятия проводят не только на площадке форума в «Лужниках». До 30 августа специалисты проведут свыше 30 бесплатных мероприятий на природных территориях: викторины, мастер-классы и экскурсии. Посмотреть расписание и записаться (регистрация обязательна) можно на портале Мосприроды. В расписании события, посвященные всем трем Спасам.