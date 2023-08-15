Россия «вырезает» командование ВСУ: Куда и почему бьют наши «Кинжалы» и «Искандеры»

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Как ни пытаются украинские пропагандисты взвалить "все тяжкие" на Россию, обвиняя в "немыслимых злодействах", обычное мирное население на Украине начало понимать, что простым гражданам лучше не находиться там, где привыкли собираться их военные, где командование ВСУ и СБУ проводит свои совещание или торжественные мероприятия, или просто работает. Обычные граждане Украины все больше понимают, что такое соседство чревато тяжелыми последствиями для их собственных жизни и здоровья, вплоть до летального исхода. Потому что в любой момент может прилететь российская ракета, которая не разбирает, кто тут есть то самый ху, и не отделяет агнцев, если таковые имеются, от козлищ.

"ДРУЖБА" КРЕПКАЯ, НО "СЛОМАЛАСЯ"

И доказательств этому более, чем достаточно. Седьмого августа, например, российская ракета прилетела в город Покровск (Красноармейск) в Днепропетровской области. Судя по разрушениям, это был тот самый "Искандер" из тех, что в Сети вот уже несколько лет советуют "не смешить".

Мощнейший удар пришелся по гостинице "Дружба", известно среди местного населения тем, что там базировались штаб и личный состав ВСУ, а также большое количество иностранных наемников. Второй удар пришелся в ресторан "Корлеоне", который был излюбленным местом "харчевания" и проведения досуга все тех же военнослужащих ВСУ и наемников. Украинские власти сначала объявили, что там пятеро погибших, потом подняли количество жертв до семи, а закончили свои подсчеты жертв на цифре 9, среди которых, по их словам, были несколько полицейских и замглавы управления ГСЧС "по Донецкой области", назначенный на этот пост Киевом.

Вот только практически сразу после этих ударов пошли сообщения с мест, что в госпитали Днепропетровска привезли из Покровска около двухсот украинских военных и иностранных наемников с ранениями разной степени тяжести. По данным российской разведки в момент ракетного удара в "Дружбе" проходило совещание представителей украинского командования. В результате были уничтожены около двадцати только высших офицеров ВСУ, а сколько других – "тайна, покрытая мраком". Впрочем, есть данные и по ним – порядка 60 украинских военных и наемников. Молчание по этому поводу Киева понятно – сведения о погибших являются одной из главных военных тайн киевского режима, а местные пропагандисты до сих пор успешно скармливают населению байки про перемоги, успешный "контрнаступ" и минимум потерь личного состава, максимум, в несколько десятков тысяч человек погибшими и ранеными.

"РИО" – "КАРНАВАЛ" БЕЗ БЕЛЫХ ШТАНОВ

А до того был ракетный удар по Краматорску 27-го июня, где по соседству с гостиницей "Краматорск" находился ресторан Ria Lounge, более известный среди местных как кафе-пиццерия "Рио". Пострадали оба объекта, один был развален просто до основания и мелких и не очень крошек отходов строительных материалов. И что характерно, и гостиница, и кафе тоже были чрезвычайно популярны у командования ВСУ украинских военных и иностранных наемников.

Киев долго "плакал" про "убийство мирного населения", удар по "туристам", потом признал наличие среди убитых военных. И тоже понемногу "растил" количество убитых и пострадавших. Сначала насчитали 4 убитых и 42 раненых. Потом признали 10 погибших и 62 раненых. Но Минобороны России расставило все точки над "i", заявив, что в результате ракетного удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске были уничтожены два генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных наёмников и советников… Важное, судя по всему, совещание военные проводили в Краматорске.

- Посмотрите, что эти сволочи делают со страной. Здесь кругом солдаты под завалами! – сопроводил такой подписью свой ролик про удар по Краматорску британский наемник, разом разрушив стенания Киева про "удар по мирным". А среди "туристов", оставшихся без жилья был замечен наемник, служивший ранее в 3-м батальоне рейнджеров армии США. Впрочем, американские и канадские инструкторы и не скрывали своего нахождения в этом месте, размещая посты в соцсетях. Были ранены и трое граждан Колумбии. В украинской прессе появились сразу несколько некрологов о погибших в результате обстрела Краматорска украинских военных, в том числе, и из печально известного и запрещенного в России нацистского "Азова*". Даже в США что в результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске 27 июня был уничтожен ветеран американской морской пехоты Ян Фрэнк Торторичи, находившийся на Украине с весны 2022 года, и не любовавшийся красотами Днепра, а воевавший в составе украинского "Иностранного легиона".

БИТЬ БУДУ АККУРАТНО, НО СИЛЬНО

А еще был удар по зданию СБУ в Днепропетровске, который свидомиты-нацисты переименовали в Днепр. Практически ровно через месяц после Краматорска, 28-го июля русская ракета прилетела в здание, в котором, помимо управления СБУ был временно размещен и один из штабов ВСУ.

В этом случае примечательным стало то обстоятельство, что наша ракета ударила точно в помещение столовой, которое использовалось еще и в качестве банкетного зала и места проведения торжественных мероприятий, банкетов и совещаний. А украинская ПВО, пытаясь перехватить российскую ракету, влупила со всей дури своей зенитной противоракетой, как это частенько случается в Незалежной, по жилой многоэтажке, вплотную примыкавшей к зданию СБУ.

И снова Киев рыдал "крокодиловыми слезами" по мирным раненым, число которых после тщательных подсчетов составило аж 9 человек. И напрочь отрицал наличие жертв среди военных и контрразведчиков, запустив дезинформацию, что здание СБУ давно пустует. Впрочем, эти "нелепые телодвижения" опровергаются вопросами простой логической последовательности. Почему в таком случае разборы завалов проходили в обстановке полной секретности? Кому принадлежат автомобили, которыми полностью заставили парковку СБУ? В связи с чем тогда власти Днепропетровска уже через пару-тройку часов после удара объявили о срочном сборе доноров для сдачи крови в городе? Есть и другие вопросы, но власти Киева не смогли ответить даже на эти простейшие.

А еще был точнейший удар по зданию Главного управления разведки (ГУР Минобороны Украины) в Киеве, организации ставшей нарицательным именем государственного терроризма. А в прошлом году был удар по совещанию офицеров НАТО на Львовском полигоне… И наверняка были такие удары, которые еще остаются под завесой секретности.

КАК ЗАВЕЩАЛ ТОВАРИЩ МАО

Хотелось бы, конечно, прилетов по бункеру Зеленского, по зданию СБУ на Владимирской (где, кстати, расположен в одном помещении с украинской разведки и местный штаб американской разведки ЦРУ), по Минобороны Украины и по правительственному кварталу на Банковой в целом.

Но и уже перечисленного достаточно, чтобы уяснить - российская разведка продолжает оперативно вскрывать информацию о переброске живой силы противника и важнейших пунктах управления его формирований. Знаменитый лозунг Мао Цзэдуна "Огонь по штабам", которым тот начал "Культурную революцию", российская армия взяла на вооружение в прямом смысле этого слова. По местам расположения резервов и стратегическим объектам, причем не только прифронтовым, но и в глубоком тылу наносятся удары беспилотными аппаратами, крылатыми и баллистическими ракетами, а иногда и гиперзвуковыми "Кинжалами", от которых у Киева нет спасения.

И, что характерно, российские удары ракетами, в большинстве своем, прямо-таки хирургически выверенные, аккуратные, сильные и точные. Поражают, как правило, только назначенные цели, в отличие от прошлогоднего удара ВСУ "Точкой-У" (снятой в ВС РФ с вооружения) по тому же Краматорску, когда жертвами удара стали сплошь мирные жители. Как бы ни пытались в Киеве свалить ответственность за тот удар на Москву, очевидцы сфотографировали куски той "Точки-У", да еще с заводскими номерами, которые являются объективными свидетельствами удара по городу украинской армией.

А мы продолжаем долбить стратегические объекты и цели. Точными сильными ударами, которые срывают планы Киева и его хозяев из НАТО.

*Запрещенная в России террористическая организация