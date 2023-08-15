У Светланы Бондарчук и ее мужа Сергея Харченко родился сын

У 54-летней Светланы Бондарчук родился сын Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — написала в своем инстаграме (запрещенная организация на территории РФ) Светлана Бондарчук и опубликовала снимок с малышом. На фото счастливая Светлана держит на руках светловолосого мальчика.

Поздравления не заставили себя ждать. «Слезы счастья на глазах», — написала Наталья Подольская. «Ваааау! Это супер новости, Светик», — добавила Лаура Джугелия. «Вот это да!!! Поздравляю вас и вашу семью», — присоединилась Анастасия Денисова. Также Светлану и Сергея поздравили Настасья Самбурская, Снежана Гергиева, Екатерина Мухина, а также многочисленные подписчики Бондарчук.

Для Светланы этот ребенок стал третьим. У нее есть взрослые дети Сергей и Варвара от брака с Федором Бондарчуком. Кроме того, она уже дважды бабушка. У 49-летнего Сергея Харченко есть десятилетняя дочка Юна от первого брака.

Нетрудно предположить, что пара, скорее всего, прибегла к услугам суррогатной матери, как и многие знаменитости в последние годы.

Мы же присоединяемся к поздравлениям и желаем малышу расти большим и здоровым.