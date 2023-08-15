НАТО готовится разделить Украину с Россией? После провала наступления ВСУ Запад ищет пути к миру

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Не удивляйтесь, но начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена вот-вот объявят «русским агентом». Просто он вслух сказал такое, что в Брюсселе до этого говорили только шепотом, а то и вовсе лишь кивали головами и подмигивали: «Ну, ты меня понял?» Йенсен сказал - держимся за стул, если сидим, и лучше сядем, коли стоим, - что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. В Киеве, чисто по Гоголю, - немая сцена…

Нет, ведь только сегодня же, до того, как этот Йенсен свой рот открыл, говорил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. И в свойственной ему мужественной манере в очередной раз сказал, как отрубил: «Украине нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, а не переговоры с Россией».

Это как? Опять про Украину без Украины? И что эти натовцы вообще имеют в виду: какие территории в обмен на членство? Крым? Новые четыре субъекта РФ? Харьков? Одессу?.. Этот гадкий Йенсен уточняет: «Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением… ». И еще, если вспомнить, что практически в то же самое время сказал Подоляк, Йенсен просто хамит: «Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры». Нет сомнений - агент Москвы!

Но попробуем разобраться в словах целого начштаба аж генсека НАТО чуть посерьезней. Было ясно, и достаточно давно, что партию западных боевых труб «Добьемся стратегической победы Украины над Россией!» сменит соло рассудительного гобоя из того же оркестра «А не пора ли садиться за стол переговоров…» сразу же после того, как станет ясно: на Украине пора спасать то, что пока спасаемо. То есть, как только возникла реальная угроза того, что «контрнаступ» может обернуться «большим отскоком» и русские начнут занимать новые территории, то вступает план «Б» - остановим Москву там, где она уже обосновалась, но не допустим, чтобы она начала свой «контрнаступ» на Запад. Помните, как Запад сокрушался, двигаясь на восток? «Россия слишком приблизилась к границам НАТО!» Так что надо остановить эту границу там, где еще можно зафиксировать «почетную ничью». Ну, то есть, мы вам часть украинских территорий, а вы нам - то, что пока еще останется. По рукам?

Скандалом слова натовца, который, конечно же не бредит, когда говорит, назвать мало. Это тот самый «пробный шар», который пускают, когда уже ясно, что игра сделана, но не нами. Очень уместно здесь напомнить слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, сказанные сегодня на XI Московской конференции по международной безопасности: «Военный ресурс Украины почти исчерпан». Начштаба генсека НАТО, получается, это и подтверждает? Если только ему это поручили сказать не из Москвы (при версии, что он - агент Кремля), а из Брюсселя.

Что-то явно вызревает, как фурункул, в военно-политической мысли Запада по поводу Украины. Сдать нельзя, продать можно? Ведь как нарыв проявлялся, вспомним. Сначала возникла эксцентрическая идея принять Украину в НАТО «по частям». Ну, сначала западные области, а потом докуда глаз достанет… Но когда поняли, что руки за глазами не угонятся, решили: нет, не частями, а по остаточному принципу. Что-то подсказывает, что беспокойная ночь будет сегодня в Киеве…

А с другой стороны, что им волноваться? Есть же такая формула: невеста у нас хоть куда, красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна, только вот… беременная чуть-чуть. Ну и что, что беременная, если мечта одна - за НАТО выйти. Берете?