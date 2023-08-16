Филиалы во всех регионах страны, сотни опытных инструкторов, тысячи курсантов

Фото: Пресс-служба Центра "ВОИН"

В мае этого года в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе открылись филиалы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». В ближайших планах организации — открыть филиалы во всех регионах России.

На сегодняшний день многие молодые люди допризывного и призывного возраста прошли в Центре «ВОИН» интенсивный курс обучения под руководством опытных инструкторов. Планируется, что к концу этого года число выпускников достигнет не менее 9000 человек.

Даниил Мартынов пояснил, что основная задача Центра — обучение молодежи военно-прикладным навыкам по различным направлениям, в том числе, тактической медицине, огневой и инженерной подготовке, а также управлению беспилотными летательными аппаратами. Обязательно изучение истории нашей страны и патриотическое воспитание. С этой целью в Центре проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и бойцами, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.

Очень высокие требования предъявляются к отбору инструкторов. Все имеют необходимую подготовку для осуществления педагогической деятельности и работы с детьми. Все отслужили в армии, имеют отличную физическую подготовку, многие имеют разряды по различным видам спорта, участие в СВО, — уточняет Даниил Мартынов.

Уже на начальном этапе отбора будущих инструкторов все кандидаты были протестированы по нескольким направлениям, в том числе, физической и психологической подготовке. Претенденты также проходили индивидуальное собеседование с психологом.

— Я лично с каждым общался и беседовал, чтобы понимать, для чего он сюда идет, зачем он нам нужен, что он может дать нашей системе, — добавляет Даниил Мартынов.

Для подготовки инструкторов Центра «ВОИН» разработана многоуровневая программа. В Российском университете спецназа в Гудермесе будущие специалисты проходят огневую, тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, а также получают навыки управления БПЛА. Идеологическая подготовка осуществляется в пятигорском центре «Машук». На финальном этапе будущие наставники «ВОИНа» проходят специальные курсы в Московском педагогическом государственном университете.

Даниил Мартынов считает Центр «ВОИН» одной из немногих эффективно работающих военно-патриотических организаций.

— Естественно, мы опирались и на наработки Советского Союза, — продолжает советник министра МЧС России. — Игра «Зарница», в которую все играли. Это очень крутая тема. Как сейчас называют – тимбилдинг для детей, где присутствуют и элементы тактической игры, и командной работы, и медицинской подготовки. Так вот, мы возродили эту историю. А инициатором был Сергей Владиленович Кириенко.

В Бородино, на полях былых великих сражений уже прошла первая игра «Зарница 2.0».

— Дети были в восторге! После этого было принято решение в каждом регионе, где у нас пилотные филиалы, провести региональные этапы игры, а потом сделать большой финал. И это лишь один из примеров, как мы используем опыт советского времени.

Но мы и в ногу со временем идем. Внедряем в нашем Центре новые технологии. А также учитываем те ошибки, которые были совершены в других военно-патриотических проектах.

Обучение курсантов в Центре проходит по трем уникальным программам. Для подростков от 14 до 18 лет программа сформирована по принципу дополнительного образования.

Программа подразумевает полное погружение в военную жизнь. Даже во время трехмесячного базового курса. На его протяжении ребенок посещает занятия три раза в неделю, а по окончании этого курса получает сертификат.

— Если подросток, например, понял, что ему нравится управлять беспилотниками, мы предлагаем ему уже углубленный курс именно в выбранной сфере, — рассказывает Даниил Мартынов.

Планируется, что в перспективе молодые люди, которые прошли полный цикл подготовки в филиалах Центра «ВОИН», получат преференции при поступлении в государственные вузы.

Летние лагеря — еще одно направление работы центра «ВОИН» для ребят 14-17 лет. Программа уже вызвала огромный интерес во всех регионах, где размещаются пилотные филиалы Центра.

— Смена в таком детском лагере длится 21 день. Ребята занимаются там спортом, осваивают военно-прикладные навыки и весело проводят время. Как раз сейчас у нас на сборах находятся более 6000 человек. Считаю, что для начала это неплохой результат, — говорит Даниил Мартынов.

Отдельное направление подготовки — занятия с молодежью от 18 до 35 лет. Этот курс для тех, кто отслужил срочную службу или по контракту, но хочет закрепить свои навыки или узнать что-то новое.

КОНКРЕТНО

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям "Российского Союза боевых искусств" - первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал глава государства Владимир Путин.