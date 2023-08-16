Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 августа 2023 года: чего боятся на Украине, почему в Польше маршируют войска и как голодают солдаты ВСУ

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ВМЕСТЕ ОНИ СИЛА. ИЛИ БАНДА?

В Польше провели крупнейший за последние 30 лет военный парад, приуроченный ко Дню польской армии. В центре Варшавы и на мостах через Вислу перекрыли движение из-за военных. Открывая парад, президент Дуда задвинул речь, в которой пообещал свято хранить границы Польши от соседей.

Для участия в параде вывели две тысяч солдат, порядка 200 единиц наземной военной техники, около ста самолётов и вертолётов. Перед зрителями проехали танки из Южной Кореи и США (кстати, Минобороны Польши сообщило, что решило заказать еще свыше 200 танков Abrams новейшей модификации к уже полученным) и истребители, как старые, так и недавно полученные из Штатов F-16 – предел мечтаний ВСУ. Зрителям также показали самоходки и бронемашины польского производства.

Американский телеканал CNN сообщил, что целью такого помпезного парада была демонстрация сила на фоне обострившихся отношений с Белоруссией.

Прямо, как анекдот про спецназовца, который весь обвесился снаряжением и оружие, натянул каску и размалевал лицо, а перед выходом из казармы случайно взглянул в зеркало и … Обделался от страха.

БОЕВОЕ ГОЛОДАНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВСУ

Под Купянском без продовольственного снабжения осталась целая бригада ВСУ. От Минобороны они уже давно не получали еды, медикаментов или амуниции – снабжают их посылками бюджетники Луцка и других городов западной Украины.

На днях бригаде под Купянск доставили традиционную посылку из Луцка: домашние консервы, сало, копченых кур. Но все присланные харчи изъяли офицеры тыловой службы. Они заставили бойцов сдать консервы для проверки, которая показала наличие в харчах микробов – возбудителей ботулизма.

Солдаты, оставшиеся сидеть голодными, уверены, что результаты исследований были сфальсифицированы, а те же офицеры-тыловики продали консервы по демпингу местной администрации Купянска, которой нужно "закрыть" разворованный контракт на обеспечение питанием жителей, отправляемых в эвакуацию.

ПРИЕДУТ – НЕ ПРИЕДУТ

В Киеве не могут договориться между собой об условиях участия украинских спортсменов в Олимпийских играх летом 2024 года в Париже. Накануне президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина примет участие в Олимпиаде, даже если спортсменам из России и Беларуси позволят соревноваться на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Но тут свое авторитетное мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который пообещал, что Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-24 в Париже, если на ней будут представлены Россия и Беларусь. Правда, он не сказал ни слова по поводу нейтрального статуса и не назвал ни одного государства из 35, которые образовали этот лагерь бойкотчиков. И что бы вы думали? Вадим Гутцайт сразу после этого объяснил, что журналисты его неправильно поняли, а он никаких обещаний относительно участия Украины в Олимпиаде не давал.

С родной стороны тут сам на язык просится анекдот про прапорщика, полковника и летающих крокодилов. А с другой, хорош копья ломать, может эта Олимпиада еще и не состоится.

ИЗРАИЛЬ ИСПУГАЛСЯ КУЛЕБЫ, КАК ШОЛЬЦ МЕЛЬНИКА?

Совсем недавно высокопоставленный источник в Киеве сообщил, что Киев настолько недоволен политикой Израиля, что готов ввести в отношении этой страны визовый режим и исключить эту страну из формата "Рамштайн", в котором союзники Украины обсуждают, каким именно способом будут удовлетворять просьбы Украины и военной помощи. Одной из причин для такого демарша было то обстоятельство, что в Израиле объявил о прекращении государственного финансирования медицинских страховок для беженцев с Украины.

И вот глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба сообщил, что вопрос со страховками разрешен.

- Я говорил с Эли Коэном (глава МИД Израиля – прим. авт.). Он заверил меня, что медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе; проблема будет решена в ближайшее время, - сообщил Дмитро про договоренность с Эли. - Я благодарю своего израильского коллегу, который лично этим занимается. Мы также обсудили более широкую двустороннюю повестку дня.

Как с облегчением вздохнул барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского, поставивший ультиматум Англии: "Успели!" А Кулебу, наверное, надо наградить титулом "Спаситель Израиля".

УКРАИНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ БОЯТСЯ МИРА

Неутешительные результаты продемонстрировал опрос на Украине компании Gradus Research о морально-психологическом состоянии ветеранов боевых действий. Оказалось, что подавляющее большинство ветеранов (72%) боятся, что государство забудет о них после окончания военных действий.

Более половины ветеранов, согласно данным того же опроса, опасаются, что не смогут устроиться на новую работу, и почти половина (49%) - что не смогут привыкнуть к мирной жизни.

При этом, свыше трети пострадавших во время конфликта, ставших калеками, уверены, что их травмы негативно повлияют на отношение к ним окружающих.

И совершенно зря, надо сказать, они в подавляющем большинстве боятся, что украинское государство бросит их в будущем. Потому что оно их уже бросило в настоящем.

МАКРОН ДОПОМОГ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил изданию Var-Mati, что республика в августе досрочно закончила подготовку шести тысяч солдат ВСУ и выполнила всю программу, рассчитанную до конца 2023 года.

- Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тысяч украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей, - объявил Лекорню. По его словам, Париж и дальше продолжит обучать ВСУ. Также он рассказал, что Париж "каждый месяц поставляет украинцам снаряды калибра 155 мм", которые у ВСУ в дефиците.

Почему-то кажется, что вот этот "встречный план" по принципу "пятилетку в три года" был встречен солдатами ВСУ, проходившими обучение, без особого энтузиазма. Во время обучения шансов сохранить свою жизнь у них было гораздо больше, чем после возвращения на Украину.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Сотрудники Нацполиции Украины в Черниговской области отобрали у мужчины мотоцикл, звук которого напоминал барражирующий боеприпас и пугал местных крестьян.

- Полиция Швеции задержала мужчину, который пытался помешать очередной акции по сожжению Корана. По версии полицейских, задержанный "имел наглость" обвинять участников акции в терроризме.

- Глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что власти должны пойти по украинскому пути: внести поправки в Конституцию и убедить общество в необходимости вступления в НАТО. Что при этом делать с населением республики, Носатый не сообщил. Но даже по данным прозападных НКО 60% жителей Молдовы выступают против членства в НАТО.

- Украинские военные установили пограничный столб с символикой Украины на острове Змеиный. Никто не может понять и объяснить – зачем?