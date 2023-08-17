Владимир Вольфович не оставлял своих детей без поддержки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, только теперь, спустя полтора года после смерти Владимира Жириновского, разгорается настоящая борьба за его наследство. На днях в Никулинский суд Москвы обратился внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн. С иском «об установлении факта признания отцовства». До этого 36-летний мужчина был известен своими попытками попасть в политику и парой драк, после одной из которых он получил 15 суток ареста. Почему Олег подал иск именно сейчас и на какое наследство он претендует?

Кубинский роман

Сразу нужно отметить: Жириновский несколько лет назад лично представил Эйдельштейна публике как своего сына. Дело было в 2017 году. Политик тогда приехал в Северную Осетию, чтобы поддержать местных представителей ЛДПР перед выборами в парламент республики. И отрекомендовал на камеру сидящего рядом гладко выбритого молодого человека: «Во главе списка (регионального партийного. - Авт.) идет Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение, - мой сын».

Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн. Фото: Кадр из телепередачи «Малахов»

Многие тогда удивились. Откуда? Официально считалось, что у лидера российских либерал-демократов только один ребенок - сын Игорь Лебедев. На тот момент - уже 45-летний, депутат Госдумы нескольких созывов. Да и официальная биография Владимира Вольфовича по части семейных отношений гласила: в 1971 году женился на вирусологе Галине Лебедевой, через год у них родился сын. В 1978-м пара разошлась, но, как считалось, формально: жить продолжали вместе. В дальнейшем вновь в официальный брак Жириновский и Лебедева не вступали, но в 1990-х венчались в церкви. И вдруг новый сын?

История оказалась весьма романтичной. Середина 1980-х. Владимир Вольфович - на тот момент начальник юридического отдела издательства «Мир» - выезжает в командировку на Кубу. Там море, солнце, в воздухе все пропитано любовью. И у Жириновского возникает роман с сотрудницей того же «Мира», уроженкой Северной Осетии Жанной Газдаровой. В декабре 1986 года у нее родился сын.

В 2017-м выборы Эйдельштейн, к слову, проиграл. А вскоре стало известно, что у Жириновского есть еще один «неофициальный» ребенок!

Дети из МИДа

В одном из интервью политик сам рассказал про умницу-дочь. Анастасия на три года старше Олега, родилась в 1983-м. Позже женщина вспоминала, что ее мама познакомилась с Жириновским в 1979-м (уже после его развода с Лебедевой) во время прогулки на Арбате. При этом и Анастасия, и Олег рассказывали, что они жили (в разные годы, конечно) с папой Жириновским на квартире в районе Сокольников. Судя по всему, это была квартира бабушки, мамы Владимира Вольфовича.

Лидер ЛДПР с детьми. Крайние слева и справа - рожденные вне брака Олег и Анастасия. В очках - официальный сын Игорь Лебедев. Фото сделано более 25 лет назад. Фото: Россия-1

«С 4 лет я его (отца. - Авт.) помню. Жили в Сокольниках вместе. Я, он, мама», - рассказывал Эйдельштейн уже после смерти политика телеведущему Андрею Малахову.

По словам Олега, еще в раннем детстве мать отослала его к бабушке в осетинское село.

«В 14 лет он меня сдернул со школы - два класса сдал экстерном. Потом университет два года (по собственному признанию, не доучился. - Авт.), и в 16 лет я становлюсь самым юным слушателем дипломатической академии».

Тут стоит отметить: слушателем, а не студентом. При наличии только 9 классов в школьном аттестате поступить сразу на вышку было бы, пожалуй, нереально даже с учетом связей. Тем не менее вуз Олег в итоге окончил по всем правилам. Потому что позже молодой человек два года отработал в МИДе - был сотрудником «отдела Грузии», как он сам объяснял.

«Ничего интересного там нет. Очень скучное место. Мне отец все время предрекал: поедешь на Маврикий. Или с учетом моих знаний осетинского языка - в Южную Осетию или Абхазию».

Сестра Анастасия, насколько известно, проработала в МИДе пять лет. Там же познакомилась со своим будущим мужем - сыном нынешнего посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

Дочь Анастасия родилась в 1983-м.

Драка и арест

Сохранились архивные домашние фотографии, на которых Владимир Жириновский сидит за столиком со всеми своими детьми: тут и старший, Игорь, которому на тот момент около 18, и младшенькие, рожденные вне брака.

И в это время, напомним, официально он живет с Галиной Лебедевой. Они даже венчаются! Неизвестно, как женщина относилась к наличию у мужа (пусть и без восстановления штампика в паспорте) внебрачных детей. Но факт остается фактом: Владимир Вольфович скрывал их от публики, но не от Лебедевой.

В жизни всех своих отпрысков лидер ЛДПР принимал самое активное участие, помогал. И не только детям. Жанна Газдарова, родившая Жириновскому сына, потом много лет проработала в отделе писем ЛДПР. Олег тоже был всегда рядом. В частности, являлся гендиректором компании «Торговая фирма «Голдер», которая распоряжалась правами на торговые знаки с изображением Жириновского.

Иногда Олег Эйдельштейн попадал в скандальные хроники, будто сигнализируя: буйным нравом в отца пошел. В 2021-м подрался в Шереметьево с сыном бывшего главы Северной Осетии. А в феврале 2022-го устроил дебош в московском ресторане. Владельцы вызвали наряд, и Эйдельштейн, по словам очевидцев, обругал приехавших дэпээсников нехорошими словами, а одного из них стукнул кулаком в грудь. Отделался 15 сутками административного ареста.

Олег Эйдельштейн рассказывал, что в метриках в графе отец у него написано: «Газдаров Владимир Вольфович». Не Жириновский. Судя по всему, сейчас он старается исправить в суде именно эту строчку. Мы пытались связаться с Олегом Владимировичем. В том числе через его адвоката. Но обратной связи не последовало.

Кстати, Никулинский суд иск Олега Эйдельштейна «об установлении факта признания отцовства» отклонил. Но очень похоже, что это далеко не конец истории.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Какое имущество оставил лидер ЛДПР

Многие были поражены размахом декларации Жириновского от 2016 года. В ней фигурировали четыре земельных участка общей площадью 2,6 тысячи соток, восемь жилых домов в Подмосковье (три из них - площадью более 400 квадратов), два гаража, бассейн на 800 квадратных метров и автомобиль «Лада». Годовой доход - 79 млн рублей.

Происхождение всего этого Владимир Вольфович тогда объяснял так:

«Все это приобреталось лет двадцать назад. За очень дешево: владельцы уезжали, им это было не нужно. Дома были построены до нас. Кое-что мы достраивали. Все это для ЛДПР - там мы проводим День физкультурника, там есть бассейны и спортплощадки. Оформлялось на мое имя. Чтобы меньше платить налоги. Физлицо платит меньше».

Длинный список недвижимости исчез из декларации Жириновского в 2019-м. В перечне осталась только некая квартира площадью 38 квадратных метров (плюс служебная в 430 кв. м) и несчастная «Лада». Куда делось остальное? Baza тогда сообщала, что четыре участка и восемь домов Жириновский якобы продал... своему внебрачному сыну Олегу Эйдельштейну. Эту информацию никто не опроверг.

Кстати, журналисты регулярно обращали внимание, что у Галины Лебедевой капиталов больше, чем у ее любимого мужчины. Например, в 2010-х «Коммерсантъ» писал, что женщине принадлежат 3 квартиры, 17 земельных участков, 7 нежилых зданий и 2 жилых дома. При этом в декларации самого Жириновского информации о доходах супруги не было. Брак-то у них - церковный, в загсе не зарегистрированный...

Возможно, за кадром осталось что-то еще, за что можно побороться?

Год назад Андрей Малахов спросил Эйдельштейна о наследстве, и тот довольно грустно ответил:

«У отца было завещание. Но оно было написано в 2010 или 2011 году. Я уверен, что сейчас завещание было бы совершенно другим. Но это его воля. Пока никаких телодвижений нет».

К слову, на похороны Владимира Жириновского не пришли ни старший сын (Игорь Лебедев поссорился с отцом, в 2021 году эмигрировал в США и взял новое имя - Давид Гарсия), ни его жена Галина Лебедева, которая на тот момент была в Испании и в Москву не полетела. В последний путь лидера ЛДПР провожали лишь его внебрачные дети Олег и Анастасия.

КСТАТИ

Фамильный вопрос

Эйдельштейн - фамилия кровного отца Владимира Вольфовича. Вольф Эйдельштейн был родом из нынешней Ровенской области Украины. До войны это была территория Польши. После присоединения этих земель к СССР Вольф оказался в Казахстане, женился на местной девушке, но после войны его депортировали в Польшу. Владимир Вольфович родился как раз в дни отъезда отца (апрель 1946 года) и никогда его не видел. Хотя позже бывал на его могиле в Израиле и возил туда своих детей.

«У меня была фамилия матери - Газдаров, - рассказывал Олег Эйдельштейн в одном из интервью. - Но я всегда чувствовал, что-то меня тянуло к корням отца. И когда вся эта история с поездкой в Израиль, на могилу дедушки, я принял для себя решение поменять фамилию. Лет десять назад это было».

Жириновский - фамилия первого мужа матери политика. Он служил в НКВД и умер в 1944-м от туберкулеза. После разрыва отношений с Эйдельштейном женщина (в девичестве Макарова) вернула фамилию покойного мужа и записала на нее сына.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Чтобы доказать родство, необязательно делать тест ДНК

- Конечно, человек может обратиться в суд с иском об установлении отцовства, - объяснил «КП» звездный адвокат Сергей Жорин. - При этом в законе нет стопроцентной обязанности проводить генетическую экспертизу. Суд может определить родство и по другим доказательствам. Например, по комментариям самого Жириновского при жизни, совместным фотографиям, показаниям свидетелей и так далее. Но, конечно, генетическая экспертиза является наиболее весомым доказательством. Для нее необязательно проводить эксгумацию. Можно взять личные вещи Владимира Вольфовича, вычленить из них ДНК. Либо взять какие-либо биологические материалы из медицинских учреждений. Зачастую даже после смерти человека они остаются и где-то хранятся.

- Если суд подтверждает родство, человек автоматически становится претендентом на наследство?

- Да. В таком случае сын вправе восстановить пропущенные сроки по вступлению в наследство (этот срок наступает через 6 месяцев после смерти владельца имущества, прошло полтора года. - Авт.) и претендовать на него. Если что-то из этого наследства было уже реализовано наследниками - например, они продали дом, он сможет требовать компенсацию.

- Но если часть наследства сам Жириновский переписал на родню, это имущество уже делить никто не вправе?

- «Переписал» - слово неконкретное для юристов. Если Жириновский при жизни кому-то что-то продал, пусть даже родственникам, или подарил, это уже не входит в наследственную массу.