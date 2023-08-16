Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают миллионы на недвижимости в США

В отличие от Леонида Анжелика давно не появляется на публике. Певица осудила СВО и ушла в тень. Фото: СОЦСЕТИ

54-летняя Анжелика Варум давно не появляется на публике. На своих страницах в соцсетях певица высказалась против СВО на русском и украинских языках и пропала с радаров. За последний год Анжелика появлялась перед поклонниками всего пару раз и то на «Форуме Леонида Агутина» (так наставник шоу «Голос» назвал свою школу талантов).

Сам Леонид не был настолько категоричен в публичном пространстве. Политических заявлений не делал, лишь обмолвился в интервью, что считает себя патриотом России. Недавно Агутин отметил 55-летие сольником в столице. Жена певца на концерте не появилась, все их дуэтные композиции музыкант исполнил один.

- Анжелика приболела, причем несовместимо с концертом, но она поправится, и мы, конечно, споем, - объяснил музыкант зрителям отсутствие жены на сцене.

Ранее певец не раз опровергал слухи о том, что его супруга уехала на ПМЖ в Штаты, где у них есть недвижимость. Мол, Россию покидать не планируем, в Майами у нас зимняя дача: купили там квартиру в начале нулевых, полюбили океан. Да и 24-летняя дочь Елизавета с самого детства жила в США с родителями Анжелики.

Дочь артистов Елизавета с детства живет в США и уже получила американский паспорт. Фото: СОЦСЕТИ

Елизавета Мария Варум-Агутина (полное имя дочери артистов) год назад переехала из Майами в Лос-Анджелес. Там девушка строит музыкальную карьеру - поет в рок-группе Without Gravity («Без притяжения») под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Недавно отец музыканта Николай Агутин рассказал журналистам, что внучка купила квартиру в Лос-Анджелесе. Причем, с его слов, большую часть денег на жилплощадь Лиза накопила сама.

- Она уже заработала себе на квартиру. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать... Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Она еще та девочка - если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают, - хвастался репортерам Николай Агутин.

Скупают квартиры на Атлантическом побережье

Помимо недвижимости в Майами, у Агутина и Варум есть и другие американские дома и квартиры. Например, 300-метровые апартаменты в городе Холливуд, штат Флорида (он расположен на берегу океана в получасе езды от Майами). Квартира оценивается риелторами в 2,5 млн долларов (244 млн рублей). В ней две спальни, три санузла, большая кухня, гостиная, кабинет и гардеробная Анжелики. Квартира отделана мрамором.

На побережье Атлантического океана артисты приобрели еще и двухэтажный дом - в городке Помпано-Бич (от Майами до него 40 минут на машине). Особняк площадью 320 квадратов с тремя спальнями, бассейном и собственным пирсом. Эта недвижимость Агутина и Варум оценивается экспертами почти в 4 млн долларов (390 млн рублей).

Квартиру певца в высотке Tramp Towers в Майами можно снять за 8 тысяч долларов в месяц. Фото: СОЦСЕТИ

Из панорамных окон видны пальмы и океан. Фото: СОЦСЕТИ

А что же стало с пустующей майамской квартирой, раз супруги живут в Москве, а их дочь переехала в Лос-Анджелес? В Майами Анжелика Варум и Леонид Агутин обосновались в элитном жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers на так называемом Солнечном острове. В свое время они купили эту 170-метровую квартиру за 700 тысяч долларов. Сейчас цена апартаментов в 45-метровой многоэтажке выросла до 1,5 млн долларов (146 млн руб.). Там есть все для комфортного отдыха: собственный выход на пляж, служба безопасности, бассейн, спа- и фитнес-центры. Правда, налоги на недвижимость в Штатах кусаются: супруги ежегодно платят за нее государству по 20 тысяч долларов (почти 2 млн рублей).

Повсюду столики в виде слонов - любимых животных Агутина. Фото: СОЦСЕТИ

Площадь апартаментов - 170 кв. метров. Фото: СОЦСЕТИ

Из певицы - в риелторы

До пандемии за артистами ранее числились еще одни апартаменты в Майами, но потом они были проданы. А недавно, как стало известно «КП», Варум приобрела таунхаус в Авентуре - тихом пригороде Майами. Покупка обошлась певице в 345 тысяч долларов (более 33 млн рублей). В обители Анжелики две просторные спальни с выходом к общему бассейну и живописному фонтану, утопающему в зелени. Плюс гараж на два машино-места. У трехуровневого таунхауса артистки открытая планировка: между гостиной и столовой нет стены. В каждой комнате, помимо ванны, есть большая гардеробная.

Недавно Варум купила таунхаус в пригороде Майами - Авентура. Во дворе дома - сад и бассейн. Квартира пока не обставлена, но уже сдается в аренду. Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

С вложением средств певица не прогадала. За год стоимость ее новых метров выросла до 479 тысяч долларов (почти 47 млн рублей). Квартира пока не обставлена, но уже ее можно снять. Предложение об аренде опубликовано на одном из американских риелторских сайтов.

Как выяснила «Комсомолка», таким же образом супруги зарабатывают и на другой своей майамской квартире, расположенной в Tramp Towers. Шикарное жилище со звездной обстановкой тоже числится на риелторских сайтах. Во многих элементах декора использованы фигурки слонов - любимых животных Агутина. Несколько лет назад музыкант даже выпустил детскую книжку «Я - слон». В ней маленьким читателям рассказывается, как к этим животным относятся в разных культурах и странах. Для своей майамской квартиры Агутин купил столики и подставку под телевизор в виде слонов. Хозяева жилища (а теперь этой квартирой, помимо Леонида Агутина, владеет его друг, американский продюсер Алекс Сино) сдают апартаменты в аренду постояльцам за 8 тысяч долларов в месяц (778 тысяч рублей).

КСТАТИ

Кто живет по соседству

Неподалеку от трамповских высоток, где расположена майамская квартира Агутина, есть трехкомнатные апартаменты и у Кристины Орбакайте. Их стоимость сейчас оценивается в 2 млн 538 тыс. долларов (247 млн рублей). Квартира певицы находится напротив торгового центра Bal Harbour. Только на налоги за нее певица отдает по 50 тысяч долларов в год (почти 5 млн рублей).

В 90-е годы в этом же доме была квартира и у Аллы Пугачевой. Но потом артистка ее продала, поскольку стала бояться длительных перелетов. До недавнего времени Пугачева значилась по документам и совладелицей квартиры Орбакайте. Но, как «КП» выяснила с помощью риелторского сайта Майами, незадолго до пандемии Алла переписала свою долю на зятя Михаила Земцова. Теперь Кристина и ее муж Михаил вместе владеют этим жильем.

Была квартира в том же доме и у Филиппа Киркорова. Но после рождения дочери Аллы-Виктории певец ее продал и купил в Майами роскошный особняк с 7 спальнями, расположенный возле загородного гольф-клуба La Gorce. Сейчас стоимость виллы артиста составляет около 5 млн долларов (487 млн рублей). За год у певца уходит около 100 тысяч долларов в счет налогов (9,7 млн рублей). И это не считая содержания особняка и зарплаты бразильской семейной паре, которая ухаживает за домом.

Как выяснила «Комсомолка», ранее Филипп владел виллой наполовину со своей тетей, оперной певицей Мари Киркоровой. А в феврале этого года совладельцами особняка официально стали дети Киркорова - Алла-Виктория и Мартин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напели целое состояние

В Москве Агутин и Варум проживают в Хамовниках. Там у артистов в собственности сразу три квартиры. Помимо этого, у Леонида есть еще квартира в одной из высоток в Кочновском проезде площадью 163 квадратных метра.

- Леонид Агутин за годы карьеры напел целое состояние. Он по-прежнему один из самых востребованных музыкантов на корпоративах, - рассказал «КП» руководитель компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов. - За час выступления Агутин просит от 2 млн рублей. Столько же стоит и концерт Анжелики Варум, которая хоть и не появляется в последнее время на публике, от корпоративов не отказывается.

- Я честный в своем творчестве, музыкальный, совестливый человек. Но алчный! - признавался Агутин в одном из своих интервью. - «Я в шоу-бизнес пришел из-за денег, и пока мне их не отдадут, я из шоу-бизнеса не уйду», - сказал когда-то Сергей Мазаев. Мне очень нравится эта фраза.