Инвалидность и страшный диагноз: Куда пропал белокурый красавец из «Обитаемого острова» Василий Степанов

В фильме «Обитаемый остров» Василий снялся 15 лет назад. Фото: Кадр из фильма

Василий Степанов попал в масштабный проект режиссера Федора Бондарчука в 2008 году, когда был студентом первого курса Щукинского театрального училища. Неопытный 22-летний парень без связей сразу получил главную роль - Максима Каммерера. Его партнерами по съемочной площадке стали Юлия Снигирь, Сергей Гармаш, Алексей Серебряков. О таком его сокурсники могли только мечтать!

Заметили в баре

У первокурсника Степанова не было актерских навыков. Зато была эффектная внешность: большие голубые глаза, красивое лицо, рост под два метра, спортивная фигура. Именно из-за внешних данных Василий так легко попал в актерский мир.

Он вырос в самой обычной семье: отец работал милиционером, мать - кассиром. После 9-го класса Вася поступил в техникум и получил диплом учителя физкультуры. Стал мастером спорта по рукопашному бою среди юниоров. Потом поступил в институт на юриста, а чтобы было чем платить за учебу, устроился работать в бар. Там его заметили и пригласили сниматься в рекламе. Знающие люди посоветовали попробовать себя в актерстве: не должна такая фактура пропадать! Так Степанов стал студентом «Щуки».

Но съемки в «Необитаемом острове» оказались для парня настоящим адом. Мало того что опыта нет, так еще картавость и дислексия (нарушение навыков письма и чтения неврологического характера. - Ред.). В итоге его героя озвучивал актер Максим Матвеев.

- Вася не может запомнить текст с листа. Но может услышать и повторить. Дислексия довольно часто встречается у тех же звезд эстрады. Конечно, ему было тяжело, - рассказал «КП» актер Сергей Рублев, который какое-то время работал менеджером Степанова.

Так Василий выглядит сейчас. Фото: Семейный архив

В прокате фильм собрал лишь половину от ожидаемой кассы. Возможно, из-за того, что его премьера состоялась в новогодние праздники (2009). При этом Борис Стругацкий назвал игру Степанова удачной. Да и такие мастодонты, как Сергей Гармаш и Алексей Серебряков, похвалили молодого актера.

Но и критики было много. К тому же парень, который в один день проснулся знаменитым, был не готов к обрушившейся на него славе. Трудно сказать, в какой момент что-то надломилось в его психике, скорее это происходило постепенно. Бондарчук снял еще два фильма, ставших продолжением «Обитаемого острова», в которых Василий также принял участие. А потом Василий пропал.

Позже девушка Степанова - актриса Дарья Егорова рассказывала, что предложения о съемках ему поступали, но он отказывался. В какой-то момент и Дарье стало трудно уживаться с Василием. Из улыбчивого парня он превратился в замкнутого, угрюмого человека. Егорова ушла. После расставания с любимой состояние артиста ухудшилось, он впал в депрессию. Но к врачам долго не обращался. Театральное училище он, конечно, не окончил.

Ремиссия и второй шанс

- Я познакомился с Васей на «Мосфильме» - кажется, в 2016 году. Не помню точно. Вася тогда находился в ремиссии и показался мне абсолютно вменяемым. Скромный, неуверенный в себе, но адекватный и в хорошей форме. Приодеть, причесать - и в путь! Я ему сразу предложил сделать фотосессию. Оказалось, что агента у него не было. И я взял на себя эту роль, - рассказал «КП» Сергей Рублев.

Рублев запустил машину пиара. Подтянул агентство по раскрутке актеров. Степанову сделали сайт, запустили в киношный мир слух, будто красавчик с голливудской внешностью возвращается. Появились заказы на съемки в рекламе. Василия стали приглашать на пробы в серьезные картины. А тот... снова замкнулся в себе.

- Были случаи, когда с ним, например, разговаривал режиссер, а он внезапно начинал общаться с каким-то другим человеком, которого никто не видел. Сначала у нас была мысль, что, может быть, это он так самовыражается... А потом начались скачки в настроении. Мы могли поболтать по телефону, договориться о встрече, а на следующий день ко мне приходил словно совсем другой человек - без улыбки, агрессивный. Однажды даже с кулаками полез, - вспоминает Рублев.

В какой-то момент Степанов перестал брать трубку. Сергей приезжал к нему домой, общался с родителями, показывал деньги - авансы от заказчиков, и буквально умолял выйти на работу. Но Василий просто закрывался в своей комнате.

- Наверное, отчасти я сам виноват - не разглядел болезнь. Она никуда не делась, ведь ремиссия не исключает того, что все может повториться. Я просил родителей Васи отвезти его к врачам, но они почему-то отправили его к каким-то эзотерикам, - поделился с «КП» Рублев.

Агентом Василия недолгое время был его младший брат Максим, и Степанов даже появился в двух проектах - драме «Несокрушимый» и трагикомедии «Кто следующий, мечтатели?». Затем актера утвердили в фильм «Танкисты». Но в итоге Степанов так и не попал в кадр.

2016 год. Одна из попыток Степанова вернуться в кино. Артисту делают прическу, впереди - пробы.

Выпал из окна

Эзотерики не помогли. Весной 2017 года случилось обострение. Сначала Василий (говорят, случайно) выпал из окна третьего этажа и чуть не сломал позвоночник. Молодого человека с тяжелыми травмами доставили в больницу. По версии актера и его близких, это был несчастный случай. Степанова лечили от невроза в психиатрической клинике.

Потом он выпадал из окна еще два раза. А далее последовали диагноз «шизофрения» и третья группа инвалидности. При этом Василий никогда не злоупотреблял спиртным и держался в стороне от запрещенных веществ.

Семье актера предлагали определить его в специализированное учреждение под надзор - последовал отказ. Василий до сих пор живет в квартире родителей и о кино не вспоминает. Его младший брат уверен: присвоив группу инвалидности, врачи поставили на нем клеймо.

- Проблема в том, что уже давно брата воспринимают не как личность, а как больного человека. Хотя за последние годы у меня у самого уже появилось столько версий, почему так произошло, что я даже не уверен насчет депрессии. У него был эмоциональный всплеск, из-за которого ему дали инвалидность. Но эмоции бывают у всех. Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми, - рассказал «Комсомолке» брат Василия Максим.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Выращивает картошку и помидоры

Как удалось узнать «КП», летом 37-летний Василий много времени проводит за городом, где сам выращивает картошку, огурцы и помидоры.

«Вася не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес к профессии, - рассказал Максим Степанов. - Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот в выходные отвозил его за город. Еще за отцом ухаживает, он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живет как обычный человек, не из мира гламура.

Максим поделился свежей фотографий брата. На снимке Василий выглядит неплохо - только немного поправился, остриг волосы и стал похож на обычного парня. Хотя если ему немного похудеть и подзагореть, то кто знает...