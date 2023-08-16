Грудинин: аграриям повезло во время дефолта 1998 года, многие даже заработали

Павел Грудинин Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 17 августа - 25 лет дефолту. Вспомним то утро: рубль моментально обесценился. Народ штурмом брал обменные пункты, у банкоматов выстраивались очереди. В магазинах - ажиотаж: всем, у кого были деньги, хотелось купить все по «вчерашним» ценам.

«Рубль падает, а мы урожай собираем»

- А вы, Павел Николаевич, что делали 17 августа 1998-го? - задал я вопрос известному предпринимателю, политику и общественному деятелю Павлу Грудинину.

- Урожай собирал, причём - хороший, — невозмутимо поделился он, — тогда это были картофель, свекла, морковь, яблоки. Я же в 1998-м директорствовал уже три года как. А сельское хозяйство, Александр, чем интересно? Тем, что деньги там платят обычно весной, а отдачу потом получают - осенью. И затраты-то - допустим, в марте-апреле - были (в рублях) небольшие по сравнению с сентябрем, а осенняя цена на все поднялась. В результате мы получили большой доход. И прибыль - очень хорошую. А поскольку налог на прибыль не платим, все было очень хорошо с точки зрения экономики для нас. Тогда нам, я бы сказал, повезло. Потому что, если бы кризис, положим, был весной, вот тогда была бы проблема. Почему? Потому что многое из того, что мы покупаем, к сожалению, в России не производится – это средства защиты растений, семена и многое другое – поэтому нам было бы тяжелее.

- Понятно. То есть, а так вы дефолт «обманули», выходит?

- А просто он пришелся на то время, когда нам покупать было нечего, а продавать - огромное количество чего. В этом отношении мы выиграли.

- Скажите, а сейчас что с нашим рублем творится? Курс американской валюты поднялся до трёхзначной цифры! (Правда, это было позавчера, сейчас - чуть ниже.) Это как?

- Урожай у нас будет достаточно хорошим, это уже видно по землянике, которой мы собрали гораздо больше, чем обычно. И овощи - по урожайности - тоже нам сулят неплохие результаты. Поэтому мы окажемся с закромами, полными качественных продуктов питания, которые можно продать. Теперь вопрос в другом – а будут ли у населения деньги, чтобы купить подорожавшую продукцию? Потому что мы же зависим даже не столько от этого курса, сколько от покупательной способности населения. Если сложится такая ситуация, что людям денег не дадут – не поднимут пенсии, не будет повышения зарплат – то мы окажемся в тяжелом положении. Потому что должны же будем продавать свой урожай, а когда начнем покупать весной что-то, особенно заграничное, то для нас это будет целой проблемой. Поэтому нам нужно, чтобы курс был - неважно какой, главное, чтобы у людей были деньги и чтобы они могли купить нашу продукцию.

Как капитализм себя изжил

- Это вы рассуждаете, Павел Николаевич, как руководитель совхоза имени В. И. Ленина, но Грудинин же у нас кандидат в президенты 2018 года. И у вас же душа и сейчас наверняка болит не только за свое хозяйство и за урожай, но и за страну? Какие прогнозы, что надо делать?

- Нужно делать все для того, чтобы производство в России было выгодным, чтобы люди получили такой доход, который бы позволил им жить достойно. Сырьевым компаниям надо умерить свои аппетиты. И - пора бедных освободить от налогов. Заметьте - даже на самом высоком государственном уровне сейчас уже заговорили о том, что капитализм - в мире - себя изжил, что положительный пример Китая показывает, как надо хозяйствовать. Мы с вами, Александр, про наш совхоз говорим? У нас ситуация сейчас не очень плохая, мы повышаем зарплату своим работникам, производим все те же социальные выплаты. А ещё надеемся на то, что государство наше наконец-то начнет активнее поддерживать собственных производителей. И - что деньги вернутся в Россию, которые… Ну, вы слышали, что больше 230 миллиардов долларов было за этот год вывезено из России... Я считаю, что эти деньги нужны стране. А для того, чтобы что-то поменять, нужно изменить кредитно-денежную политику, надо дать возможность предприятиям развиваться. Потому что, вот то, что ЦБ принял решение повысить ставку, не способствует развитию бизнеса.

Прогнозы Ленинского совхоза

- А теперь - давайте о ваших прогнозах. Чего-нибудь добренькое можете сказать уже сейчас?

- Чтобы народ не голодал и чувствовал себя уверенно, продовольствием мы его обеспечиваем. Это точно.

- Вы имеете в виду свою продукцию?

- Конечно. Потому что виды на урожай овощей, картофеля, яблок и другой продукции, которую мы производим, очень хорошие. Мы молока получаем в год с одной коровы 12148 литров. Это один из лучших европейских показателей.

- Я знаю, да.

- То, что мы умеем производить качественный натуральный продукт, и при этом цены на него приемлемые – это факт. Вопрос в другом. Хотелось бы, чтобы и государство нам помогло.

- Чем?

- Государство должно отменить разного рода поборы с предприятий и дать возможность развиваться бизнесу. Надо сделать адекватные цены на электричество, на солярку. Вы видели, что с соляркой происходит? Нефтяная держава продает ее - ну, вот литр солярки стоит доллар. Ну, что это такое? В нефтедобывающей стране!

Мёд - продукт беспартийный

- Кстати, а на днях был Медовый спас… Как у вас с этим?

- Тоже неплохо. Но у нас только Геннадий Андреевич Зюганов может сравниться с нашим медом. А у него еще пасека своя… и вот мы, как два пасечника, соревнуемся, у кого мед лучше. Пока он выигрывает.

- То есть, пасечник Зюганов сильнее пасечника Грудинина?

- Ну, мелкотоварное производство, такое как у нашего председателя КПРФ, к тому же, если с душой к нему относиться, конечно, оно может превосходить крупное. И потом, у нас пасека не для меда, а для опыления. Мы же не можем выращивать ягоды, яблоки без опыления. Поэтому пчелы для нас все-таки больше - рабочие, а у Геннадия Андреевича - добытчики...

* * *

- Вон оно как! А я-то полагал, что у вас - общепартийная пасека.

- Нет, Саша! Если лидер нашей партии занимается конкретно медом, он и вывозит ульи на медоносы различные и вокруг себя сажает не землянику…

- Как Грудинин в совхозе Ленина.

- …Да! А - гречиху, например, другое разнотравье, где мед становится совершенно другим. Поэтому, у Геннадия Андреевича своя пасека, а у нас своя. Но главное, что мы вместе производим много мёда.