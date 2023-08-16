Невеста сына Стивена Сигала: «Мы считаем Россию нашим домом»

Сын Стивена Сигала — Доминик и его русская невеста Айрин Данилова Фото: Личный архив

Актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Стивен Сигал получил гражданство России семь лет назад. По словам знаменитого актера, в России ему нравится богатая культура, у него здесь много друзей, а его предки родом из Бурятии. Гражданство Стивен Сигал получил за любовь к России и свой талант. Сейчас много времени Стивен Сигал проводит в своем подмосковном доме. В России и у Стивена Сигала, и у его 33-летнего сына Доминика есть бизнес. Но, у сына Стивена Сигала в России теперь не только друзья и дела, но и любимая женщина. У Доминика Сигала серьезные отношения с Айрин Даниловой. Айрин Данилова — главный редактор журнала SCREENPAPER, основатель коммуникационного агентства, а также модель и победительница конкурса «Краса России-2015». Айрин так говорит о своей работе: «Я создаю долгосрочные маркетинговые стратегии для компаний и решаю вопросы, связанные с диджитал продвижением в социальных сетях».

Доминик Сигал и Айрин Данилова вместе год Фото: Личный архив

Айрин Данилова рассказала KP.RU об отношениях с Домиником Сигалом.

- Когда в сети появилась информация: Айрин Данилова замечена на ужине в московском ресторане с сыном Стивена Сигала – то тут же возникло масса слухов. Потом сам Доминик сообщил об отношениях. Хотим узнать из первых уст: правда, что вы встречаетесь с Домиником и у вас очень серьезные отношения?

- Информация о наших отношениях появилась в сети достаточно внезапно для нас. Это был обычный ужин, во время которого нас кто-то сфотографировал. Когда фотографии попали в прессу - это спровоцировало волну интереса. Мы даже испытали небольшое чувство растерянности, увидев такое повышенное внимание в наш адрес. Хотя, можно сказать, что мы были к этому внутренне готовы: ведь к тому времени наш роман длился уже более полугода, и мы как раз думали о том, что было бы здорово вместе выходить на светские мероприятия, появляться в обществе. Когда мы только начали встречаться с Домиником, то приняли обоюдное решение, что пока не будем делать наши отношения достоянием общественности. Мы хотели прожить первоначальный этап отношений спокойно, без лишних разговоров вокруг нашей пары и скрываясь от посторонних глаз. Нам хотелось уюта и уединения, чтобы насладиться этим моментом вдвоем. Время шло, наши отношения развивались, и вот Доминик подтвердил, что мы вместе. На данный момент мы встречаемся уже год.

Пара путешествовала на Алтай. Также Айрин и Доминик побывали в Санкт-Петербурге Фото: Личный архив

- Как вы познакомились? Красиво ли ухаживает Доминик?

- Познакомились мы в Москве на закрытом светском мероприятии. На тот момент я жила в Дубае и приехала в столицу ненадолго, чтобы решить рабочие вопросы, а вот Доминик как раз-таки жил в Москве. Ранее Доминику рекомендовали мой блог в качестве рекламной площадки для одного из его бизнесов, связанного со сферой красоты и здоровья. Доминик подошел ко мне познакомиться, и мы договорились о сотрудничестве, обсудили возможности продвижения его бренда. Так и начали общаться. Переписывались изначально только по работе. В какой-то момент стали встречаться лично - обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества. Вскоре между нами начала зарождаться симпатия. Так как Доминик очень открытый человек - он всегда напрямую спрашивает, если его что-то интересует. И вот на одной из встреч он спросил: состою ли я в отношениях. На тот момент я пережила личную драму, испытав чувство разочарования, поэтому целиком и полностью сфокусировала свое внимание на бизнесе и карьере, отодвинув личную жизнь на второй план. На вопрос Доминика я ответила, что сейчас не готова к отношениям. Доминик был очень аккуратным в общении и вел себя ненавязчиво и деликатно, но при этом достаточно настойчиво, давая мне понять о серьезности своих намерений. Мы много разговаривали и обсуждали интересы друг друга. Доминик постоянно интересовался, что мне нравится и что я люблю, чтобы сделать мне приятно. Причем в его случае продумать и организовать свидание и наш досуг намного сложнее обычного, потому что он не говорит по-русски и даже какие-то элементарные вещи — например, бронирование столика или организация путешествия, для него являются весьма проблематичными. Как-то увидела, как он сидит с переводчиком и читает описания мероприятий, чтобы мы могли пойти на свидание вдвоем. Для меня очень ценно, что он постоянно пытается что-то придумать, чтобы меня удивить и чтобы мы классно провели время вместе.

Доминик с невестой общается на английском, но активно учит русский Фото: Личный архив

- Стивена Сигал и его сын имеют российское гражданство, бизнес в России, недвижимость. Доминик много времени проводит в России или вам часто приходиться расставаться? Планируете жить здесь?

- Этот год мы практически полностью провели в России. Конечно, бывают моменты разлуки, когда мы оба решаем рабочие вопросы, но в большинстве случаев мы всегда проводим время вместе. Нам комфортно в России и действительно нравится развиваться здесь, и пока я не вижу каких-то поводов уезжать из страны. Но лично я, да и Доминик тоже - люди, которые очень много путешествуют. То, чем я всегда занималась, имело международный контекст. У Доминика также есть дела за границей — он не мыслит рамками только одной страны. У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в России, но и за ее пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь.

- На каком языке вы общаетесь? Учит ли Доминик русский?

- Мы общаемся на английском, но русский язык Доминик активно изучает - у него очень хорошие способности, предрасполагающие к изучению языков. Он абсолютно без какого-либо иностранного акцента произносит те слова, которые знает, а также чувствует, где и когда их можно употреблять. Не зная языка, он все равно хорошо понимает, о чем говорят окружающие, буквально считывая информацию на интуитивном уровне.

Доминик Сигал и Айрин Данилова считают своим домом Москву Фото: Личный Архив

- Как проводите время, когда встречаетесь с его семьей? Какие есть традиции – ужин, кино или театр…

- Мне нравится посещать театр и ходить в кино. Но в Москве не так много мест, где можно посмотреть фильм или театральную постановку на английском языке или хотя бы с субтитрами. Чаще всего мы просто ужинаем. Доминик, его семья и я сама всегда очень заняты. И, когда у нас получается встретиться, в приоритете, конечно, — общение в уютном семейном кругу.

Стивен Сигал и Айрин Данилова (слева) Фото: Личный архив

- Как приобщаете Доминика к русской культуре, нашей жизни?

- Конечно, мы приобщаем Доминика к русской культуре. Хотя, скорее он сам приобщается к ней. Он все чаще выбирает русскую кухню, очень любит борщ и пельмени. Мы вместе путешествуем по России - посетили Питер, недавно летали на Алтай. Конечно, оба этих места произвели на Доминика огромное впечатление. В качестве нашей первой совместной поездки я выбрала путешествие в северную столицу. Хотелось показать Доминику некий контраст с Москвой и, конечно же, невероятное культурное наследие в виде музеев, выставок и очень красивой архитектуры города. Ну, а Алтай - это полное единение с природой. Мы сделали паузу - отдохнули от повседневности и суеты, телефонов и соцсетей и просто наслаждались друг другом и природой в окружении самых близких друзей. Наши с Домиником путешествия всегда получаются очень душевными, и я вспоминаю о них с теплом и улыбкой.