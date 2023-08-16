Спецназовцы Росгвардии вместе с органами военной контрразведки задержали бывших военнослужащих вооруженных формирований киевского режима, которые пытались вербовать жителей Донецкой Народной Республики для участия в боевых действиях против России.

Спецназовцы Росгвардии вместе с органами военной контрразведки задержали бывших военнослужащих вооруженных формирований киевского режима, которые пытались вербовать жителей Донецкой Народной Республики для участия в боевых действиях против России.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, одновременно проходивших по нескольким адресам, задержаны пособники ВСУ 34-х и 39-ти лет, которые обращались к гражданам России с предложением о переезде на территорию Украины и вступлении в националистические подразделения ВСУ», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Выходит, что дефицит военнослужащих ВСУ пытаются устранить любыми путями даже спецслужбы киевского режима. Ведь найти на Украине человека, который хочет держать оружие становится все труднее.

По данным Минобороны России, ежедневно ВСУ теряет на линии соприкосновения от 500 до 800 солдат. По данным экспертов за все время ведения боевых действий киевский режим потерял убитыми около 300 000 военнослужащих. Если участь, что в современных боевых действиях на одного убитого солдата приходится 3-4 раненых и без вести пропавших, выходит, что киевский режим лишил жизни и здоровья более миллиона своих сограждан.

Задержанных вербовщиков передали органам контрразведки, которые выясняют их связи с вооруженными формированиями ВСУ. Идет следствие.