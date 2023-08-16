«Тех, кто спасался от огня, добивали камни». Пожарный с места трагедии в Махачкале рассказал об опасности повторного взрыва

Пожар начался с другой стороны дороги, но быстро перекинулся на заправку Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

35 погибших, десятки раненых, несколько людей, пропавших без вести. Трагедии такого масштаба в Махачкале уже и не помнят. Поздним вечером 14 августа рядовой пожар на СТО у окраины города обернулся катастрофой, когда техстанция и склад за ней в одну секунду взлетели на воздух, а пламя перекинулось на заправку через дорогу. Всему виной оказалась взрывоопасная селитра, хранившаяся на складе с удобрениями.

Через сутки после взрыва, когда все, кого можно было спасти, были спасены, сотрудники МЧС впервые решили рассказать KP.RU, как они работали на одном из самых крупных ЧП в истории города. Их машины стоят на месте выгоревшего дотла СТО. От здания остался лишь фундамент.

Заправка и СТО сгорели дотла Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Вызов нам поступил, когда взрыва еще не было. Просто пожар. Обычный рядовой пожар, - вздохнул в разговоре с KP.RU один из пожарных. Сначала загорелась техстанция. Там газовый баллон взорвался. Это дало хлопок, а за стеной как раз был склад с селитрой. Там на складе удобрения продавали. Мешки с селитрой, вон, до сих пор остались лежать (KP.RU удалось их заснять). Это очень взрывоопасная вещь. Тут в общей сложности детонировало от 70 до 100 тонн. И это еще хорошо, что не все взорвалось, иначе было бы как в Ливане в 2020-м году. Мы не доехали до места километра полтора, когда увидели вспышку и взрыв. В момент взрыва по дороге у СТО машина проезжала. Ее отбросило метров на 20, водителя так мы и не нашли.

В тот момент на пожар ехало всего две машины.

В соседних зданиях не осталось ни одного целого окна Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Подъезжаем, а на дороге все бегают, все обгоревшие. Был хаос. Люди горящие выбегали на дорогу. От взрыва еще и камни разлетались. Если некоторые от огня не погибали, то камни их добивали. В доме неподалеку (недавно отстроенная многоэтажка находится в метрах 60 от эпицентра взрыва, - прим. Ред.) не просто окна повыбивало, там в стене дырка огромная. Это камень так отлетел, - вздыхает спасатель.

Когда спасатели приехали на место, было уже очевидно, что двух пожарных машин мало. Уже вскоре у горящей заправки собрались почти все сотрудники МЧС Махачкалы.

Завалы все еще разбирают, ищут пропавших без вести Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Когда даем пожару второй или третий ранг, то уже вся Махачкала на вызов едет. Резерв тоже поднимают, с каждой части по три-четыре машины. Вместе со спасателями на этом пожаре было около 260 человек, из них около 80 – это пожарные. Дома ведь тоже горели, мы их еще тушили, - говорит пожарный. – Когда на заправку огонь перекинулся, то там топливо разлилось и загорелось. Машины стояли в горящей солярке.

По рассказам пожарных, у эпицентра взрыва в тот момент были не только местные, но и туристы. Трасса, на которой находилась заправка, ведет из Махачкалы на Ростов-на-Дону, поэтому в летнее время пробки там круглые сутки.

Рядом с пепелищем собрались родные и друзья пострадавших Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Очень много машин сгоревших стояло с другими регионами на номерах. Три тела еще не опознаны, в морге лежат, - переживает пожарный.

Сейчас на месте взрыва продолжают разбирать завалы. По словам спасателей, без вести пропавшими все еще считаются 7-10 человек.

- Нужно все разобрать быстрее и увезти, пока еще раз не взорвалось. Опасность есть такая. Это же химия. Попадает вода, потом от солнца нагревается, ветерок чуть-чуть дунет, опять все разгорается, - рассказывает спасатель, показывая рукой на горы белых мешков с той самой селитрой.

Десятки мешком со взрывоопасной селитрой до сих пор лежат на месте пожара Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Вам самим не страшно, что взорвется снова?

- Страшно. Там же еще жар с того пожара остался. Мы по четыре часа дежурим сейчас. Ночью сегодня, пока нас не было на месте, сотрудники полиции водой из бутылок огонь заливали, когда опять загорелось, - вздыхает мужчина.

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