Спрос подскочил в 1,5 раза: Офисные специальности, в которых сильнее всего растут зарплаты

Спрос на офисных специалистов в России вырос на 14% за год Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мы как-то уже привыкли слышать, что стране катастрофически не хватает кадров в промышленности. Предприятия буквально плачут о нехватке инженеров, технологов и высококвалифицированных «синих воротничков». Офисным же «белым воротничкам» вроде бы остается только посыпать голову пеплом или срочно осваивать дефицитные рабочие специальности.

А вот и нет. Как следует из свежего исследования Зарплаты.ру (есть в распоряжении «КП»), спрос на офисных специалистов за год тоже вырос, причем вполне так неплохо — на 14%. Это в среднем. Есть отнюдь не технические профессии, на которые он увеличился гораздо больше, - аж на 40-60%. Хотите верьте, хотите нет, но в рядах таких счастливцев, по данным Зарплаты.ру, например, юристы и копирайтеры (см. «Только цифры»).

Более того, для офисных работников тоже растут зарплаты. Медианная зарплата, которую предлагают в вакансиях работодатели, у таких специалистов за год увеличилась на 10% (речь не о средней, а именно о «серединной», медианной зарплате: то есть в половине предложений зарплата указана больше этой цифры, а в половине — меньше; в статистике этот параметр в ряде случаев считается более показательным).

Как поясняют аналитики Зарплаты.ру, во многом это связано с особенностями прошлого года. Тогда из-за санкций и ухода западных компаний многие предприятия оказались в подвешенном состоянии и найм офисных сотрудников просто прекратили до прояснения ситуации. И хорошо, если в целях оптимизации и экономии некоторых таких работников вообще не сократили. Но в 2023 году ситуация начала меняться.

-Российские компании стали чаще занимать ниши ушедших с рынка западных организаций. Многие увеличили бюджеты на продвижение, пересмотрели стратегию развития и антикризисные меры, — поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.

В связи с этим снова потребовались юристы, копирайтеры, финансовые менеджеры и SMM-щики (специалисты по продвижению в соцсетях). Ведь мало новый продукт произвести, надо его еще и успешно продвинуть на рынок — а это определенно не работа «синих воротничков» и инженеров.

Есть и еще один момент. Как показывают данные HeadHunter, число вакансий в июле 2023 в сравнении с июлем 2022 увеличилось практически во всех сферах. А число резюме от активно ищущих работу — только в категориях «высший и средний менеджмент» и «инвестиции, консалтинг». Это означает, что кадровый голод с промышленности потихоньку распространяется и на другие сферы. Нет проблем лишь с желающими потрудиться начальниками или советовать, куда пристроить деньги. Для бизнеса это, конечно, плохо. Но работникам позволяет надеяться на более приемлемую зарплату. По данным HeadHunter, почти 60% работодателей для решения проблем с кадрами собираются увеличивать фонд оплаты труда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Офисные специальности, на которые за год сильнее всего вырос спрос

(конец лета 2023 к тому же периоду 2022)

Копирайтеры +63%

Финансовые менеджеры +43%

Юристы +42%

SMM-специалисты +28%

Для этих «белых воротничков» больше всего выросли зарплатные предложения

(конец лета 2023 к тому же периоду 2022)

Юрисконсульты +17%

Финансовые менеджеры +15%

Офис-менеджеры +6%

Экономисты +3%

(По данным Зарплата. ру)