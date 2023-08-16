Минобороны России продолжает развивать наступление на Купянском направлении

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Минобороны России заявило о продвижении на Купянском направлении штурмовых отрядов «Западной» группировки войск. По данным военного ведомства наши штурмовики «провели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю». При этом они перебили 85 солдат 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, сожгли им две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также сообщил данные потерь ВСУ за минувшие сутки по всей линии соприкосновения: на Донецком направлении наши воины уничтожили до 250 украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 55, на Южно-Донецком более 140, на Запорожском до 170, на Херсонском до 35.

Кроме 735 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Торецке, две артиллерийских системы М777 и М109 «Paladin» (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также десятки единиц различной бронетехники.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками разбита радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68 в Первомайском Николаевской области и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в Парасковиевке Донецкой Народной Республики. Артиллерией группировки в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143 районах.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, что сбили над Новотроицком самолет Су-25 воздушных сил Украины, а еще четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда «Ураган» и 26 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

459 - самолетов.

246 - вертолетов.

5787 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитных ракетных комплексов.

11330 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5901 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12267 - единиц специальной военной автомобильной техники.