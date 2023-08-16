Зеленский свалил вину за провал наступления на украинцев

А еще Зеленский перенаправляет злость тех, кто в окопах, с себя на тыловых весельчаков, внося раскол между населением и ВСУ. Фото: REUTERS

Неприятные вопросу к итогам наступления и действий ВСУ президент Украины Зеленский попытался накануне купировать, заявив, что негоже во время конфликта украинцам зажигать по барам, валяться на пляжах, веселиться в то время, когда "лучшие сыны Батькивщины" умирают на полях Запорожья и Херсонщины, а также в лесах Харькивщины и в прочих регионах. Таким нехитрым способом он попытался донести до своих сограждан, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население. Не смогло мобилизоваться и отдать все силы для фронта, для победы. Редкостный, конечно, циник и врун. И не только потому, что иным развитие событий вряд ли могло быть.

Взваливая вину на тех, кто веселится и "зажигает", Зеленский ни слова не говорит о том, что дети высокопоставленных членов его команды сами жируют в безопасной пока для них Европе, на фешенебельных курортах, загорают на пляжах Майами и т.д.. Один лишь так называемый "батальон "Монако" чего стоит. Дети секретаря СНБО Данилова в Штатах, глава МИД Кулеба (это не только ругательство и диагноз, но и фамилия) вывез в Европу не только семью, но и собачек. Сам Зеленский отправил за границу не только жену и детей, но и родителей. Которым, кстати, явно не поздоровилось бы на Украине, когда население решит выставить Зеленскому счет.

А еще Зеленский перенаправляет злость тех, кто в окопах, с себя на тыловых весельчаков, внося раскол между населением и ВСУ.

Но Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вряд ли хотят понимать, что происходит с населением на вверенной им территории. У них сейчас другая жгучая потребность – мобилизовать в очередной раз как можно больше населения. По слухам из Киева, после увольнения военкомов Банковая поставила задачу мобилизовать еще 150-200 тысяч мужчин, которые должны заменить понесенные ВСУ с весны потери.

Но тут есть два вопроса. Первый - качество мобилизационного ресурса в Незалежной упало. Уже сейчас военкомы гребут больных, старых и тому подобную публику, которой в армии делать совершенно нечего. И второй – откуда брать даже этих?

Но Зеленский с Ермаком – те еще крученые и хитрые жуки. Как выяснилось, на днях в Верховную раду Украины был внесен законопроект, который хоть как-то поможет насытить ВСУ новыми мобилизованными.

Согласно этому законопроекту право вручать повестки предлагается делегировать работникам коммунальных служб и владельцам домов. То есть украинцы теперь должны будут бояться слесарей-сантехников, электриков, дворников, как огня. А уж про управдомов, или как там они сейчас называются на современный манер в Незалежной, и говорить нечего. Как тут не вспомнить такого грозного персонажа в исполнении блистательной Нонны Мордюковой в "Бриллиантовой руке"?

- А если не будут покупать билеты (в данном случае - получать повестки) – отключим газ!

Зная украинскую оборотистость, эти граждане повестки будут не просто вручать, а еще и продавать. Тем более, что именно они должны будут и организовывать прибытие "повесточников" в военкоматы.

Вторым нюансом это законопроекта стала возможность задействовать для нужд и целей оборонного характера тех, кому брать в руки оружие не позволяют религиозные или иные убеждения. Их будут мобилизовывать для рытья окопов, работы на оборонных производствах и решения иных аналогичных задач. Но большие сомнения у самих украинцев вызывает обещание, что все действительно только этим ограничится. Главное – затащить украинца под то же Работино, а уж дать ему там в руки вместо лопаты автомат – дело совершенно плевое.

Сказано же, что до последнего украинца. Значит, до самого последнего.