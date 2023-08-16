На Московском урбанфоруме показали фотобиореактор, в котором водоросли чистят воду и производят кислород

Фото: mos.ru

Этим августом в парке у олимпийского комплекса «Лужники» народу больше обычного. Туристы и жители столицы едут посмотреть площадку Московского урбанфорума.

СПРАВКА «КП»

«Московский урбанистический форум» проводится в 12-й раз. В этом году он продлится до 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Каждая площадка посвящена определенным сферам жизни мегаполиса. Например, в «Гостином дворе» социальный комплекс, образование, медицина. А в «Лужниках» туризм, экология, спорт и городское хозяйство.

«КП» неоднократно рассказывала об активностях, которые проходят в рамках форума. Его новый формат (раньше это было мероприятие для урбанистов и экспертов разных отраслей) прекрасно подходит для познавательного семейного досуга. Мы делали подборки интересного для детей и поклонников технологий. А последние дни в соцсетях все больше и больше восторженных откликов о посещении площадки в «Лужниках» — уголков, которые посвящены экологии. Многие проекты подготовил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. О современных технологиях (экология и технический прогресс неразрывно связаны!) рассказывают в формате едва ли не иммерсивного театра — в нем зритель не просто свидетель постановки, а еще и активный участник.

Фото: mos.ru

НА ПОДМОГУ ДЕРЕВЬЯМ ИДУТ ВОДОРОСЛИ

Среди парковых аллей установлен экспонат, который напоминает декорацию из научной фантастики про космос. Хотя знатоки мигом распознают фотобиореактор. К слову, такой же, только меньшего размера, уже доставляли на МКС.

Его колбы, словно трубы органа или сложная инженерная система, в которой непрерывно бурлит и циркулирует зеленая субстанция.

— Не бойтесь, подходите, — агитирует гостей сотрудник, который отвечает за стенд. — Можно и не урывком фотографировать, давайте я вас с семьей сниму на фоне, а затем расскажу, что за техника. Внутри микроскопические водоросли превращают углекислый газ в кислород. То есть это буквально генератор пригодного для дыхания воздуха. Вы же слышали про фотосинтез? Когда растение поглощает углекислый газ и воду и выделяет кислород. Водоросли здесь ничем не отличаются от своих «земных» собратьев. Причем могут даже эффективнее справляться с этой задачей.

Вот почему космонавты и испытывают эту технологию. Но и для больших городов она эффективна. В условиях растущей углеродной нагрузки (производства, транспорт, потребление) подобные «генераторы» могут стать дополнительным источником чистого воздуха. А необычный внешний вид может быть интересным архитектурным элементом зданий и сооружений.

Но фитобиореактор имеет и еще одну важную функцию. Водоросли могут очищать дождевые и талые сточные воды.

Фото: ДПиООС города Москвы

Кстати, каждый четверг и пятницу с 14:00 по 16:00 в павильоне № 1 проводят мастер-класс «Применение биотехнологий на основе фототрофных организмов в городской среде». Специалисты «Курчатовского института» вместе с коллегами из Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы читают лекцию о пользе водорослей в жизни человека. А после предлагают самостоятельно приготовить препарат (так в химии и биологии грамотно называть какое-либо сырье, которые служит основой для исследований, опытов или необходимое в производстве) и изучить водоросли и растения под микроскопом. Участие бесплатное. Активность подойдет для гостей от пяти лет и старше.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТЕКЛОМ

Среди интересных технологий на МУФ-2023 — инновационная автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы (сокращенно АСКЗА) Мосэкомониторинга. Ищите ее между секторами A и D Большой спортивной арены. Подобные станции — всего их 78 — есть в Москве и ближайшем Подмосковье (ведь для воздуха нет административных границ). Но эта отличается рядом новшеств.

Прежде всего внешне. Такая конструкция органично вписывается в любой ландшафт, потому что имеет прозрачные стены. Если придете в выходной день, когда много народу, придется и очередь отстоять, чтобы подойти поближе и посмотреть. Внутри видна работа высокоточного газоаналитического оборудования. Станция подсвечивается изнутри разными цветами. Оттенок подсветки меняется в зависимости от уровня загрязнения. Ноу-хау оборудования еще и в новом уровне открытости информации для горожан. Данные о текущем загрязнении (или, скорее, чистоте) воздуха выводятся на большое светодиодное табло.

ЗВУЧАНИЕ ПТИЦ

Неподалеку от станции — синяя стена с торчащими из нее рупорами. Это инсталляция «Как звучат птицы города». Поднес ухо — хотя чада часто суют сразу всю голову — и слушаешь: так поют соловьи и иволги, вот гогот кряквы или карканье галок. Всего 15 пернатых.

— Круто! В следующий раз с Мариной гулять в «Сокольники» пойдем, блесну знаниями, будто я знаток, — поделился хитроумным планом обольщения, вероятно, своей одноклассницы коренастый старшеклассник.

Фото: mos.ru

ЗНАКОМСТВО С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ

В помощь юному орнитологу-ловеласу и всем интересующимся — фотовыставка о биоразнообразии Москвы. На ней собрали работы победителей и участников международного фотоконкурса «Золотая черепаха» в номинации «Дикая природа Москвы». На снимках — животные и птицы, многие из которых являются краснокнижными. На каждой фотографии размещен QR-код: сканируешь и переходишь на страницу с описанием представителя фауны.

ЭКОМОБИЛЬ И ЭКОСПЕЦНАЗ

На Аллее Славы в северной части парка выставлена спецтехника. Ребятня с интересом осматривает монструозные бульдозеры и снегоболотоходы, и аварийно-спасательные комплексы. Дивится возможности посмотреть вблизи на вертолет санавиации. А кто постарше, задерживается у двух на первый взгляд заурядных машин — микроавтобуса и легковушки-малолитражки. На деле же их «начинка» гораздо интереснее внешней оболочки.

— Это электромобиль экологического надзора. На нем наши инспекторы передвигаются по Москве. У машины два ключевых преимущества – минимальный уровень шума и нулевой уровень вредных выбросов, — рассказывают сотрудники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Фото: ДПиООС города Москвы

А микроавтобус на деле оказывается не транспортом, а полноценной мобильной лабораторией. Такие машины круглосуточно ездят по столице, собирают данные. Плюс - могут служить своего рода транспортом для «экоспецназа»: если где-то сильный пожар или иное ЧП, которое может стать причиной загрязнения воздуха, специалисты «Мосэкомониторинга» отправляются на место.

— Техника на борту «умная»: данные собирает автоматически. Но по необходимости сотрудники могут и вручную отобрать пробы воздуха, например, с помощью вакуумных средств, и доставить их в стационарную лабораторию. А еще мы на страже вашего спокойного сна. Передвижные лаборатории круглосуточно проводят мониторинг уровня шума и фиксируют нарушения, — рассказывают гостям сотрудники.

НА ЗАМЕТКУ

Квесты и другие активности

Можно поучаствовать в эколого-просветительском квесте «Дерево знаний». До 10 сентября нужно найти на территории олимпийского комплекса «Лужники» пять уникальных зеленых насаждений. Сфотографироваться с каждым из них и загрузить отчет на платформу Правительства Москвы «Город заданий». Нужные растения помечены специальными табличками с силуэтами растений, с названиями, интересными фактами и QR-кодами. Тем, кто успешно пройдет квест, начислят баллы, которые можно потратить в магазине поощрений проекта.

В рамках форума специалисты выступают с лекциями на экологическую и смежную тематику. Например, 18 августа на лекции «Чистая вода — залог здоровья москвичей» расскажут, как эффективные очистные сооружения превращают воду из рек и каналов в качественную питьевую.

Подробное расписание можно найти на сайт форума mosurbanforum.ru. Кликайте интересующую площадку и выбирайте конкретную дату.