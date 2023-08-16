Суд обязал Google восстановить доступ пользователям к YouTube-каналу «Известий»

Google проиграл суд «Известиям» Фото: Shutterstock

Сегодня, 16 августа, Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия» к структурам Google. Суд обязал ответчика восстановить доступ пользователей к YouTube-каналу Iz.ru.

Отметим, что суд также удовлетворил и другие требования истца – признал недействительным отказ ответчиков Google LLC и ООО «Гугл» от исполнения условий использования видеосервиса YouTube и обязал взыскать с них неустойку. Так, компании будут выплачивать истцу по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с еженедельным увеличением этой суммы вдвое.

Напомним, 11 марта 2022 года руководство YouTube сообщило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые публикуют контент о специальной операции РФ по защите Донбасса. YouTube-канал Iz.ru был заблокирован в марте 2022 года из-за санкций – возможность размещать контент на нем была сохранена, однако пользователям он стал недоступен. Среди подвергшихся цензуре каналов оказались в том числе РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия 1», Первый канал, НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.