Информация о рассылке повесток жителям Петербурга через СМС оказалась фейком

Эту ложь распространили украинские каналы Фото: Shutterstock

В соцсетях стали появляется сообщения о том, что жителям Санкт-Петербурга военкоматы якобы стали рассылать повестки с помощью СМС. Информацию об этом распространяли в украинских пабликах и соцсетях. Для убедительности авторы постов прикрепляли якобы скрин этих сообщений, который звучал так: «В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 нужно прибыть в военный комиссариат Московского района Санкт-Петербурга. В случае неявки в отношении вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении».

В рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, «КП» проверила эту «новость». Как и ожидалось, сообщения о рассылке СМС-повесток оказалась недостоверной. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

- Распространяемые сообщения – это фейк. Просьба следить за официальными сообщениями государственных органов, - заявили в пресс-службе ЗВО.

К слову, это уже не первый вброс со стороны украинских пабликов. Представители Западного военного округа призывают проверять любую информацию, полученную из соцсетей.