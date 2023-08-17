Украина унижается на глазах всего мира: Зеленского «выпинали» с саммита «Большой двадцатки»

Собственно говоря, у Киева сейчас есть несколько вариантов, чтобы попытаться вынудить Нью-Дели пригласить Зеленского в гости на саммит Фото: REUTERS

Поговорка про воду, которая "дырочку найдет", судя по всему стала главным принципом работы Министерства иностранных дел Украины. После того, как по крайней мере, трижды официальные лица Индии, как хозяйки саммита "Большой двадцатки", назначенного на сентябрь в Нью-Дели, заявили, что не пригласили Украину (и, соответственно, Зеленского) для участия в работе саммита лидеров государств "Двадцатки", глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба вдруг проснулся и публично заявил, что "Киев активно работает над тем, чтобы попасть на саммит, несмотря на заявления индийских коллег".

Поскольку попасть туда можно, лишь получив приглашение от устроителя саммита, слова главы МИД Украины трудно расценивать иначе, чем признание, что Киев прибегнет к уговорам, упрашиванию, давлению и даже шантажу. И Кулебе плевать, что он публично признается в этом, что он стал уже живой иллюстрацией незваного наглого и супернастырного персонажа, которого гонят в дверь, а он лезет в окно. И при этом не понимает, какое неприятие, вплоть до уже отвращения может вызывать такое поведение.

Вообще, Украина и раньше не блистала, и не была образцом для поведения, но при Зеленском она окончательно превратилась в ту субстанцию, при соприкосновении с которой нормальные люди употребляют глагол "вляпались". "Вляпались в Украину" – это уже тоже диагноз, и, наверное, один из немногих случаев, когда по отношению к Украине можно употребить предлог "в". Уж если вляпался, и оно прилипло, то отчиститься от него будет очень непросто, и потребуется много времени.

Собственно говоря, у Киева сейчас есть несколько вариантов, чтобы попытаться вынудить Нью-Дели пригласить Зеленского в гости на саммит. Устроить, например, какую-либо крупную гуманитарную катастрофу, которая бы впечатлила мир даже на фоне того, что Незалежная само по себе последние годы уже катастрофа.

Еще как вариант, организовать провокацию с подрывом стратегического объекта, ликвидация последствий которой потребует международного участия. Для этого потребуется принести в жертву какое-либо химическое предприятие, электростанцию (необязательно АЭС, достаточно повторить подрыв плотины серьезной ГЭС).

Главное, чтобы потребовалось участие "международного сообщества". Но в Индии тоже не дураки сидят и всю такую раскладку видят на раз.

И, похоже, что у Кулебы не осталось иного варианта, кроме как заслать Зеленского на саммит, замаскировав его под официанта или уборщика туалета. Уж не знаю, надо ли будет Зеленскому рисовать на лбу точку (бинди), чтобы обмануть охрану, или он и так сойдет за индуса. Особенно, если не растерял до конца танцевальных талантов. Но иных вариантов у Киева пробраться на саммит вроде бы уже не осталось. Главное – скрытно доставить Зеленского в Индию. Но тут можно воспользоваться опытом Саакашвили, пробравшегося в Грузию в фургоне с молочными продуктами. Заодно и покушает, как говорится.

Но времени у Кулебы почти не осталось, а помимо этой задачи у него имеется еще куча не менее важных дел. Так, например, он отчитался, что отобрал первые 16 кандидатов на посты послов Украины в зарубежных странах по конкурсу, который МИД объявил в марте. Стать послами захотели 1104 кандидата, не имевшего никакого отношения к дипломатической работе.

- Путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты, - объяснил Кулеба долгую продолжительность процесса.

А еще, уподобившись Зеленскому, глава МИД Украины выступает теперь всюду, куда его пускают. Так, например, буквально вчера он выступил с видеообращением на общем собрании послов… Молдавии. то ли начал вербовать молдавских дипломатов, то ли новое место себе присматривает… Но тон и лексика Кулебы и в этом видеообращении ничуть не изменились.

- Москва использовала весь гибридный арсенал против правительства Республики Молдова. Таким образом, это привело к дезинформации, разжиганию антиправительственных настроений, расколу общества и возникновению проблем в Приднестровском регионе, - простонал он в привычных уже обвинениях России. - Было много других попыток подорвать конституционный строй.

И куда его ни кинь – хоть в Аргентину, хоть в Индию, хоть в Антарктиду, и он, и его патрон Зеленский станут стонать об одном и том же.