Срочно бежать в банк и снимать деньги? Объясняем, как правильно действовать после повышения ставок по вкладам

Сдержанная щедрость банков объяснима тем, что высокая ключевая ставка продлится недолго Фото: Shutterstock

После резкого повышения ключевой ставки ЦБ коммерческие банки тоже стали повышать свои ставки. Речь идет о новых вкладах, которые открываются сейчас. По старым ставки зафиксированы и изменению не подлежат.

Напомним, ключевая ставка ЦБ во вторник выросла с 8,5 до 12% годовых. Банки хоть и не охотно, но тоже стали повышать доходность по вкладам. Часть банков повысили их уже сейчас. При этом часть банков решила начать новую жизнь с понедельника. Самые интересные предложения - на вклады от 3 до 6 месяцев. Фиксировать высокую доходность на более длительный срок банки не готовы.

Как считают аналитики, сдержанная щедрость банков объяснима тем, что высокая ключевая ставка продлится недолго. Скорее всего, сценарий будет похож на то, что было весной прошлого года. Тогда ЦБ тоже резко поднял ставку – до 20% годовых. Это было необходимо, чтобы победить резкое ослабление рубля и разгон цен. Как только рубль стал укрепляться, а инфляция притормозилась, в ЦБ начали снижать ключевую ставку.

Похожий сценарий большинство экспертов ждут и сейчас. Цель ЦБ на ближайший год – снижение инфляции до 4%. Она не менялась. А это значит, что ключевая ставка должна будет постепенно снизиться до 6 – 7% годовых.

Тем не менее и торопиться с размещением средств не стоит. Банкам нужно время, чтобы согласовать и изменить тарифную политику. Скорее всего, через неделю-полторы появятся еще более интересные предложения. Банки начнут бороться за средства граждан и давать чуть больше конкурентов. Тогда ставки могут подняться до 13 или даже 14% годовых.

ЛАЙФХАК

Стоит ли снимать деньги и размещать их на новый вклад

У многих клиентов банков возникает резонный вопрос. Вот открыт у них один или несколько вкладов в разных банках. На разные суммы, на разные сроки. Стоит ли сейчас их закрыть и положить деньги под более высокий процент?

Условия по вкладам у всех банков разные, но в среднем такая «махинация» может иметь смысл лишь в том случае, если вклад у вас открыт меньше трех месяцев.

- Если так, то можно смело закрывать имеющийся вклад и терять накопленные проценты, а затем открывать новый вклад по более интересным условиям. Так будет выгоднее.

- Если же вклад открыт больше трех месяцев назад, то проще оставить все как есть и не дергаться. Отложите небольшую сумму со следующей зарплаты и откройте вклад по новым ставкам с возможностью пополнения.

Где выгодно разместить рубли

Доходность вклада в банке "Открытие" составляет 11% годовых, МКБ - 11%, Газпромбанка - 11,3%, Почта Банка - 12%, Альфа-Банка - 12% (по данным официальных сайтов банков).

P.S. У каждого из банков отличаются условия по срокам и правила начисления процентов. Чтобы не ошибиться, уточняйте их в офисах, на сайтах или в мобильных приложениях банков.