В пять раз полезнее обычных: ученые нашли новую форму овощей

В незрелом растении примерно в пять раз больше полезных глюкозинолатов Фото: Shutterstock

Даже если у вас на грядке овощи не вырастают до больших размеров, это может быть не промахом, а преимуществом. Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США и Университета Мэриленда представили свои исследования в рамках ACS FALL 2023 полезных свойств микрозелени, то есть овощей на стадии подрощенных ростков, но никак не полноценных плодов. Собирают урожай микрозелени обычно в течение первых двух недель после начала роста и выращивать ее можно просто в контейнере на подоконнике. Оказывается, микрозелень овощей несет большую пользу и помогает не набирать лишние килограммы. Кроме того, микрозелень формирует здоровую микрофлору желудка и кишечника намного эффективнее, чем полноразмерные овощи.

Начали научную проверку с крестоцветных, с совсем молоденькой микрозелени краснокочанной капусты, которую исследователи стали регулярно добавлять в рацион лабораторным мышам, основное питание которых состояло из продуктов с высоким содержанием жиров.

- Оказалось, что микрозелень была значительно богаче такими веществами, как глюкозинолаты — азотсодержащие и серосодержащие соединения, которые могут обеспечить защиту от рака, - говорит Томас Ван из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США.

Далее ученые обратили свое внимание на обычную капусту и тоже исследовали ее в форме микрозелени.

- Нам было интересно, отличаются ли биоактивные компоненты микрозелени капусты от компонентов зрелого овоща, — говорит Томас Ван, — и мы обнаружили, что питательный состав сильно отличается.

Например, в незрелом растении примерно в пять раз больше полезных глюкозинолатов, которые могут защищать клетки от мутаций и препятствовать набору веса, как показали опыты с лабораторными мышами на высокожирном питании. Дальнейшие исследования показали, что уровни питательных веществ в некоторых других видах крестоцветных овощей также выше именно в незрелых растениях на стадии микрозелени.

Ученые считают, что помощь микрозелини в защите от лишнего веса и ожирения может быть частично связана с влиянием на микробиом животных, то есть на сообщество бактерий в кишечнике.

Исследователи обнаружили, что капуста в рационе, независимо от ее зрелости, увеличивает разнообразие кишечных бактерий, правда, это улучшение более выражено в случае с микрозеленью. Это важно, потому что большее бактериальное разнообразие связано и с лучшим здоровьем, отмечают ученые.

Микрозелень вполне может стать здоровой альтернативой для тех, кто, например, не любит брокколи, или кому наскучила обычная капуста, или может рассматриваться как вариант на время осени – зимы. Микрозелень капусты имеет насыщенный вкус и вполне расцветит оттенками вкуса и пользой любой салат.