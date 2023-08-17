Информация об эвакуации населения из-за Курской АЭС оказалась фейком

На самой АЭС уточнили, что распространяемая в сети информация не имеет к станции никакого отношения. Фото ТАСС/ Иван Гущин

Под видом срочной новости в Интернете появилась информация - письмо от «Комитета региональной безопасности Курской области» к мэру Курска Игорю Куцаку. Содержание – «россияне планируют провокацию на Курской АЭС», а власти «готовят эвакуацию населения в случае потенциального применения противником оружия массового поражения по Курской области», в том числе на случай аварии на АЭС. При этом будто бы «спасать только избранных – 5 процентов от населения области». Подкрепляется все неким «официальным» распоряжением об эвакуации. На самом деле это оказался очередной вброс дезинформации от спецслужб Украины. Цель все та же – раскачать ситуацию в приграничье, нагнать паники.

Местные власти дали официальное опровержение:

- Прикреплённый к сообщению «документ» приближен к настоящему - такие стандартные бумаги на самом деле утверждаются во многих регионах РФ заранее с целью регулировки эвакуационных мероприятий в случае ЧП. В Курской области, в центральной части которой находится крупная АЭС, существует заранее утвержденный порядок действий по эвакуации населения при возможных природных катаклизмах, аварии или атаке. В том «документе», который сейчас распространяется в интернете, есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный человек может не обратить на это внимания, - подчеркнули в мэрии Курска. – Подобная схема применяется украинской стороной не первый раз. Не поддавайтесь на провокации, и в будущем надо быть готовым, что наш противник будет только увеличивать число дезинформации в ближайшие дни. Если вы наткнулись на подобное, присылайте нам для проверки. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

На самой АЭС уточнили, что распространяемая в сети информация не имеет к станции никакого отношения.

Материал подготовлен «Комсомольской правдой» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.