Хирурги пересадили женщине нос, который два месяца выращивали у нее на руке

После операции француженка смогла впервые за 10 лет пойти с мужем в ресторан

Россияне, читавшие повесть Гоголя “Нос”, чисто теоретически знали, что эта часть тела может жить своей отдельной жизнью. Но приключения носа 51-летней француженки все равно поражают воображение. Стоит добавить, что в отличие от сатирической повести русского классика эта история носит исключительно позитивный и жизнеутверждающий характер.

Все началось в 2003 году, когда у несчастной женщины диагностировали рак полости носа (плоскоклеточная карцинома). Лечение продолжалось 10 лет и в итоге в 2013 году у бедняжки удалили собственный нос, а также твердую часть неба. Четыре года она жила вообще без носа, затем ей попытались реконструировать нос из лоскута кожи, но он не прижился. В результате француженка несколько лет носила лицевой протез, к которому так и не смогла привыкнуть. Это было ужасно, она боялась показаться на людях и практически не выходила из дома.

Перемены к лучшему начались, когда Аньес Дюпре-Бори, одна из ведущих хирургов Института рака из Университета Тулузы на каком-то медицинском мероприятии познакомилась с молодым ученым-биологом по имени Ислам Буабаз-Абдельджалил, который разрабатывал новые биосинтетические импланты в небольшой компании. Стартап насчитывал всего 12 сотрудников.

В 2021 году, заручившись согласием пациентки, медики напечатали на 3D-принтере каркас носа, они использовали гидроксиапатит - природный материал, который является основной минеральной составляющей костей и зубов. Каркас носа печатали с помощью очень точной технологии, которая называется стереографией, она позволяет создавать поры для тканей и каналы для кровеносных сосудов.

Теперь оставалось вырастить сами кровеносные сосуды, они слишком малы и сложны для печати в условиях лаборатории. Поэтому, чтобы обеспечить носу кровоснабжение его прикрепили к предплечью женщины и закрыли лоскутом кожи.

Чтобы создать кровоток, трансплантат подключили к лучевой артерии предплечья и к двум венам. Циркулируя вокруг каркаса, кровь заселяла клетками поры конструкции и напечатанный нос со временем “оживал” и приобретал человеческие черты. Примерно два месяца нос проращивали на руке пациентки, а затем во время 6-часовой операции переместили нос на его законное место.

Так француженка (имя ее не раскрывается) стала первым человеком в мире, которому пересадили нос, выращенный на основе синтетического биоматериала, напечатанного с помощью 3D-технологии.

- Когда я проснулась на следующий день, то была совершенно потрясена, - говорила пациентка журналистам. - Обычным людям сложно понять, что такое жить без носа. А ведь нос это первое, на что человек обращает внимание при встрече. И мне сложно описать, какое это невероятное удовольствие - вновь ощущать запах сваренного кофе по утрам.

Пациентка, которая десять лет провела затворницей, рассказала, что ее заветным желанием было снова сходить с мужем в ресторан. А хирурги в свою очередь рассчитывают, что революционная технология будет использоваться для выращивания других имплантов тела.