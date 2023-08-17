Бузова, Киркоров и Кудрявцева попали в список самых безвкусно одевающихся звезд: модная бойня в шоу-бизнесе

Рогов ответил на претензии Леры Кудрявцевой из-за критики стиля Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Рогов регулярно делает обзор луков российских звезд вместе с известными блогерами или инфлюенсерами. В последний раз во время беседы с Настей Ивлеевой стилист назвал пять отечественных знаменитостей, которые, по его мнению, наиболее безвкусно одеваются. На первом месте оказался Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, далее Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева. Последняя обиделась.

Лера собрала несколько экстравагантных луков Рогова и выложила в социальные сети. «Научит он нас всех, как надо, ага. Шанель ты наша», — написала Кудрявцева.

Разумеется, поклонники звезды сразу же раскритиковали Рогова: «Мерзкий», «Змеюка», «У меня дед так на огород ходит».

Александр, явно не ожидавший такой реакции, посмел ответить обиженной Кудрявцевой:

«Мое утро началось с этих историй из запрещенной сети Леры Кудрявцевой. Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после «обзоров луков звезд» русские селибрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали… Короче, «обзоры луков звезд» — это юмористический формат, где я и мои гости обсуждаем образы и одежду, не переходя на личности и не преследуя цели обидеть! Стиль — тонкое понятие — кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры — большая честь!!!»

Но Лера, кажется, честью это не посчитала. От себя добавлю, что звезды на то и звезды, что у каждой свой неповторимый стиль. А стиль, как известно, может идти вразрез с модой и трендами. Кудрявцева всегда любила яркие цвета, стразы и пестрые наряды, но во всем этом китче в хорошем смысле слова она гармонична. За версту видно, что это Лера. То же самое касается и поп-короля — я не могу представить Киркорова без перьев и Dolce & Gabbana. Уверена, что и Филипп, и Лера легко могут нанять стилиста и начать носить оверсайз пиджаки, ботинки на массивной подошве и лоферы с белыми носочками (которые лично я обожаю), но в таком случае они потеряют свою индивидуальность и станут просто «модненькими», как все.